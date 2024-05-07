«Я Дана. Неужели вам, либеральным ублюдкам, этого мало?» Президент UFC сгорел на прожарке легенды НФЛ

На глазах Ким Кардашьян и Бена Аффлека.

Президент UFC Дана Уайт вместе с бойцами Шоном О’Мэлли и Максом Холлоуэем поучаствовал в шоу «Прожарка Тома Брэди», которое транслировал Netflix. Специальный трехчасовый выпуск посвящен легенде НФЛ Тому Брэди.

На съемках в Калифорнии присутствовали Ким Кардашьян, Бен Аффлек и бывшие одноклубники Брэди. Шоу вел комик Кевин Харт, а все это время Брэди получал смешные оскорбления.

Уайт получил всего минуту на прожарку – и его это разозлило

Уайт, который сидел в одном ряду с О’Мэлли и Холлоуэем, получил всего минуту на прожарку, из-за чего раскритиковал Netflix: «Позвольте мне перейти к делу побыстрее. Меня это бесит – я проделал весь этот путь, а вы, ребята, даете мне всего 60 секунд? Меня зовут Дана. Разве этого мало для вас, либеральных ублюдков?»

В остальную минуту Уайт выдал несколько шуток про Брэди, что тот мог бы стать большим бойцом в UFC, и его взаимоотношения с бывшим тренером Алексом Герреро. Перед посещением шоу он обратился к подписчикам в соцсетях, чтобы те помогли ему с материалом для выступления. Большинство шуток Уайта касаются ЛГБТ [признана в России экстремистской организацией].

Уайту досталось за низкие зарплаты бойцов UFC, а О’Мэлли и Холлоуэя сравнили с животными

Про Уайта, О’Мэлли и Холлоуэя пошутил комик Джефф Росс: «Дана, кто эти парни? Они что, кастрированы? Что за хрень здесь творится? На табличке указано: «Без домашних животных». Я люблю тебя, Дана. Ты как Майкл Вик, только с людьми».

Это отсылка к бывшему игроку НФЛ Майклу Вику, которого в 2007 году приговорили к тюремному заключению за организацию собачьих боев. Под домашними животными Росс имел в виду О’Мэлли и Холлоуэя.

Сам Уайт во время минуты выступления пошутил про Росса: «Наверное, вы не знаете, но Джефф Росс сильно интересовался UFC. Он думал, что это означает «Неограниченное количество жареной курицы». Я люблю тебя, Том».

Другой комик Эндрю Шульц пошутил про Уайта и небольшие зарплаты бойцов UFC, сделав отсылку к разводу Брэди с бразильской супермоделью Жизель Бюндхен: «Вот почему Дана здесь. Чтобы ты [Том Брэди] научился выбивать из бразильцев половину их кошелька?»

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Фото: Gettyimages.ru /Matt Winkelmeyer