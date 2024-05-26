Звезды OnlyFans разобрались на ринге: пришли на стердаун в нижнем белье и проведут реванш

Эпичная ничья.

В Хьюстоне, штат Техас, состоялся боксерский турнир Misfits Boxing 15. Его возглавил поединок между экс-бойцом UFC Пейдж ВанЗант и блогершей Эль Брук.

Несмотря на серьезную разницу в уровне, бой вызвал большой ажиотаж – и с легкостью собрал восьмитысячную арену.

ВанЗант и Брук – звезды OnlyFans. Битву взглядов они провели в нижнем белье

В отличие от Брук, которая за всю карьеру провела всего пять выставочных боев, ВанЗант собрала 13 профессиональных поединков по MMA, девять из которых прошли в UFC. После ухода из промоушена она дебютировала в лиге кулачных боев BKFC – проиграла дважды, но находится на контракте.

Очевидная разница в уровне не отпугнула организаторов. Они давно хотели свести ВанЗант и Брук на одном ринге. Обе создают откровенный контент, продавая его онлайн – у них большая аудитория на OnlyFans.

Бои для ВанЗант и Брук – способ продвижения основного источника дохода. «Мне повезло, что моя карьера за пределами UFC оказалась довольно успешной. Я много работала, чтобы стать более популярной. Но да, OnlyFans – крупнейший источник моих доходов. Думаю, что за всю бойцовскую карьеру я заработала меньше денег, чем за 24 часа на OnlyFans», – рассказвала ВанЗант.

При этом Брук признается, что не представляет жизнь без бокса: «Это единственное, ради чего я просыпаюсь утром. Бокс убивает меня, но учит дисциплине, которая помогает добиваться успеха во всех аспектах жизни. Я много работаю на ринге и за его пределами. Именно бокс научил меня верить в себя».

Откровенность девушек ожидаемо изменила подход к раскрутке противостояния – например, битву взглядов они провели в нижнем белье. Но это не мешает им воспринимать поединок серьезно: «Есть время для разговоров, а есть – для войны. И время для войны пришло».

Поединок ВанЗант и Брук завершился вничью – уже договорились о реванше на огромной арене в Лондоне

ВанЗант подходила к поединку как фаворит, но в первом же раунде оказалась на настиле – Брук отправила ее в нокдаун прямым попаданием в челюсть. ВанЗант потребовалось время, что прийти в себя. Второй раунд прошел уже с ее преимуществом, но не таким явным. Брук выбрасывала редкие, но мощные удары – и каждый раз попадала.

Отсутствие опыта сказалось – Брук сильно устала к началу заключительного, пятого раунда. Угол ВанЗант требовал от нее завершить поединок досрочно, но не получилось. Итог – раздельная ничья. Зрители отреагировали на судейское решение неодобрительным гулом – но Брук прокомментировала результат боя сдержанно.

«Не считаю, что у меня достаточно опыта, чтобы говорить: «Я точно победила». Может, так и есть – я ведь провела нокдаун. Но мне придется пересмотреть поединок. Я просто сказала Пейдж, что теперь мы получим большой реванш. И это прекрасно».

ВанЗант похвалила соперницу – и заявила, что хочет провести повторный бой: «Я знала, что это будет тяжелый поединок. Понимала, насколько она сильная – поэтому и согласилась драться. Что есть, то есть».

Глава Misfits Boxing Мэмс Тейлор подтвердил, что реванш состоится уже в этом году – он может пройти на арене O2 в Лондоне: «Девушки хотят провести повторный поединок, поэтому мы устроим это».

«За 24 часа на OnlyFans я заработала больше, чем за всю карьеру в UFC». Как Пейдж ВанЗант стала секс-символом ММА

Фото: instagram/thedumbledong ; x.com/MisfitsBoxing