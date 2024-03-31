Кровь, нулевая видимость и боль – первое поражение Тима Цзю в карьере

«Бац, и ты полностью ослеп».

Тим Цзю впервые в профессиональной карьере проиграл. Это случилось в бою против двухметрового Себастьяна Фундоры , который заменил травмированного Кита Турмана и устроил один из главных апсетов 2024 года (полный разбор – здесь ).

Цзю проиграл раздельным решением судей, а его лицо весь бой заливала кровь. Все из-за сечки на лбу, полученной во втором раунде после попадания локтем. После боя Цзю сказал, что из-за этого он постоянно протирал глаза и ничего не видел.

Выглядит одновременно ярко и жутко:

Фундоре тоже досталось – Цзю разбил ему нос:

Болельщики увидели зрелище и много крови, но итог – грустный: Цзю не только не забрал вакантный пояс WBC, но и лишился титула WBO. Теперь бои против больших соперников под вопросом.

«Такие вещи случаются. В первых двух раундах мы разгонялись, а потом – бац, и ты полностью ослеп. Это бокс. Поздравляю Фундору. Мы вернемся. Я всегда готов к бою. Мне дали неделю [на подготовку], но никаких оправданий. Я подерусь с кем угодно. Эррол Спенс здесь. Могу подраться с ним, как и с Теренсом Кроуфордом. Если вам нужен хороший бой, вы знаете, кому звонить».

Поражение-сенсация Тима Цзю – от двухметрового соперника. Посек голову и отдал пояса

Фото: Gettyimages.ru /Steve Marcus