Кровь, нулевая видимость и боль – первое поражение Тима Цзю в карьере
«Бац, и ты полностью ослеп».
Тим Цзю впервые в профессиональной карьере проиграл. Это случилось в бою против двухметрового Себастьяна Фундоры, который заменил травмированного Кита Турмана и устроил один из главных апсетов 2024 года (полный разбор – здесь).
Цзю проиграл раздельным решением судей, а его лицо весь бой заливала кровь. Все из-за сечки на лбу, полученной во втором раунде после попадания локтем. После боя Цзю сказал, что из-за этого он постоянно протирал глаза и ничего не видел.
Выглядит одновременно ярко и жутко:
Фундоре тоже досталось – Цзю разбил ему нос:
Болельщики увидели зрелище и много крови, но итог – грустный: Цзю не только не забрал вакантный пояс WBC, но и лишился титула WBO. Теперь бои против больших соперников под вопросом.
«Такие вещи случаются. В первых двух раундах мы разгонялись, а потом – бац, и ты полностью ослеп. Это бокс. Поздравляю Фундору. Мы вернемся. Я всегда готов к бою. Мне дали неделю [на подготовку], но никаких оправданий. Я подерусь с кем угодно. Эррол Спенс здесь. Могу подраться с ним, как и с Теренсом Кроуфордом. Если вам нужен хороший бой, вы знаете, кому звонить».
Поражение-сенсация Тима Цзю – от двухметрового соперника. Посек голову и отдал пояса
Фото: Gettyimages.ru/Steve Marcus
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