Восхищаемся Чарли Арнольт – первой женщиной-анонсером в UFC. Спасла турнир в Вегасе

«Я чуть не сказала «нет».

В ночь на 28 апреля в Лас-Вегасе прошел UFC Vegas 91 . Важное событие, случившееся на турнире – впервые в истории промоушена поединки анонсировала женщина.

На турнире регулярный ринг-анонсер UFC пожаловался на плохое самочувствие – потребовалась экстренная замена

Изначально ринг-анонсером турнира был заявлен Джо Мартинес, регулярно объявляющий бои на ивентах серии Fight Night. С UFC Мартинес сотрудничает больше 10 лет, но работает и с другими промоушенами – например, на прошлой неделе именно он представлял участников боксерского поединка между Райаном Гарсией и Дэвином Хейни.

Как и планировалось, Мартинес полностью отработал предварительный кард, успев объявить и третий по значимости бой вечера. Но на оглашении судейского решения Мартинес не появился – его неожиданно заменила Чарли Арнольт, работающая в UFC закулисным репортером. Она же объявила соглавное событие турнира, в котором Богдан Гуськов нокаутировал Райана Спэнна, и стала первой женщиной-анонсером в истории промоушена.

Мартинес вернулся к главному событию ивента. Оказалось, что по ходу турнира он начал терять голос, но вышел на последний бой после помощи медицинского персонала. Арнольт досталось не так много работы, но она гордится достижением и благодарит руководство за возможность:

«Я вернулась в отель и нарезаю круги по номеру. Я похожа на идиотку, но не могу успокоиться из-за прилива адреналина. Спасибо всем за поддержку! Завтра я подробно расскажу, что произошло сегодня ночью. Но сейчас хочу признаться, что почти отказалась от этой возможности. Я чуть не сказала «нет», а теперь вошла в историю. Это чертовски круто!»

Болельщики поддерживают Арнольт и с одобрением отмечают изменения в UFC – недавно в промоушене дебютировала первая женщина-комментатор

Арнольт присоединилась к UFC в июле-2022 – в основном она делает контент для соцсетей, поэтому нечасто появляется в телевизионном эфире. Карьера Арнольт началась с работы на крупнейший рестлинг-промоушен мира WWE – пять лет она была главным корреспондентом компании, хотя изначально ее пригласили именно как ринг-анонсера.

Работу в UFC Арнольт совмещает с появлениями на консервативном телеканале Fox News. Там она разбирает недостатки политических оппонентов Республиканской партии через призму спорта. Как и глава промоушена Дана Уайт, Арнольт активно поддерживает экс-президента США Дональда Трампа – в прошлом году она даже стала специальным гостем на одном из мероприятий.

Болельщики UFC остались довольны работой Арнольт в октагоне – поздравляют ее и коллеги. «Вперед, Чарли! Первая женщина-анонсер в истории UFC! На коротком уведомлении, да еще и посреди турнира», – написала в соцсетях аналитик и экс-боец Мэган Андерсон.

Многие с одобрением отмечают изменения в промоушене, касающиеся политики инклюзивности и многообразия – в январе этого года Лаура Санко стала первой женщиной, присоединившейся к комментаторской панели UFC.

После появления в октагоне у Арнольд точно добавится фанатов:

«За 24 часа на OnlyFans я заработала больше, чем за всю карьеру в UFC». Как Пейдж ВанЗант стала секс-символом ММА

Фото: Gettyimages.ru /Chris Unger; Instagram/charlyontv