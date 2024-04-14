13 впечатлений от UFC 300

А что запомнилось вам?

В Лас-Вегасе завершился юбилейный турнир UFC 300 : 12 бывших и действующих чемпионов в карде, три титульника, перформансы почти в каждом бою. Поводов восхищаться, злиться или скрипеть зубами – очень много.

1. Можно быть легендой, даже если ты не возглавляешь турниры, не входишь в рейтинги и не дерешься за пояс. Джим Миллер – подтверждение. Мужик попал в UFC еще в 2008 году, выступал на 100-м и 200-м турнирах (где оба раза победил) и в 40 лет подрался на 300-м. Проиграл Бобби Грину, но с окровавленным лицом достоял до конца боя.

2. А еще можно делать шоу и побеждать, как Бобби Грин. Согласитесь, когда боец – бесящий, ершистый, токсичный – начинает дешево провоцировать соперника, хочется, чтобы его моментально наказали. Грин успел и поиздеваться, и разбить Миллера с такой силой, что тот полностью покрылся заливающей его кровью. Разница по ударам +129 – второй лучший показатель в легком весе.

3. Интересно, что сейчас думает Бо Никал, который говорил, что превзошел бы Хабиба Нурмагомедова в борьбе? Никал победил Коди Брандэйджа, но провозился там, где должен был забирать бой легко. И это произошло с соперником, коэффициент на победу которого >10. Лучшая иллюстрация происходящего – улыбающийся из-под Никала Брандэйдж.

4. Невозможно понять, почему бой Никал – Брандэйдж открывал основной кард, а Прохазка и Стерлинг – экс-чемпионы – остались в прелимах.

5. Когда Дана Уайт объявил, что бонусы за бой и выступление вечера составят не 50, а $300 тысяч, Алджамейн Стерлинг, сидящий за его спиной на пресс-конференции, радовался этому больше всех. Реально сильная мотивация, но, кажется, со Стерлингом это сработало в другую сторону – выдал тухлый бой, на три раунда включив режим одеяла. Оно нам нужно?

6. Как можно не любить Иржи Прохазку? Идти с опущенными руками, ловя удары головой – казалось, так может только Вячеслав Дацик. Александр Ракич весь первый раунд перебивал Прохазку по значимым ударам и выключил ногу лоу-киками, а потом попал на очнувшегося лесоруба. Кажется, Прохазка вспомнил, как хлещет себя крапивой, бьет деревья в лесу и голышом валяется в снегу. Кристальный псих.

7. Можно делать шоу, а можно быть мнимым гангстером. Как Джалин Тернер. Момент, когда он не добил уже упавшего Ренато Мойкано, думая, что рефери сразу остановит бой, – тотальный бред. Мойкано просто вернулся и победил, а расчет на walkoff-нокаут и потенциальный бонус суициднулся.

8. Чтобы стать чемпионом и звездой, не нужно много времени. Это доказал Алекс Перейра, который пришел в лигу только в 34 года и провел всего лишь восьмой поединок. Но у него уже четыре титульных боя, пояс во втором дивизионе и победа над пятым чемпионом.

9. Ну какой же кайф смотреть, когда бойцы игнорируют попытки симулировать и прут-прут-прут. Вот Алекс Перейра: получил ногой в пах (вероятно, несильно), на что рефери Херб Дин показал, что нужно остановить бой. Как на это отреагировал Перейра? Рукой отодвинул Дина, продолжил драться и через пару секунд вырубил Джамала Хилла. А потом повторил жест блогера Хаби Ламе, издевательски отпраздновав победу.

10. Чарльз Оливейра и Арман Царукян не убедили, что готовы к Исламу Махачеву. Царукян уже в первом раунде с трудом вылез из гильотины, а потом еще раз попался на удушающий в конце боя. Оливейра нахватал локтей и получил предупреждение за запрещенный удар.

11. Зачем Царукян вообще отреагировал на провокацию фаната, который из толпы показал ему средний палец? Для чего эмоционально поджигать самого себя перед выходом на важнейший бой? Неужели локальная вспышка гнева выше, чем возможные риски и последствия как для себя, так и для промоушена? Если ты профессиональный боец, нет страха покалечить обычного хейтера?

Царукян объяснился: «Никто не может показывать мне средний палец. Неважно, кто ты – я врежу тебе по лицу». А Дана Уайт сказал, что теперь на лигу, возможно, подадут в суд.

12. Кайла Харрисон впечатлила формой бодибилдерши еще на фотосессии перед турниром, а в октагоне показала, насколько превосходит соперницу в силе и насколько ее мощь велика. У Холли Холм просто не было шансов: за весь бой нанесла только два акцентированных удара (против 51) и банально не вылезла из борьбы.

13. Холлоуэй и Гейджи доказали, что пояс BMF больше не про плохих парней (как раз они подходят под этот образ меньше остальных), а про дерзость и уверенность в клетке. Когда в концовке пятого раунда Холлоуэй вызвал Гейджи на жесткий размен в стойке, оба забыли и про защиту, и про отбитые лоу-киками ноги, и нокдауны. В это время Илия Топурия, испуганно следивший за бойней с трибуны, забыл про дерзость.

Царукян нервно победил Оливейру и получит титульник – хотя чуть не сдался от удушающего

Холлоуэй казнил Гейджи страшным нокаутом. Новый обладатель пояса BMF!

Фото: Gettyimages.ru /Carmen Mandato