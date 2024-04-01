Реванш Дацика и Емельяненко внезапно отменен. Что происходит?

Организаторы сказали о технических причинах.

Реванш Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко должен был пройти 12 апреля на Ural FC 7. Менее чем за две недели до турнира его отменили.

Почему это произошло и подерутся ли бойцы?

Емельяненко проиграл первый бой нокаутом за 13 секунд. Мог заработать миллионы в реванше, но его отменили по «техническим» причинам

История конфликта Дацика и Емельяненко началась в 2010-м и тянется больше 10 лет. В 2022-м прошел бой в Hardcore Boxing – Дацик победил нокаутом за 13 секунд. Емельяненко был в ужасной форме из-за проблем с алкоголем, которые позже признало его окружение.

Емельяненко лечился от зависимости в Ингушетии и прошел реабилитацию. Набрав форму, должен был подраться с Дациком в Ural FC. Это первый из трех боев Емельяненко в лиге – он мог получить до 20 млн рублей.

Перед турниром бойцы разжигали: Емельяненко в лицо послал Дацика в прямом эфире, а тот пообещал ответить в ринге. Но не вышло – Ural FC официально отменил бой:

«Лига Ural FC сообщает, что международный турнир по кулачным боям и боксу в ММА-перчатках, запланированный на 12 апреля, отменяется по техническим причинам. О дате следующего мероприятия будет сообщено отдельно. Следите за информацией на наших официальных ресурсах!»

Менеджер Емельяненко говорит, что бой могли отменить из-за теракта в Москве. Когда теперь реванш с Дациком?

О новой дате боя не сообщается. Менеджер Емельяненко Никита Бурчак подтвердил , что это не первоапрельская шутка. Возможная причина отмены – повышенные меры безопасности после теракта в «Крокусе»:

«После трагедии в «Крокус Сити Холле» усилены меры безопасности. Лига Ural FC всячески пыталась сохранить этот турнир, но в итоге вечер был отменен. Александр был в отличной форме. Реванш с Дациком так или иначе состоится, но где и когда – узнаем попозже».

Президент лиги Ural FC Радмир Габдуллин еще в 26 марта заверял , что лига обеспечит безопасность на турнире. Возможно, этого недостаточно:

«Ural FC понимает, что любое скопление людей вызывает риски, особенно если речь идет о боях, где есть фанаты. Бывает такое, что могут быть провокации. На них мы сразу реагируем. У нас в лиге Ural FC есть своя служба безопасности, которую мы привлекаем на церемониях взвешивания, открытых тренировках, конференциях и на турнирах. Еще более внимательно будем относиться к безопасности».

Может ли состояться бой Дацика и Емельяненко в другой лиге? Вариантов не так много. Менеджер Емельяненко сказал, что он готов драться с Виталием Минаковым, Алексеем Олейником и Евгением Гончаровым. Но не везде – глава RCC Николай Клименко сообщил , что лига не рассматривает бои с участием Емельяненко:

«Мы уже озвучивали позицию. RCC не рассматривает возможность организации боев с участием Александра Емельяненко. При этом мы сохраняем желание провести поединок с участием Виталия Минакова».

💰 Сколько Емельяненко и Дацик заработают за реванш? Спойлер: очень много!

Дацик нокаутировал Емельяненко – за 13 секунд! – и закрыл личный конфликт. Александра добили загулы

Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович; Bulkin Sergey/Global Look Press