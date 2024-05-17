Ослепнуть на один глаз, но все равно стать чемпионом UFC. История Майкла Биспинга

«Возможно, Бог решил меня проучить».

Сегодня Майкл Биспинг не скрывает, что не видит одним глазом – но во времена выступлений в UFC никому об этом не говорил.

О серьезном нарушении зрения не догадывались даже атлетические комиссии – это позволило Биспингу дойти до титульного боя и стать чемпионом UFC.

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К 2013 году Биспинг уже заработал репутацию крепкого средневеса – несмотря на свежее поражение от Чейла Соннена, он был одним из главных претендентов на чемпионский пояс. До титульного шанса оставался один шаг – для этого нужно было победить 36-летнего Витора Белфорта.

Несмотря на разницу в возрасте, к поединку Белфорт подходил фаворитом. Все благодаря медицинскому исключению, которое Витор получил, пожаловавшись атлетической комиссии на дефицит тестостерона в организме. Исключение позволяло ему проходить гормональную терапию в обход правил UFC – сегодня процедура запрещена, но тогда именно она подарила Белфорту «вторую молодость».

Поединок возглавил турнир в Бразилии – Белфорт выглядел значительно крупнее соперника и после близкой первой пятиминутки отправил Биспинга на настил мощным хай-киком, добив его в граунд-энд-паунде. Придя в себя после нокаута, Биспинг обнаружил, что практически не видит правым глазом – оказалось, что удар Белфорта спровоцировал отслоение сетчатки.

Биспингу провели операцию – изначально врачи давали положительные прогнозы, но после возвращения домой у бойца начались серьезные осложнения. Внутриглазное давление подскочило до критического показателя – вскоре зрение в глазу полностью пропало. Несмотря на это, Биспинг даже не думал о завершении карьеры – он переживал лишь, что о повреждении узнают медицинские комиссии.

«Проблема, что перед каждым поединком нужно проводить тренировочный лагерь. Где бы он ни проходил, ты должен взять с собой команду. Билеты, отели, еда – за все это нужно платить. А прямо перед боем тебя должен осмотреть местный доктор. Во время каждого осмотра я думал: «Вот дерьмо, именно этот парень может взглянуть на мой глаз и запретить драться».

«О чем только думал этот придурок!» Биспинг продолжил выступать в октагоне – и завоевал пояс с одним здоровым глазом

Биспинг скрывал слепоту на один глаз вплоть до завершения карьеры – но с трудом привыкал к новой реальности: «Восприятие глубины сильно пострадало – взять в руки какую-либо вещь у меня получилось только со второй или третьей попытки. Я полностью изменил стиль. Раньше я постоянно использовал джеб, но [из-за повреждения глаза] я прекратил это делать – не мог попасть в цель и просто бил воздух. Чтобы оценить расстояние, мне нужно было физически дотронуться до соперника».

В четырех следующих боях Биспинг проиграл дважды, но внезапно вышел на победную серию, которая привела к титульному поединку – в июне-2016 он нокаутировал Люка Рокхолда и стал чемпионом UFC в среднем весе. «Сейчас я оглядываюсь назад и думаю: «Ух ты, о чем только думал этот парень! Этот придурок дрался с одним глазом». Не понимаю, откуда все это взялось. Но я ни о чем не жалею».

Биспинг провел успешную титульную защиту против Дэна Хендерсона, но уже в следующем поединке проиграл пояс Жоржу Сен-Пьеру. Он покинул смешанные единоборства после поединка с Келвином Гастелумом – во время боя он получил сильный тычок в здоровый глаз, из-за чего задумался о целесообразности продолжения карьеры.

После ухода из ММА Биспинг зашел в кинематограф – но повреждение глаза было настолько заметным, что студии отказывались давать ему роли. Биспинг готовился к хирургическому удалению глаза и замене на искусственный протез, когда узнал о менее радикальном варианте – специальной линзе: «Мне подобрали идеальный размер и покрасили линзу вручную. Это лучшие $3 тысячи, которые я когда-либо тратил в жизни».

Биспинг признается, что думает о Белфорте нечасто – но простить его не может до сих пор: «Дело не в ударе. Мы знаем, на что подписываемся, становимся профессиональными бойцами, чтобы сражаться – и это опасно. Так что причина не в этом. Белфорт – лицемер, поэтому он мне и не нравится. Он постоянно говорил о религии и том, какой он хороший человек, но принимал стероиды и наносил людям травмы».

При этом Биспинг допускает, что в случившемся есть и его вина: «Перед поединком я сказал Белфорту, что Иисуса не существует. Возможно, я был неправ – поэтому и остался после боя без глаза. Есть вероятность, что таким способом Бог решил меня проучить».

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Фото: Gettyimages.ru /Josh Hedges/Zuffa LLC, Jayne Kamin-Oncea; Rahel Patrasso/Xinhua, Billy Bennight/ZUMA Press/Global Look Press ; twitter ; youtube/GQ