Сколько стоит быть бойцом UFC?

Кейс Армана Царукяна.

Арман Царукян после победы над Чарльзом Оливейрой на UFC 300 возглавил рейтинг легкого веса, приблизился к титульнику и ждет реванша с чемпионом Исламом Махачевым.

В интервью РБК Царукян рассказал о гонорарах и тратах в UFC – мы выделили главное.

Из чего складываются траты на подготовку?

Царукян объяснил: «Допустим, тренировочный лагерь с видеографом, массажистом, тренером, диетологом, залом и всем-всем. Выходит $70-80 тысяч. В год, если три кэмпа сделать, то получится больше $200 тысяч. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше платишь».

В 2023 году Царукян провел два боя, в 2022-м – три, в 2021-м – два, в 2020-м – один, в 2019-м – два. При этом после боя с Оливейрой, который стал первым в 2024 году, 40-45% Царукян отдаст в виде налогов: «Расходы покрываю, но ты не забывай, что нужно платить налоги. А еще платишь 10% менеджеру, 3 – диетологу, 5 – залу. Получается, что 50% ты уже вложил в то, что потом принесет тебе результат».

Сколько Царукян зарабатывает в UFC?

Арман Царукян дебютировал в UFC в 2019 году в Санкт-Петербурге, когда единогласным решением судей проиграл Исламу Махачеву. По словам Царукяна, за тот бой он заработал $24 тысячи: «Из них заплатил налоги и с учетом трат остался в минусе».

За второй бой против Оливье Обен-Мерсье (победа единогласным решением судей) на UFC 240 вышло больше – $30 тысяч: «Но оказался в минусе на $10 тысяч, потому что жил в Канаде – уходили деньги на билеты, тренировки».

За бой с Чарльзом Оливейрой, который прошел в основном карде юбилейного турнира, завершился судейским решением и назывался претендентским, Царукян заработал больше $300 тысяч. Он опроверг данные MMA Salaries, по которым его гонорар составил $164 тысячи (150 – за выход, 14 – спонсорские выплаты).

При этом за прошлый поединок против Бенеила Дариуша он получил больше. «Там же есть разные пункты в контракте – досрочно завершил бой, не досрочно», – отметил Царукян. Тогда он возглавлял турнир Fight Nights, победил нокаутом уже в первом раунде и получил бонус в $50 тысяч за выступление вечера (третий раз за карьеру в UFC).

На что тратит деньги и как к ним относится?

«Я не из бедной семьи и могу потратить на себя. Не хожу направо-налево, скупая Rolex. Но если выбрать между дорогой и дешевой водой, то куплю дорогую. Если надо купить мясо или овощи, то тоже не буду экономить», – рассказал Царукян РБК.

В интервью Sports он так говорил о факторе обеспеченности – в 16 лет отец подарил ему машину: «Нет, ничего не мешало. Наоборот – помогало. Ты не ищешь, куда идти работать. Если хочешь работать, можешь делать это у отца. Если хочешь быть в спорте, можешь заниматься спортом и получать деньги от родителей. Но если протираешь штаны в спорте, то какой отец даст тебе денег? В 23-24 года уже нужно быть профессиональным бойцом и иметь 5-6 боев».

Так Царукян отреагировал на факт, что некоторые футболисты в России говорят, что тратят в месяц не больше ₽150 тысяч: «Футболист столько только в кафе оставит за один день, чего они рассказывают. Вот вчера мы пошли с командой на ужин, я закрыл счет на $1850. Уверен, что футболист в России тратит не меньше ₽500 тысяч в месяц, а за границей – все 2 млн».

По словам Царукяна, в России он тратит ₽500-800 тысяч в месяц – живет в Краснодаре, но за последние 12 месяцев был там 10 дней: «В эту сумму входят мои увлечения, продукты для семьи, кафе. Полетел в Москву – это уже 100 тысяч. Иногда 200 тысяч можно и за четыре-пять дней потратить.

Самый большой контракт – с моим клубом «Львиное сердце». После боя с Оливейрой компании в Америке предложили мне хорошую сумму. Сейчас поступает очень много звонков от различных компаний, которые хотят работать со мной после боя с Оливейрой. Просто прийти подписать карточки где моя фотография, получить $40-50 тысяч за три часа.

[Мне такое] неинтересно. Но в пятницу я проведу meet and greet [формат платной встречи с фанатами], чтобы не просто подписать карточки на продажу, а чтобы люди в Лос-Анджелесе пришли, пофотографировались со мной, пообщались. Мне формат meet and greet гораздо интереснее, чем просто подписывать карточки».

Царукян рассказывал , что тратит по $500 на съемку одного ролика на ютуб-канал, а самую глупую трату совершил в 19 лет еще до перехода в UFC – заработал за победу ₽1 млн и купил часы за 560 тысяч.

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Царукян нервно победил Оливейру и получит титульник – хотя чуть не сдался от удушающего

Фото: Gettyimages.ru /Carmen Mandato; Instagram/arm_011