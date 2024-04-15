Не смотрите на Порье – у Махачева просто нет соперников

Нужен переход в полусредневесы.

UFC 300 в Лас-Вегасе стал не просто одним из главных событий в промоушене за последние годы, но и сделал максимально скучной титульную гонку в легком весе – на юбилейном турнире выступили сразу три актуальных претендента.

Чарльз Оливейра должен был проверить ворвавшегося в топ-5 дивизиона Армана Царукяна, а Джастин Гейджи в бою за титул BMF – подтвердить статус следующего соперника Ислама Махачева.

Но никто из них не подерется с Махачевым (как минимум сейчас) – титульник получил Дастин Порье, в марте зрелищно выключивший Бенуа Сен-Дени. Маловероятно, что результаты юбилейного турнира напрямую повлияли на анонс, но показали, что у Махачева в дивизионе на данный момент нет конкурентов.

Царукян натужно победил Оливейру, а Гейджи провалился в BMF-титульнике с полулегковесом Холлоуэем

В 2022 году Царукян проиграл Матеушу Гамроту – единственный, кто его побеждал, кроме Ислама Махачева. Тогда все решили судейские очки – трижды 48-47. Царукян до сих пор не согласен с итогом, но позже вернулся с тремя победами: 3:0 по раундам с Дамиром Исмагуловым и нокауты с Хоакимом Силвой и Бенеилом Дариушем.

Оливейра – последняя проверка перед Махачевым, Дана Уайт назвал этот поединок претендентским. Но кажется, что Царукян не показал уровень навыков, позволяющий конкурировать с чемпионом. Факт двух выходов на удушающие от Оливейры – тревожный сигнал.

Сам Оливейра не показал той агрессии, что мы видели в боях с Чендлером, Порье и Гейджи. Он дважды выходил на сабмишен, но Царукян, в отличие от Гейджи и Порье, вытащил навыками выживания и характера. И что делать Оливейре, чтобы опять выйти на титульный бой? Порье, Гейджи, Дариуша и Чендлера он уже бил. Кто еще? Гамрот, Физиев или Сен-Дени? Для вчерашнего чемпиона это явные шаги назад.

Самый абсурдный итог – Гейджи. Год назад он нокаутировал Порье, но именно Порье первым из них получит титульный шанс. Гейджи влез в опасную, но медийную и зрелищную зарубу с Холлоуэем, которая в рейтинговом плане не давала никаких выгод – только риски.

Не совсем понятно, что делать Гейджи. Реванш с Оливейрой? Тот только что проиграл Царукяну. Реванш с Порье? Они встречались уже дважды, а в июне Порье подерется за титул. Чендлер? Вряд ли он вообще подерется с кем-то, кого зовут не Конор Макгрегор. Все остальные, кто ниже в рейтинге – та же рискованная история.

Порье – промежуточный вариант перед логичным реваншем с Царукяном. Но, кажется, Арман все еще не готов к уровню Махачева

Очевидно, что анонсированный титульник – желание активнее задействовать Махачева, а не отражение реального расклада в дивизионе. Последний раз Порье влезал в титульную гонку давно: даже временный титул и выход на бой с Хабибом он получил за победу над полулегковесом Холлоуэем. Сейчас он вышел на поединок за пояс благодаря победе над бойцом, которого даже нет в топ-10 дивизиона – и это после двух безнадежных поражений в титульниках.

Порье – еще одна спойлерная защита для Махачева. Этот бой – уважение к Порье, который сделал большую работу для компании в бою с Сен-Дени, и медийный ресурс для Махачева, который впервые в карьере получил такого именитого и медийного легковеса.

Если не случится форс-мажора, осенью Махачев проведет реванш с Арманом Царукяном. Пока в таком титульнике он выглядит явным фаворитом: даже в команде претендента говорят, что требуется много времени для качественной подготовки к главному бою в карьере.

Что делать Махачеву после двух запланированных защит? Либо подъем в полусредний вес, либо второй круг защит

Если Махачев успешно проведет защиты с Порье и Царукяном, то что ему делать дальше? Сейчас в топ-10 дивизиона:

• бывшие жертвы – Царукян, Оливейра и Хукер;

• пробитые ветераны – Гейджи, Чендлер, Дариуш;

• непроверенный на топ-уровне Матеуш Гамрот с серией из трех побед.

Если Махачев завершит 2024-й с двумя победами, то в UFC у него будут четыре защиты и пять побед в титульниках. Очевидно, требуется переход в новый дивизион. Например, в 77 кг, где доминирует Леон Эдвардс, а к топу подбираются яркие и медийные Шавкат Рахмонов, Иэн Гэрри и Джек Делла Маддалена.

Есть вариант с полулегковесами Илией Топурией или Максом Холлоуэем. Топурия активно вызывает всех подряд, а Холлоуэй же волшебно показал себя в легком весе, уничтожив одного из самых устрашающих бойцов категории. Холлоуэй явно заинтересован в бою с Махачевым, но что противопоставить борьбе чемпиона? Макс прибавил в этом аспекте, но когда-то его борол даже Конор.

Сам же Махачев неоднократно говорил, что его цель – полноценный переход в полусредний вес после серии защит в 70 кг. Но для этого нужно пройти ветерана Порье с бомбами в кулаках, а затем – дать шанс Арману Царукяну и закрыть все вопросы.

Махачев подерется с Порье – нас ждет ремейк боя с Хабибом?

Фото: Gettyimages.ru /Chris Gardner, Catherine Ivill, Chris Unger