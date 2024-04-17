Отстаньте от Чендлера. Помешательство на Коноре – норма

Ну кто бы отказался от такого боя?

Майкл Чендлер ждал почти два года и дождался – 30 июня подерется с Конором Макгрегором на UFC 303. Бой в полусреднем весе, пять раундов, главное (или соглавное) событие турнира, завершающего международную бойцовскую неделю в Лас-Вегасе.

История этого противостояния тянется уже несколько лет: в 2022-м, разобравшись с Тони Фергюсоном, Чендлер сказал, что Макгрегор должен вернуться после перелома ноги, полученного в бою с Дастином Порье. Но Конор-боец исчез на три года.

В ноябре-2022 Чендлер в зрелищной зарубе проиграл Порье, впервые в карьере – удушением. И больше не выходил в клетку, дав понять, что ему нужен только бой с Конором. Казалось, желание Чендлера исполнится в 2023 году – тогда он и Макгрегор стали тренерами команд в очередном сезоне The Ultimate Fighter. Напряжение, трэшток, стердауны – все указывало, что нужно только немного подождать.

Но Конор игнорировал камбэк: активно качался, лечился после тяжелейшего перелома ноги в трилогии с Порье и не возвращался в пул USADA. Получить новый бой в UFC можно только спустя полгода после включения в антидопинговую программу. Кейс Конора стал одним из пунктов конфликта UFC и USADA, который привел к завершению сотрудничества. Теперь у промоушена другой партнер по проверкам на допинг.

Когда 31 декабря Конор в соцсетях заявил, что подерется с Майклом Чендлером 30 июня в среднем весе, казалось, что развязка близка. Хотя для Чендлера это самый тяжелый этап.

Конор начал сдавать допинг-тесты, но UFC не раскрывал никаких деталей. Макгрегор будто игрался: то обещал подраться на UFC 300, то тусовался, то участвовал в промо фильма «Дом у дороги». Дана Уайт добавлял напряжения: говорил, что вообще не уверен в возвращении Макгрегора, у которого слишком много денег и слишком мало необходимости драться.

Чендлер же не переставал требовать боя: в соцсетях, многократных интервью и даже на WWE. Хейтеры травили Чендлера в комментариях, аналитики, как Даниэль Кормье, призывали не унижаться в ожидании боя, а коллеги, как Том Аспиналл, говорили, что не хотят в подобной манере зацикливаться на соперниках.

Но стоит ли так критиковать Чендлера за навязчивое желание подраться с Конором?

Майк Чендлер перешел в UFC из Bellator в 35 лет даже не в статусе действующего чемпиона лиги, где в 11 титульных поединках победил шесть раз – не самая крепкая статистика для бойца из промоушена второго уровня.

У Чендлера хороший медийный ресурс – это оценил Дана Уайт, давший ему титульник после одного боя в промоушене (победа над Дэном Хукером). Сейчас его рекорд в UFC – 2-3, но при победах над Хукером и пробитым Тони Фергюсоном Чендлер остается в топ-10 дивизиона. С такими вводными 38-летний боец оказался нужен Конору.

Скажите честно: кто бы на месте Чендлера принял любой другой бой? Поединок, который может забрать больше здоровья, сильнее навредить положению в дивизионе и абсолютно точно принесет меньше денег. Конор – железная гарантия продажи минимум миллиона платных трансляций. А если будет реванш?

Зачем Чендлеру тратить время и здоровье на потенциально более опасные и сложные бои, если можно заработать кучу денег и имя против главной звезды индустрии? Кто бы отказался от боя с Конором? Кто бы не требовал, когда уже поманили шансом? Кто бы, скорее всего, отправился покорять низы топ-15 дивизиона вместо боя с кучей плюшек и нулем рисков?

Отстаньте от Майкла Чендлера.

Три главных вопроса вокруг возвращения Конора

Фото: Gettyimages.ru /Christian Petersen, Carmen Mandato