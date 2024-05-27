Сколько Конор заработал за всю карьеру в UFC?

Рекордсмен.

Конор Макгрегор возвращается – в ночь на 30 июня он подерется с Майклом Чендлером и возглавит UFC 303. Доходы от продажи билетов на турнир уже превысили рекордные $20 млн, но это не удивляет.

Макгрегор остается самым успешным бойцом в истории промоушена – столько денег не генерирует никто другой.

Конор начал с базовых $12 тысяч, но уже после трех боев зарабатывал больше чемпионов UFC

Первый поединок Макгрегора в UFC состоялся в 2013 году. Досрочная победа над Маркусом Бримейджем принесла ему $84 тысячи. Это большой гонорар для новичка – даже сейчас. Кажется, уже тогда отношение руководства к Макгрегору было особенным, но это не так – всего $12 тысяч гарантировались контрактом. Остальное – бонусы за победу и нокаут.

Второй поединок ожидаемо принес Макгрегору меньше. За встречу с Максом Холлоуэем он получил $24 тысячи – в сумму входит и бонус за победу. Условия сотрудничества изменились только после следующего боя, в котором Конор нокаутировал Диего Брандао. Гарантированный гонорар вырос до $75 тысяч – столько же Макгрегору полагалось за успешные выступления.

За каждую из следующих двух досрочных побед Конор получил больше $200 тысяч, но по-настоящему огромные деньги он заработал, когда впервые возглавил номерной турнир. Согласно документам, обнародованным в ходе рассмотрения антимонопольного иска против UFC, победа над Чедом Мендесом принесла Конору $3,2 млн. Бой за пояс в полулегком весе против Жозе Альдо позволил заработать $4,5 млн.

Два поединка с Нейтом Диасом прошли в новой весовой категории и не имели титульного статуса. Несмотря на это, гонорары Макгрегора только увеличились. За первый бой он получил $5,5 млн, а реванш принес еще $5,6 млн.

За этим последовал дебют в легком дивизионе UFC – Конор отнял чемпионский пояс у Эдди Альвареса, заработав $6,8 млн. Закрепив за собой статус мегазвезды, Макгрегор бросил вызов Флойду Мейвезеру – и вскоре получил самый большой чек в карьере.

«Думаю, приближаюсь к миллиарду!» Гонорары Конора взлетели после боксерского боя – он в списке самых богатых спортсменов

Боксерский поединок между Конором и Флойдом вызвал огромный ажиотаж, продав более четырех млн платных трансляций (PPV). Благодаря рекордному гонорару, который составил $85 млн, Макгрегор впервые попал в пятерку рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов мира от Forbes – возглавил его, конечно же, Мейвезер.

UFC пришлось серьезно изменить подход к сотрудничеству с Конором, чтобы заставить его вернуться в октагон – бой с Хабибом Нурмагомедовым принес ему $50 млн. Поражение заставило Макгрегора взять паузу в карьере – спустя полтора года он нокаутировал Дональда Серроне, заработав $30 млн. Следующие два поединка Конор провел с Дастином Порье – дважды проиграл, но получил в общей сложности $55 млн. С тех пор Макгрегор не дрался.

Бои давно перестали быть для него единственным источником дохода. Рекламные контракты и спонсорские сделки ежегодно приносят Конору десятки миллионов долларов – он сотрудничал с крупнейшими брендами мира, включая Beats by Dre, Reebok, Monster Energy и Burger King. Есть у Макгрегора и собственный бизнес – ему принадлежит паб в центре Дублина.

А в 2021-м Конор продал контрольный пакет акций собственной компании по производству виски – сделку оценили в $130 млн. В прошлом году Макгрегор попал в список самых богатых спортсменов всех времен от Sportico – предполагается, что его общий заработок составляет $555 млн. Но сам Конор уверяет, что его состояние превышает эту цифру: «Я должен сам все подсчитать. Думаю, приближаюсь к миллиарду!»

Конор готовится к возвращению в UFC: обнимает деревья, ждет Хабиба и хочет три боя за год

Фото: Gettyimages /Ethan Miller / Staff, Steve Marcus / Stringer, Matthew Lewis / Stringer