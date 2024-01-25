Боец поп-MMA выпал с 10-го этажа, спасая кота – и выжил!

Спасла машина у подъезда.

Вечером 24 января в Ростове-на-Дону произошел страшный инцидент: боец поп-MMA Магомед «Веном» Зайналов случайно выпал с 10-го этажа, но остался жив.

Как это получилось?

Все произошло на съемной квартире Зайналова. По словам его жены, боец пытался вытащить испугавшегося кота, который убежал с балкона на водосток, но сорвался вниз. Он упал на припаркованный рядом с домом автомобиль. Судя по видео телеграм-канала SHOT, в первые минуты после падения боец находился в сознании. Его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

«В данном случае точно спасла машина. Насколько я понял, самортизировало лобовое стекло с капотом, так удачно сложились обстоятельства, этот фактор спас жизнь. Но человек в реанимации, тут хочется дождаться момента, когда с ним все окончательно будет хорошо», – прокомментировал ситуацию спортивный врач Валентин Белявский.

Какие последствия?

Лига Hardcore, в которой выступает Зайналов, записала в его поддержку видео и поможет с лечением: «Лига Hardcore FC и его менеджер Виталий Тарасов находятся на постоянной связи с ним и его семьей. Магомед пребывает в сознании и под наблюдением специалистов. У него переломы ног и таза. Врачи описывают состояние как стабильное. Лигой Hardcore Fighting Championship предоставлена вся необходимая финансовая помощь и поддержка его семье».

Менеджер бойца Виталий Тарасов сказал: «Здоровье Магомеда стабильное. Врачи сказали, что жить будет. Угрозы жизни на данный момент нет. Ему предстоят операции. Будет собран врачебный консилиум, после которого должна быть информация по дальнейшему лечению. В интернете появляется много ложной информации. Держу связь с семьей, которая находится с ним».

По данным телеграм-канала SHOT, хозяин Nissan X-Trail, на который приземлился Зайналов, подаст на него в суд, потому что данный инцидент не подходит под категорию страхового случая.

Врач Валентин Белявский оценил сроки восстановления Зайналова и возможность вернуться в спорт: «Если у него только перелом тазовых костей и больше ничего, то это не так много: год и он может вернуться в спорт при благоприятном стечении обстоятельств. Но, скорее всего, тут будет сочетанная травма, могут быть разрывы внутренних органов, травма головы и травма позвоночника. Тут от года до бесконечности».

Кто такой Зайналов?

С 2021-го Зайналов выступает в Hardcore FC – промоушене поп-MMA. Всего у него 14 боев, в которых он выиграл пять раз. В 2023 году Зайналов проиграл три боя подряд, а в 2022-м – получил премию «Лучший трэштокер года». За ним закрепилось прозвище «Веном» – он пародирует голос персонажа из вселенной Marvel.

Перед дебютом против Александра Нилова Зайналов выдал легендарное: «Я Магомед Зайналов, ни хрена себе. Мне 22 зверских года. Я люблю делать три вещи: вкусно есть, отлично выглядеть и надирать задницы. Я делаю это каждый день. Фанаты Hardcore еще никогда с таким не встречались, надвигается шторм.

Моему сопернику мы сожрем руки, потом ноги, сдерем его морду прямо с черепка. Он превратится в безрукую, безногую, безглазую какашку, болтающуюся в канализации. Что я такое? Мы – Веном».

2 февраля Зайналов планировал провести бой против Эдуарда Кузьминова. Именно Кузьминов одним из первых сообщил об инциденте с падением: «Я молился, чтобы выиграть в этом бою, и теперь понимаю, что вообще пофиг на все эти бои. Хочу помолиться за «Венома», чтобы у него все было хорошо, чтобы он восстановился».

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Фото: t.me/shot_shot