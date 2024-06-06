Фамилию Махачева часто коверкают – однажды его даже записали Махачовым. А как правильно?

Чемпионский разбор.

Ислам Махачев – первый номер P4P в UFC и главный боец из России в мире прямо сейчас.

Несмотря на уровень и статус, произношение его фамилии вызывает проблемы и у иностранных, и у российских болельщиков – ее либо коверкают, либо неправильно ставят ударение.

Кормье постоянно переспрашивает, как правильно произносится фамилия, а на ЧМ-2014 по самбо Махачева записали как Махачов

Фамилия Махачев происходит от имени Махач (ударение – на второй слог), которое достаточно распространено в Дагестане среди аварцев, хотя Ислам Махачев – лакец. При этом в республике встречаются и аналогичные фамилии на -ев – Илклычев, Уцимиев и другие.

В Википедии указан даже вариант с буквой ё. При этом фактически такой буквы в национальных языках Дагестана не бывает (исключение – заимствованные слова и языки народов тюркской группы). Это приводит к ошибкам: например, в 2014 году на чемпионате мира по самбо Махачева записали как Махачов с ударением на последний слог.

«У меня нелегкая фамилия, – говорил Махачев. – Когда Даниэль Кормье со мной разговаривает, то не может нормально ее произнести. Перед интервью всегда говорит: «Все правильно? Вот так же надо?» Для них наши фамилии, буквы «х», «ч» – тяжелые, из-за этого делают ошибки, забывают».

После победы в первом бою над Алексом Волкановски Махачев рассказывал: «Ринг-анонсерам до сих пор сложно произносить кавказские фамилии – приходят в раздевалку и спрашивают, как правильно. Но сейчас они точно выучили мое имя».

Ма́хачев или Маха́чев – так куда ставить ударение?

Правильный вариант – с ударением на второй слог.

Так Махачев сам называет себя в интервью иностранным журналистам. Например, в разговоре с Майком Боном (который поставил ударение на первый слог) он ответил (2:25) Дане Уайту, который перед первым боем с Волкановски забыл его фамилию:

«Американцам нелегко выговорить мое имя. Фамилия Махачев, как и фамилия Нурмагомедов, дается им нелегко. Они часто их коверкают. Конечно, Уайт уважает всех чемпионов».

Вариант с ударением на второй слог звучит (внимательно послушайте первую минуту) в свежем документальном фильме от ютуб-канала UFC Eurasia в озвучке Владимира Антоненко. При этом уже на первых секундах видео слышны голоса комментаторов, которые тоже ставят ударение на первый слог.

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Фото: Gettyimages /Jeff Bottari / Contributor; instagram.com/islam_makhachev