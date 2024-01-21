Кровавый титульник Стрикленда в UFC – проиграл бойцу, который учился драться по журналам
Теперь в лиге новый чемпион.
В Торонто прошел UFC 297 – первый номерной турнир года. Его возглавил титульник в среднем весе: Шон Стрикленд впервые защищал пояс против Дрикуса дю Плесси. Бойцы много говорили перед боем, но показали спорный поединок – с неожиданным финалом.
Стрикленд красовался перед UFC 297, оскорбляя журналистов в Канаде. Дю Плесси – называл себя альфа-самцом и трэшточил
Стрикленд стал чемпионом в сентябре-2023, сенсационно победив Исраэля Адесанью. В Стрикленда никто не верил: букмекеры видели разгромным андердогом, а Адесанья называл деревенщиной. После поражения экс-чемпион признал, что недооценил претендента.
Над Стриклендом посмеивались: чудаковатая стойка с кулаками, опущенными к груди, ограниченный стиль, построенный на джебе и давлении, в 2022-м – нокаут в первом раунде от Алекса Перейры. Но Стрикленд раздавил Адесанью – мог нокаутировать, но в итоге уверенно победил по очкам.
Многие считают Шона случайным чемпионом, но это не так: он создал уникальный и крайне эффективный стиль, а его навыки недооценивают. У Стрикленда отличное кардио, чувство дистанции, эффективный джеб (главное оружие), хорошая защита от тейкдаунов. Тренировки тоже необычные: Стрикленд обожает спарринги, из-за чего крайне чувствителен в бою и редко пропускает.
В чем-то дю Плесси похож на Стрикленда – у него крайне странный стиль. Он напоминает новичка в ММА: нелепо двигается, размашисто бьет, ломает темп, может пропустить и даже оказаться под соперником в партере. Дю Плесси пришел в бои из регби: удары и приемы в детстве изучал по журналам, с 14 лет – в кикбоксинге.
Дю Плесси дерется не академично – сильные удары летят под непредсказуемыми углами. В борьбе напоминает медведя из-за невероятной силы: вместо техничного тейкдауна может обхватить соперника и грубо швырнуть на канвас. Все это выглядит странно, но у дю Плесси 6-0 в UFC – его стиль работал.
Признание дю Плесси – после победы над Робертом Уиттакером, когда ему предсказывали разгром. Но Дю Плесси все в том же странном стиле снес Уиттакера, нокаутировав во втором раунде. Претендент компенсирует недостаток школы нокаутирующей силой (у него только одна победа решением в карьере).
Перед титульником на UFC 297 он закатил трэшток: язвил про домашнее насилие, с которым Стрикленд столкнулся в детстве, чемпион – грозился убить его и сесть в тюрьму. Перед турниром бойцы уладили конфликт: обнимались, встретившись в гостинице, и шутили на пресс-конференции.
Стрикленд известен праворадикальными взглядами, но в Канаде раскрылся: разнес журналиста, поддерживающего транс-сообщество, раскритиковал премьер-министра Джастина Трюдо и современную политику толерантности. Высказывания Стрикленда поддержало англоязычное ММА-сообщество – в комментариях восторг.
Многим казалось, что Стрикленд заигрался, потому что слишком много говорил о политике и играл на камеры, забыв про бой. На стердаун вышел в футболке «Make Canada Great Again» и странно отводил глаза и нервничал. Дю Плесси, наоборот, был максимально сконцентрирован и называл себя альфа-самцом.
«Когда я попал в топ-10 – сразу сказал, что никуда не денусь. До этого у меня не было ни с кем конфликтов. Как только я стал приближаться к первому месту, топы начали замечать: в городе появился новый альфа-самец», – сказал дю Плесси перед боем.
Титульник разочаровал низким уровнем: Стрикленд разбивал дю Плесси джебом, но закончил в крови и потерял пояс
Перед боем многие признавали, что Стрикленд – более классный боец, но ставили на дю Плесси. Считали медийность проблемой Стрикленда: он много говорил, надевал футболки с говорящими слоганами («Женщина в каждую кухню, оружие – в каждую руку»), обсуждал личную жизнь бойцов. Дю Плесси излучал такую уверенность, что Стрикленд выглядел нервным и не мог смотреть в глаза на стердауне.
Но титульник был войной самобытных стилей, а не психологии, с которой у обоих порядок. Они любят драться первым номером, с первых минут заняв центр октагона: Стрикленд выкидывал фирменные джебы, Дю Плесси изредка взрывался. Под конец раунда полез в борьбу: перевел Стрикленда, но чемпион сразу поднялся, забрав первый раунд.
Стрикленд прошивал дю Плесси джебом, уходил от размашистых ударов и превосходил в тайминге. Дю Плесси выглядел скованным: принимал удары в защиту, откровенно выцеливал. Во втором раунде дю Плесси пару раз сильно попал и пошел в борьбу – снова безуспешно. Возможно, забрал раунд, но гематома закрывала глаз – джеб Стрикленда работал.
Дю Плесси промахивался, но становился активнее – бросал хай-кики и серии с оверхендом. Во втором и третьем раунде дю Плесси занял центр октагона и много бил в защиту. С гематомой и кровью на лице, он дышал ртом, но шел вперед, а Стрикленд контратаковал, забрав, как казалось, третий раунд.
В четвертом раунде у Стрикленда открылось рассечение: кровь заливала глаз, поэтому чемпион начал пропускать. Снова не увидел тейкдауны, но сразу поднялся – контроль у дю Плесси не получался. Четвертый раунд стал главным успехом для дю Плесси, который воодушевился и пытался переломить бой.
Перед пятым раундом Стрикленда мотивировал тренер – отрезок, вероятно, был решающим. Стрикленд справился с рассечением, перестреляв дю Плесси, который растерял уверенность. В концовке окровавленный Стрикленд зарубился, и оба победно вскинули руки.
Казалось, Стрикленд победил 3-2 по раундам (такой же счет у Даны Уайта), но судьи отдали пояс дю Плесси раздельным решением: 48-47 47-48, 48-47. Это не судейский беспредел – многие журналисты на mmadecisions.com тоже увидели такой счет.
Первый титульник года UFC расстроил – не только низкой зрелищностью (не спасла даже кровь), но и беззубым содержанием. Это была дуэль не универсалов, а бойцов с максимально ограниченным стилем, где выиграл тот, кто шел вперед.
Стрикленд не способен показать что-то, кроме фехтования джебом, дю Плесси – медведь в ММА, который силен, но слишком слаб технически. У дю Плесси ограниченный арсенал, но он активен: бросает даже удары, в которых не силен (например, чудовищно медленные бэкфисты).
Став чемпионом, дю Плесси вызвал Адесанью, с которым давно конфликтует (не могут решить, кто настоящий африканец). Средний вес подарил нам боевики Адесаньи и Перейры, теперь это болото середняков, которые передают по кругу пояс. Возвращение Адесаньи или титульник Чимаева – дивизион нужно реанимировать.
Пока же Дю Плесси – чемпион UFC с рекордом 7-0, но средний боец. Его уровень мы объясняем самобытным стилем, чтобы успокоить себя. И нам с этим жить.
Кровавое поражение Стрикленда – отдал пояс UFC в разборке андердогов
Новый чемпион UFC – африканер. А кто это такие? И считаются ли африканцами?
Фото: Nathan Denette/Keystone Press Agency, Cole Burston/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Mark Evans
но с защиты титула немедленно слился, ибо понимал, что против ромеро или виттакера ему ничего не светит. сбежал обратно на пенсию
Ну не знаю как пробитый Адесанья дивизион спасет. Но бой двух африканцев будут продавать 100%. Небось еще и станут хедлайнерами 300-тника.