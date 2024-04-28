Гимн России выключился на награждении ЧЕ по боксу – зал допел без музыки, а наша чемпионка расплакалась

Сербская федерация извинилась.

Боксерша Юлия Чумгалакова стала чемпионкой Европы в весовой категории до 48 кг на турнире в Белграде. В финале она единогласным решением судей победила Кристину Над Варга из Сербии. Для Чумгалаковой это вторая победа на ЧЕ – ранее она выигрывала золото в 2019 году.

Главный момент – инцидент с прервавшимся российским гимном во время награждения. Через несколько секунд после включения гимна звук пропал, но Чумгалакова продолжила петь – зал ее поддержал. После этого она расплакалась. Позже Чумгалакова сказала, что награждение запомнит больше, чем выступление в финале.

«Вообще было неприятно, но я не растерялась – продолжила петь гимн. У меня была очень хорошая поддержка на трибунах, все пели. И от этого у меня покатились слезы. Такое единение, все поддерживали, не бросили меня в такой ситуации. Нет, это не испортило впечатление. Мы же все равно спели гимн. Все хорошо», – рассказала Чумгалакова.

Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов отметил , что похожий инцидент с гимном случился на чемпионате мира в Индии: «Тогда включили симфонию Чайковского вместо гимна России, но в итоге поменяли. В ситуации с Юлией Чумгалаковой, думаю, была просто техническая ошибка.

Это сделали не специально. Просто история повторилась, поэтому многие обсуждают данный момент. В любом случае очень приятно, и мы гордимся тем, что Федерация бокса России единственная выезжает на международные турниры с национальным флагом и гимном. Это большое событие и мы – часть этой истории».

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сказала , что сербская сторона извинилась и объяснила проблему техническим сбоем: «Здесь, по секрету скажу, в начале и электричество отключалось. Были в организационных моментах такие неприятности.

А так как наш гимн был первым, так все сошлось. Не надо тут усматривать что‑то неприятное. Разобрались, принесли извинения. Главное, мы знаем слова гимна и спели, что всем всегда советую и делать».

Фото: Федерация бокса России ; телеграм-канал «Матч!Боец»