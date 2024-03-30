Самый скандальный промоутер России: хотел привезти Тайсона в Беларусь, а Нганну – на «РЕН ТВ»

Вселенная Владимира Хрюнова.

В ночь на 30 марта в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» подрался известный боец ММА Виталий Минаков . В 2013-м он стал чемпионом Bellator, победив Александра Волкова. Но последние годы занимался политикой и почти не выступал.

Минаков победил Оли Томпсона в боксе в ММА-перчатках, хотя побывал в нокдауне. До этого промоутер Владимир Хрюнов говорил, что готовит для него бой с Фрэнсисом Нганну, который уже подрался с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Хрюнов регулярно говорит об организации боев с большими звездами, но те почему-то не едут.

Майк Тайсон – Александр Емельяненко (в Беларуси!)

В марте 2023-го Хрюнов рассказал , как «украл» часы у Майка Тайсона – взял померить и не отдал, сказав, что они его «по понятиям». «Это были две уникальные недели с Тайсоном, когда он отмечал 50‑летие, я был единственным гостем», – ностальгировал Хрюнов.

Некоторые сравнивают Хрюнова с Доном Кингом – промоутером пикового Тайсона, который у него воровал, но хитрее. Хрюнов работал с Кингом, после чего тот называет его «подлецом». Промоутер вспоминал , как восемь часов беседовал с Кингом, когда на него был наведен Винчестер.

В старости Тайсон не работал с Кингом, зато чуть не попался Хрюнову – в 2020-м он хотел организовать ему бой в Беларуси. При этом заверял, что Тайсон позвонил первый и попросил бой в России: «Он спросил, найдется ли у меня миллиончик. Я ответил, что найдется».

Это период, когда Тайсон вернулся в бокс ради выставочных боев. Хрюнов предложил варианты – Александр Емельяненко и Сергей Харитонов. Тайсон даже не знал, что у Федора есть брат, поэтому в 2020-м подрался с Роем Джонсом.

Сергей Харитонов – Дэвид Хэй

Когда Тайсон сорвался, Хрюнов запланировал для 40-летнего Харитонова бой с Дэвидом Хэем – экс-чемпионом по версиям WBC, WBA, WBO. Тот завязал с боксом в 2018-м (вернулся на один бой в 2021-м) и наслаждается жизнью, сожительствуя сразу с двумя девушками. Хрюнов взялся за Хэя после победы Харитонова над 47-летним Дэнни Уильямсом, в 2004-м нокаутировавшим Майка Тайсона.

Поединок возглавил турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Химках. Харитонов победил Уильямса, который почти не бил, а во втором раунде добровольно сдался. Победа вызвала скандал, но Хрюнов в прямом эфире пообещал повышение оппозиции: «Мы уже начали переговоры о следующем бое. Его новым соперником станет Дэвид Хэй». И добавил на пресс-конференции: «Пояс РЕН ТВ – это удостоверение качества!»

Бой не состоялся – Хэй в «Бойцовский клуб РЕН ТВ» не приехал, оставшись в секс-хронике британских таблоидов. Харитонов побил парочку стариков в боксе, подрался на голых кулаках в США и вернулся в Bellator, где проиграл Чейку Конго, после чего мелькает в российских ММА-промоушенах.

Федор Чудинов – Сауль Альварес

В августе 2020-го говорили, что Федор Чудинов может стать официальным претендентом на бой с чемпионом WBA в среднем весе Саулем Альваресом. Хрюнов был особенно серьезен:

«Мы сегодня-завтра ждем резолюцию Всемирной боксерской ассоциации (WBA) по поводу статуса Федора Чудинова. По нашим планам, Федор должен получить статус обязательного претендента на бой с Саулем Альваресом. До этого он проведет один бой, предположительно это будет 12 сентября в Химках».

То, что переговоры идут, подтвердил Умар Кремлев. Сам Чудинов еще в январе говорил , что не верит в этот бой: «Рейтинг позволяет мне претендовать на бой с Саулем Альваресом, но нашу популярность нельзя сравнивать. Про меня знают специалисты, тренеры, а местной публике, можно сказать, я неизвестен. Вряд ли я буду интересен Канело в качестве соперника».

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Альварес не подрался с Чудиновым – вместо этого встретился с Каллумом Смитом. Чудинов остался в России и постепенно деградировал. Побеждает, но дерется даже в «Бойцовском клубе РЕН ТВ», где соседствует с бойцами поп-ММА. Хрюнов заверяет , что бой с Альваресом сорвала платформа DAZN, транслировавшая бой:

«Мои представители практически договорились с командой Сауля Альвареса, и они дали добро. А в DAZN ответили: «Кто такой Чудинов, его никто не знает». В итоге он провел встречу с Каллумом Смитом».

Александр Усик – Денис Лебедев

В июле 2018-го в Москве Александр Усик победил российского боксера Мурата Гассиева. На март Хрюнов планировал бой Усика с Лебедевым. «Согласно резолюции WBA, я могу с ним побиться. И если наши команды договорятся, а к этому все идет, то я приму бой», – сказал Лебедев в ноябре.

Лебедев говорил, что WBA постановила провести бой до марта 2019-го. Хрюнов, который работал с ним, вызвался организовать бой:

«Я собираюсь как независимый промоутер сделать предложение Лебедеву и Усику провести этот бой в России. Если кто-то откажется, то буду участвовать в торгах, которые назначены на 28 марта в Панаме. В крайнем случае, у меня есть запасной вариант, который понравится всем – это реванш Лебедева и Мурата Гассиева. Этот бой также бы собрал футбольный стадион в России».

Для Усика 2018-й – большой успех: он стал боксером года по версии ESPN и решил перейти в супертяжелый вес, пожелав Лебедеву удачи. Но тот в июле 2019-го завершил карьеру – осенью вернулся, проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну и окончательно ушел из спорта.

Марк Цукерберг – Илон Маск

Сначала Хрюнов не верил в бой и называл его фейком. В июне 2023-го говорил : «У нас с Америкой разные культурные понятия, мы в разных точках находимся. Там с жиру бесятся, а у нас сейчас буквально каждый руководитель считает каждую минуту и секунду, чтобы принести пользу родине. Пусть Дон Кинг устраивает им бои, они подерутся и потешат Америку».

Когда организацией занялся Дана Уайт, Хрюнов смягчился – предложил , чтобы миллиардеры поставили на кон компании: «С учетом потенциала социальных сетей этот бой сильно раскрутится и по коммерции будет лучше поединка Мейвезер – Макгрегор».

Хрюнов считал Маска фаворитом, ведь он «запускает ракеты». А гарантом хорошего боя назвал происхождение: «Говорят, что у обоих есть русские корни. Поэтому все получится, если они возьмут какое-то время и потренируются».

Хрюнов даже фантазировал , как бы устроил бой Маска и Цукерберга в России: «Если бы поединок проводился здесь, пришлось бы дополнительно раскручивать. Например, отправить кого-то из них тренироваться с Николаем Валуевым».

Хрюнов не взялся за бой – сказал, что в России Маска и Цукерберга даже не узнают на улице. Зато поделился инсайдом: «Ночью разговаривал с матчмейкером UFC. Дана Уайт хочет провести бой Маск – Цукерберг и Емельяненко – Тайсон в Арабских Эмиратах».

Инсайд не сбылся – UFC не провел эти бои. Хотя Уайт сожалеет, что не организовал поединок Цукерберга и Маска, ради которого он даже договаривался с Колизеем.

Фрэнсис Нганну – Виталий Минаков

Минаков неудачно вернулся в ММА после большого перерыва в октябре 2021-го – проиграл на турнире Bellator в Москве Саиду Соуме. Рекорд в ММА впечатляет – 22-2. Но фактически Минаков завязал со спортом, успев поработать депутатом. Хрюнов еще до боя в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» заявил , что хочет привезти 39-летнему Минакову Нганну:

«Знаете, 25 марта у нас состоится громкое возвращение Виталия Минакова, нашей большой легенды. Я попробую Нганну предложить бой с Минаковым в России. Это ближе к лету, к осени. Минаков – огромное имя в единоборствах, и он возвращается для чего-то большого, а не чтобы колотить бразильцев из бара Рио-де-Жанейро. Минаков – легенда, величина, и мы с вами заслужили огромных боев».

Вскоре Хрюнов подтвердил , что провел переговоры с Нганну и экс-бойцом UFC Марком Хантом: «Мы ведем переговоры с Марком Хантом на предмет возможного проведения боя в октябре‑ноябре в России. Мы обменялись первыми мыслями. Также я позвонил промоутеру Нганну, он очень сильно расстроен произошедшим в бою с Джошуа».

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Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Omar Marques, Justin Setterfield, Al Bello, Julian Finney, Richard Heathcote