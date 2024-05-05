Боец UFC за два раунда пропустил 22 лоу-кика. Итог – сечка, которую сравнивают с пулевым ранением

Врач подозревал, что это перелом.

В ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялся UFC 301 . В предварительном карде турнира прошел поединок в полулегком весе между Джеком Шором и Жоандерсоном Брито.

Бой продлился недолго – его остановили уже во втором раунде. К этому привела жуткая травма ноги.

Брито выцеливал левую ногу Шора с первых секунд боя – на нее пришлись 73% выброшенных ударов

Брито не проигрывал с января-2022, оформив с тех пор четыре досрочные победы – к поединку с Шором он подходил в статусе серьезного фаворита. Но мало кто ожидал, что бой получится настолько односторонним. Удивила и тактика, которую выбрал Брито – с первых секунд он сфокусировался на левой ноге Шора и нанес по ней 12 ударов только за первый раунд.

Шор спасался от лоу-киков в клинче, но и из этой позиции Брито атаковал ногу соперника – во время эфира аналитик Дин Томас подметил, что Шор явно не был к этому готов. Лоу-кики никогда не были главным оружием Брито – за этот поединок он нанес их больше, чем за все бои в UFC.

К началу второго раунда голень Шора заметно отекла – после очередного пропущенного лоу-кика на ней открылось серьезное рассечение. Брито продолжил выцеливать поврежденную ногу соперника и после того, как тот снова попытался перевести бой в клинч – и даже наносил по рассечению удары кулаками. Когда кровотечение стало слишком сильным, рефери приостановил поединок.

Комментатор Джон Аник сравнил рассечение с пулевым ранением – вышедший в октагон доктор внимательно осмотрел ногу Шора и запретил тому продолжать бой. За два раунда Брито нанес 22 лоук-кика – 73% от общего количества выброшенных ударов. «Я нахожусь на другом уровне. И сегодня это доказал», – сказал он после боя.

«Доктору не следовало засовывать чертовы пальцы в рану». Не все согласны с остановкой поединка

По словам Аника, к остановке боя привело подозрение на перелом ноги. В таком случае решение доктора кажется логичным – но не все члены ММА-комьюнити с этим согласны.

Экс-боец UFC Дэн Харди: «Поединок не следовало останавливать. И этому доктору не следовало засовывать чертовы пальцы в рану, потому что это только ухудшило ситуацию. Это просто рассечение, кость не была сломана. Нужно было продолжать»;

Полусредневес UFC Белал Мухаммад: «Да ладно вам! Это же всего лишь голень»;

Легковес UFC Терренс Маккинни: «Жаль, что бой закончился таким образом. Хочется пожелать сил Шору»;

Полусредневес UFC Стивен Томпсон: «Вам понравилась эта остановка? Не думаю, что Шор смог бы справиться с еще парочкой таких ударов»;

Боец женского минимального веса UFC Анджела Хилл: «Смешанные единоборства стали менее жестокими. Нужно было дать братишке шанс – и следить за рассечением».

Фото: Leandro Bernardes/Keystone Press Agency/Global Look Press ; x.com/MMAFighting