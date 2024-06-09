Главный фанат.

Раджаб Легенда – блогер из Дагестана с синдромом Дауна. А еще друг бойцов MMA – Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева, Хадиса Ибрагимова, Магомеда Исмаилова.

Раджаб проводит стердауны с бойцами поп-MMA и устраивает с ними шуточные разборки, крутит вертушки на тренировке у Махачева и встречает его после титульных боев (так и было после победы над Дастином Порье) – оцените подборку его приколов.

Что о нем нужно знать?

«В детстве кто над ним издевался, сразу получал – от него же»

Сейчас Раджабу 36 лет. «Многие думают, что он бедолага, брошенный, но у него хорошая семья. Есть мать, братья, сестры. Их пятеро – три сестры и два брата. Только Раджабик особенный», – рассказывал близкий друг Раджаба Фатах Шапиев, который ведет его аккаунт в инстаграме и везде сопровождает.

Его отец погиб – убили возле дома. Когда в видео Раджаб видит пистолеты, то вспоминает о смерти отца. «В основном его контролирует старший брат. [Ограничивают] как у нас принято по нормам в Дагестане, независимо есть ли у него особенности или нет», – отметил Sports Шапиев.

Раджаб родился с синдромом Дауна. «Среди всех людей, кого я встречал с таким синдромом, Раджаб самый активный, шустрый. Он нигде не учился: читать и писать не умеет. В детстве кто над ним издевался, сразу получал – от него же. Поэтому все в поселке его боялись – даже обходили улицу.

Однажды над ним прикалывался подросток. Раджаб делал замечания, бегал за ним. Уже взрослые стали делать замечания: «Ты можешь навредить». Позже Раджаб его поймал, начал объяснять, а потом дал с ноги в лицо. Да и сейчас видно на роликах, что он кого-то бьет», – вспоминал Шапиев.

В Дагестане Раджаб – местная звезда: его бесплатно кормят в кафе, дают вещи в магазинах и часто подходят фотографироваться на улицах. Несмотря на заболевание и проблемы с речью, Раджаб шутит, любит внимание и даже иногда вылезает в окно, когда едет в машине.

Почему прозвище Легенда? Раджаб родился в Санкт-Петербурге, но вырос в Дагестане. Так его назвали поселковые ребята. «Таких необычных людей у нас шутя, любя и не оскорбляя называют легендой», – рассказал Шапиев.

А еще Раджаб устраивает вот такие перформансы в костюме Человека-паука и играет на пандуре [двухструнный музыкальный инструмент на Кавказе] – даже выступал.

«Его семье неважно, популярный он или нет, им важно, что с ним общаются на равных, он не скован дома или ограничен общением. Когда его куда-то зовут, он радуется – и семья радуется», – объяснял Шапиев.

Раджаб скопировал образ с односельчанина и отказывался от ₽5 млн, чтобы сбрить усы. Для него даже хотели организовать бой

Изначально Фатах Шапиев, работающий фитнес-тренером, снимал видео про свой зал – в них засветился Раджаб, который понравился подписчикам. Сейчас у Раджаба в инстаграме более 110к подписчиков, а многие ролики в ютубе с его участием собирают миллионы просмотров.

Рост узнаваемости, особенности развития и связь с бойцовским миром по умолчанию привели к сравнениям с Хасбиком – другим популярным дагестанским блогером. Они вместе посещали Мекку и ездили на турнир UFC в Абу-Даби, где Хасбик в шутку провел Раджабу удушающий.

«Есть такие, кто хейтит Раджабика, – говорил Шапиев. – Но я на них вообще не обращаю внимания. Когда в сторону Раджабика что-то говорят, понимаю, что это больной человек. Можно не читать и сразу удалять. Хасбика тоже критикуют. Не догоняю этих людей. Человек родился особенным – Аллах заменил это другими вещами и вниманием».

Фишка в образе Раджаба – усы, про которые окружение постоянно подкалывает и говорит сбрить. В шутку ему предлагали избавиться от них за 5 млн рублей. «Подписчики газуют: «Убери усы». Вечное противостояние», – отмечал Шапиев. Причем такой образ Раджаб скопировал с односельчанина: тоже носит очки (хотя у него нет проблем со зрением) и копирует мимику и жесты.

Раджаб тренируется в спортзале, проводит импровизированные спарринги (даже в кафе), исполняет вертушки и садится на шпагат, которому его научил брат-тхэквондист.

При этом ему нельзя есть много мяса (максимум – два куска шашлыка) и пить энергетики. Хотя однажды он выпил сразу несколько банок, почувствовал себя плохо и после этого извинялся.

«Бывает, что он целые сутки не спит и названивает мне, – рассказывал Шапиев. – А потом в течение дня спит. Я его приучил, чтобы он ночью спал. Если рано утром просыпается, сразу мне набирает. Причем только по видеосвязи, чтобы видел, где я нахожусь».

Шапиев говорил, что получал предложения, чтобы организовать для Раджаба бой – против соперника с ограниченными возможностями: «Я категорически против таких вещей. Два больных человека дерутся, а здоровые на это смотрят и смеются. Это некрасиво. С точки зрения религии вообще молчу. Даже когда я в шутку объявляю другого победителем [во время схваток], Раджаб обижается».

Махачев подарил Раджабу айфон, а Хабиб возил на турнир UFC в Абу-Даби

Отец Раджаба очень любил единоборства и следил за боями Мохаммеда Али – в честь него даже назвал старшего сына, который занимался тхэквондо. Так сам Раджаб полюбил единоборства.

Одним из первых на него обратил внимание экс-боец UFC Хадис Ибрагимов вместе с комиками Магомедом Муртазаалиевым и Юсупом Омаровым – с ними выходили отдельные ролики. Тогда интерес к Раджабу был сильно меньше. «Они просто пришли, чтобы его порадовать», – рассказывал Шапиев.

Наибольший буст Раджаб получил в 2022 году – после поездки на UFC 280 в Абу-Даби на бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры, которую организовал Хабиб Нурмагомедов. Раджаб познакомился с ним через родственника Нурмагомедова, который подписан на Шапиева в соцсетях, а потом получал в подарок вещи от UFC.

«Когда Раджаба пригласили в Дубай, он целый день отправлял Хабибу голосовые и благодарил. Если бы он мог словить звезду, то уже словил бы. Но он в этом ничего не понимает, а просто радуется, что ему дарят подарки. Никакого высокомерия», – говорил Шапиев.

В Абу-Даби Раджаб и Хабиб обнимались на трибуне, а перед этим завирусилось видео с их встречи в ресторане. «С этого дня [не балуешься]. Слово даешь?» – спросил Хабиб за столом. Раджаб пожал ему руку, но отрицательно покачал головой. Все рассмеялись. Шапиев позже объяснил, что Раджаб просто не понял вопроса.

Сейчас Раджаб много общается с Исламом Махачевым, который подарил ему айфон.

Они регулярно встречаются (реакция Раджаба, когда он увидел налысо постригшегося Махачева), катаются на лошадях и вместе посещали Мекку.

Раджаб поздравлял Махачева с победой над Оливейрой (даже провел отдельную церемонию) и спецэффектно встречал после первого боя с Алексом Волкановски.

А это такая же яркая встреча в Дагестане после победы Махачева над Дастином Порье:

Там Раджаб выступил с речью перед собравшимися болельщиками, держа пояс UFC, праздновал с Махачевым победу в ресторане, попал от него под обстрел из водяного пистолета и даже замахивался вилкой после гениального диалога:

– Шашлык хочешь?

– Да!

– Нету.

Хасбик – откуда взялся, как живет и кто ему помогает

Фото: Instagram/radzhab.legenda