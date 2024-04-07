«Люди, приходящие ко мне домой, умирают». Новый скандал Джонса – угрожал допинг-офицерам

Получил повестку в суд.

Чемпион UFC Джон Джонс известен регулярными правонарушениями. Вероятно, чаще него по таким поводам в заголовках новостей появляется только Конор Макгрегор.

Пока Джонс восстанавливается после травмы и ждет титульника против Стипе Миочича, произошел новый инцидент – с участием допинг-офицеров. Прямо у него дома.

Что произошло?

30 марта в дом Джонса в Альбукерке прибыли допинг-офицеры, чтобы взять у него мочу на анализ (напомним, UFC больше не сотрудничает с USADA). Агент DFSI (Международная организация по борьбе с наркотиками в спорте) Кристал Мартинес рассказала, что сначала Джонс шел на контакт, но позже начал конфликтовать и выглядел взволнованным, когда не смог предоставить образец мочи.

После первой неудачной попытки Джонс, по словам Мартинес, забрал у нее телефон, угрожал допинг-офицерам судом (спрашивал, есть ли у них деньги) и начал снимать происходящее на видео: «Почему вы, ##### [блин], приходите так рано? Вы знаете, что бывает с людьми, которые приходят ко мне домой? Они умирают».

Мартинес предложила ему взять кровь на анализ, но в итоге Джонс согласился сдать мочу еще раз. По ее словам, Джонс был пьян, потому что от него пахло алкоголем. Пока он отошел и сдавал мочу, Мартинес вернула себе телефон. Она хотела завершить тестирование раньше, но боялась, что Джонс ее ударит.

Джонс говорит о «дружелюбном» прощании, но получил повестку в суд. UFC не комментировал ситуацию

Как пишет MMA Junkie, Мартинес сообщила об инциденте руководству DFSI, но там ее попытались отговорить идти в полицию, пока они сами не поговорят с представителями UFC. Позже она все-таки обратилась в полицию, хотя ее коллега не хотела подавать заявление из-за возможных последствий.

В UFC не комментировали ситуацию, хотя MMA Junkie обратился за разъяснениями. Позже сам Джонс опубликовал запись видеонаблюдения из дома, где видно, как он в дружелюбной форме прощается с допинг-офицерами:

«Хоть я был разочарован ее непрофессионализмом и использовал ненормативную лексику, все закончилось дружелюбно, вообще никаких угроз. На самом деле я праздновал день рождения друга у себя дома и считаю это совершенно нормальным.

Нужно сказать, что этот конкретный офицер вел себя довольно непрофессионально и даже нарушил стандартный протокол наряду с законами HIPAA [акт о мобильности и подотчетности медицинского страхования]. За все 20 лет, что подвергаюсь тестированию на наркотики, я никогда раньше не сталкивался с подобным инцидентом».

Как рассказал журналист Люк Томас, на данный момент Джонс не арестован, но получил повестку в суд по делу об угрозе сотруднице антидопингового агентства. В отчете полицейского управления Альбукерке указано два правонарушения – угрозы и вмешательство в работу.

Джонс – это постоянные проблемы с законом

Вот только часть историй:

• Май-2012 . На полгода лишился водительских прав и получил штраф $1000 за езду в нетрезвом виде.

• Апрель-2015 . Стал виновником ДТП в Альбукерке, в результате которого пострадала беременная женщина, управлявшая другим автомобилем. Джонс пришел в полицию через несколько часов после того, как сначала скрылся с места происшествия. В итоге получил 18 месяцев испытательного срока.

• Апрель-2019 . Официантка стрип-клуба в Альбукерке заявила в полиции, что Джонс, который получил отказ в приватном танце, «грубо обращался с ней», душил, целовал ее в шею и трогал за гениталии. Джонс получил повестку в суд.

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• Сентябрь-2021 . Всего через несколько часов после включения боя Джонс – Густафссон в зал славы UFC полиция арестовала Джонса в Лас-Вегасе. Его обвинили в мелком домашнем насилии и нанесении повреждений автомобилю.

«Это уже не шокирует. Мы даже не можем привезти его в Лас-Вегас меньше чем на 12 часов и ввести в зал славы. Это проблема. У этого парня много демонов, чувак, очень много демонов», – говорил президент UFC Дана Уайт.

Криминальная хроника пополняется. А вы удивлены?

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Фото: Gettyimages.ru /Chris Graythen, Ronald Martinez