«Скала» Джонсон сыграет экс-чемпиона UFC, чуть не умершего от передозировки таблеток. Новый хит от A24

Фильм выйдет в 2025 году.

Дуэйн «Скала» Джонсон готовится к съемкам «Крушащей машины» – и может подарить фанатам самый большой фильм, когда-либо снятый о смешанных единоборствах.

Джонсон исполнит роль Марка Керра – первопроходца ММА и двукратного победителя турниров UFC . Что известно о проекте и почему жизнь Керра достойна экранизации?

«Мне придется работать больше, чем когда-либо в жизни». Джонсон усердно тренируется ради фильма от самой необычной студии Голливуда

Впервые о ленте с участием Джонсона стало известно в декабре-2023. Съемки фильма профинансирует независимая студия A24, в последние годы активно захватывающая киноиндустрию необычными проектами, за которые не берутся большие компании. Главный хит A24 – фильм «Все везде и сразу», вышедший в 2022 году и получивший сразу семь статуэток премии «Оскар».

Карьерное решение Джонсона удивляет – он впервые за долгое время отойдет от работы над крупными студийными проектами, сконцентрировавшись на серьезной драматической роли: «Я нахожусь на том этапе карьеры, когда хочу снимать значимые фильмы, которые исследуют природу человека, страдания и боль».

Режиссером фильма станет Бенни Сафди, а одну из главных ролей исполнит Эмили Блант, которая в прошлом году появилась в оскароносном «Оппенгеймере». На следующей неделе Джонсон посетит Каннский кинофестиваль, где презентует новый проект и встретится с потенциальными дистрибьюторами. Фильм должен выйти на экраны в 2025 году.

Чтобы подготовиться к роли бойца ММА, Джонсон активно тренируется: «Я очень ценю поддержку, потому что все происходящее – что-то новое для меня. Да, у меня есть опыт выступлений в профессиональном рестлинге, я немного занимался вольной борьбой. Но это совершенно новый мир. Я трудолюбив, но сейчас понимаю, что ради этого фильма мне придется работать больше, чем когда-либо в жизни».

Джонсон признается, что всегда был большим фанатом смешанных единоборств – до успехов в рестлинге он серьезно задумывался о переходе в ММА. Именно Джонсон презентовал пояс BMF («Самого опасного ублюдка»), введенный в UFC в 2019-м. А в январе он вошел в совет директоров компании TKO Group, владеющей промоушеном.

Доминировал в UFC и чуть не умер от передозировки. Чем запомнился Марк Керр?

Первый успех пришел к Керру еще до присоединения к UFC. В 1992-м он стал чемпионом США по борьбе среди студентов, победив в финальной схватке будущего члена зала славы промоушена Рэнди Кутюра, а спустя три года завоевал серебряную медаль на Панамериканских играх в Мар-дель-Плате. Первый опыт выступлений по правилам ММА Керр получил в Бразилии – и вскоре подписал контракт с UFC.

В октагоне Керр дебютировал в июле-1997, сразу же став победителем турнира UFC 14. На две победы ему понадобилось меньше четырех минут, а чемпионский поединок запомнился по-настоящему брутальным финишем: Керр занял доминирующую позицию в партере и, надавив сопернику подбородком на глаз, заставил сдаться (после этого результата лига пересмотрела правила).

Уже в октябре Керр вернулся в клетку, став участником следующего турнира промоушена – и снова победил. Несмотря на успех, в UFC Керр больше не появлялся. Спустя несколько месяцев он перебрался в Японию, где ему предложили более выгодный контракт – так победная серия Керра продолжилась в Pride.

Интенсивные тренировки и агрессивный стиль ведения боя негативно сказались на здоровье Керра. Постоянное употребление болеутоляющих препаратов быстро привело к серьезной зависимости: в 1999 году Керр попал в больницу с симптомами передозировки и чудом не умер. К сожалению, после этого карьера Керра стремительно пошла вниз.

После серии поражений Pride расторг контракт с Керром – он продолжил драться в небольших промоушенах, но так и не вернулся на прежний уровень. Керр покинул спорт после пяти досрочных поражений подряд, а на заключительном этапе карьеры встретился с Олегом Тактаровым и Джеффом Монсоном. В 2002 году HBO выпустил документальный фильм, посвященный Керру – в нем детально показаны взлет и падение бойца.

Вышел фильм с Конором – «Дом у дороги». Кто еще из бойцов UFC снимался в Голливуде?

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