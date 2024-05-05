Альдо так ярко вернулся в UFC, что, кажется, передумал завершать карьеру

В 37 задумывается о поясе.

Жозе Альдо вернулся в UFC, чтобы в 37 лет в родной Бразилии окончательно завершить карьеру. Вероятно, его уход откладывается. На UFC 301 Альдо единогласным решением судей победил Джонатана Мартинеса и задумался: «Может быть, остаться?»

Альдо вернулся в UFC спустя два года – после поражения Двалишвили уходил в бокс, а теперь согласился на бой в Рио

Жозе Альдо покинул UFC еще в 2022 году, когда единогласным решением судей проиграл Мерабу Двалишвили. Последние бои он проводил в легчайшем весе, но уже не участвовал в титульной гонке. Интересно, что последним, кто дрался с Альдо за пояс, был Петр Ян.

Несмотря на три победы подряд до поражения Двалишвили, Альдо объявил об уходе: «Это был мой последний титульный забег. Я был полон надежд и усердно тренировался, был в отличной физической форме. Я хотел стать чемпионом – знал, что если не выиграю у Двалишвили, то уйду. Так и сделал».

При этом UFC не расторг контракт с экс-чемпионом в полулегком весе и даже разрешил выступать в других дисциплинах. В итоге Альдо дебютировал в боксе и провел уже три боя (ничья и две победы). Кажется, он не планирует на этом останавливаться и хочет выступить в одном карде с Майком Тайсоном и Джейком Полом, которые встретятся 21 июля:

«В этом году хочу провести большой боксерский поединок. Мы вернемся к этому вопросу после того, как я подерусь с Джонатаном Мартинесом. Я должен был встретиться с Мейвезером – для проведения этого боя все было готово. Не знаю, что именно произошло, но мы так и не смогли подраться в Саудовской Аравии».

В июле-2023 Жозе Альдо вошел в зал славы UFC (стал лишь четвертым бразильцем в списке) и говорил, что уже точно не выйдет в октагон, несмотря на еще один бой по контракту и желание самого промоушена организовать для него прощальный поединок с более легким соперником:

«Мне грустно, потому что я мог бы подраться в Рио. Но у меня больше нет такого желания. Если бы мне и пришлось выполнять контрактные обязательства, то я бы выбрал самого крутого соперника, чтобы проверить себя. Но этого не произойдет. У меня появился сын, так что мысли о возвращении не приходят мне в голову».

Кажется, фактор, что номерной турнир пройдет в Бразилии, все изменил. При этом Альдо вернулся не под проходного соперника, а под Джонатана Мартинеса, который шел на серии из шести побед. «После завтрашней победы Жозе Альдо в легчайшем дивизионе начнется безумие», – предупредил перед UFC 301 Белал Мухаммад. Не соврал?

Альдо переехал Мартинеса и теперь не уверен, что завершит карьеру

«Король Рио» вышел на поединок в короне и под традиционный для себя трек «Run This Town». Бразильские болельщики встретили его максимально тепло и заряжали кричалки весь поединок.

Первые минуты боя прошли в очень медленном темпе. Альдо привыкал к октагону после паузы почти в два года, а Мартинес, кажется, его просто побаивался: в первом раунде экс-чемпион нанес всего 15 акцентированных ударов, из которых шесть – любимые лоу-кики.

Ближе к концу первого раунда Альдо активизировался: несколько хороших боковых, очень быстрые двойки и, конечно, мощнейшая комбинация по корпусу помогли ему уверенно забрать раунд на фоне пассивного Мартинеса.

В перерыве тренер Мартинеса Марк Монтойя сказал, что нужно активизироваться и поднять темп. Но вместо этого на первых минутах тот пошел в клинч, прижав Альдо к стене. После полутора минут совершенно пассивного контроля рефери вернул соперников на середину октагона.

После этого Альдо полностью забрал инициативу. Жесткая комбинация из трех ударов по корпусу, правый хук навстречу, хай-кик – Альдо полностью освоился в октагоне и показал весь классический арсенал. В самом конце второго раунда Мартинес зажал его у сетки, но провести осмысленную атаку не получилось.

Третий раунд получился самым очевидным для судей. Несмотря на приличный для легчайшего веса возраст, Альдо совсем не замедлился. Наоборот, увеличил темп, бил еще точнее, а за две минуты до конца пошатнул Мартинеса мощным правым хуком, после чего кинул на землю, как манекена для отработки тейкдаунов. Альдо закончил поединок в контроле сверху, закрепив уверенную победу.

После боя Альдо признался, что после такого сильного перформанса готов еще на несколько поединков: «Что касается моего следующего шага, это решать Дане [Уайту], Шону [Шелби], Хантеру [Кэмпбеллу]. Посмотрим, что они придумают. Думаю, я в хорошем физическом состоянии, мой возраст не мешает биться, вижу, что я все еще могу идти вперед. Возможно, еще вернусь в октагон и попробую завоевать титул».

Ну как не любить Жозе Альдо?

Фото: Gettyimages.ru /Alex Goodlett