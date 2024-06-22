Конор снялся с боя против Чендлера из-за травмы мизинца. Махачев назвал его цыпленком

Дос Аньос посоветовал принять ибупрофен.

Конор Макгрегор снялся с боя на UFC 303 против Майкла Чендлера за несколько недель до турнира. Возвращение, которые мы ждали три года, откладывается. А пока Конор объясняется за сорванный бой – и собирает тонну хейта.

Сонен сказал, что Конор находится в рехабе, а тот выложил снимок со сломанным мизинцем

14 июня UFC официально объявили, что бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером на UFC 303 не состоится. Их в главном поединке заменили Алекс Перейра и Иржи Прохазка, которые проведут реванш.

После снятия с боя Конор сказал, что травмировался перед пресс-конференцией, которую отменили в начале июня, а решение о переносе принималось вместе с руководством UFC и врачами. «Таков бизнес, ребят. Все идет своим чередом. С этого момента я не буду говорить о Коноре, пока он не выздоровеет и не придет в норму. Тогда мы посмотрим, что можно придумать», – сказал президент лиги Дана Уайт.

Экс-боец UFC Чейл Сонен сказал, что Конор уже не вернется в клетку, Дастин Порье назвал Макгрегора «булочкой ни с чем», а экс-чемпион Майкл Биспинг дал инсайд, что во всем виноват перелом ноги, полученный во время боя с тем же Порье. Отдельное возмущение – от болельщиков в соцсетях.

«Очень иронично, что Конор и Чендлер любят алкоголь, а теперь один из них находится в рехабе от алкоголизма и наркомании. Просто хочу сказать, что это непростая история, об этом непросто говорить», – сказал Сонен.

Конор ответил Сонену, что травмировал мизинец, и приложил фотографии снимков. Позже Конор выложил большой пост с объяснениями:

«Мы были так готовы к бою, что это просто выбивает из колеи. Я хочу новую Bugatti. Как мне оправдываться, что получу ее сейчас без этих боев? Мы потеряли концентрацию и провели тренировку, не надев полную защитную экипировку, поэтому я ударился мизинцем и сломал палец. Нужно несколько недель – и все.

Я не могу оправдываться перед командой или болельщиками, что мне снова помешали выйти. Следующий бой состоится – на 100%. Фанаты заслуживают этого, и мы уже к этому близки. Небольшая потеря концентрации и неприятная травма. Вот и все. Примите урок и двигайтесь вперед. Я вернусь и должен это сделать.

У меня осталось два боя по контракту, а на уме Bugatti и еще больше яхт. Я приду, чтобы блистать. Мне не нужно торопиться. Потому что у меня еще есть яхты, Bentley, особняки и все остальное. Скоро увидимся. Увидимся на вершине. Чендлер или нет».

Махачев назвал Конора цыпленком, а дос Аньос обещал разбить ему лицо

Пока мы, как и Майкл Чендлер, ждем возвращения Конора, сам Макгрегор побрился налысо и выкладывает фото с яхты, где отдыхает с женой. «Похер на эти Bugatti. Через несколько недель у меня день рождения», – написал Конор в соцсетях.

В это же время Макгрегора хейтят другие бойцы. «В боях мизинец не нужен, лол. Цыпленок. Выражаю соболезнования Майклу «Хатико» Чендлеру», – отреагировал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Экс-чемпион Рафаэль дос Аньос назвал перелом синяком и предложил Конору приложить лед и выпить ибупрофен. Позже дос Аньос опубликовал фото перед отмененным боем с Макгрегором в 2016 году, когда тоже травмировал ногу:

«Помню, я говорил Дане [Уайту] и Лоренцо Фертитте [экс-владелец UFC], что если я дойду до октагона, то подерусь, но, к сожалению, врачи наложили мне гипс на четыре недели. Надеюсь, однажды мы встретимся в клетке и я разобью тебе лицо».

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Фото: Instagram/thenotoriousmma , rdosanjosmma