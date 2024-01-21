Кровавый титульник Стрикленда в UFC – проиграл бойцу, который учился драться по журналам

Теперь в лиге новый чемпион.

В Торонто прошел UFC 297 – первый номерной турнир года. Его возглавил титульник в среднем весе: Шон Стрикленд впервые защищал пояс против Дрикуса дю Плесси . Бойцы много говорили перед боем, но показали спорный поединок – с неожиданным финалом.

Стрикленд красовался перед UFC 297, оскорбляя журналистов в Канаде. Дю Плесси – называл себя альфа-самцом и трэшточил

Стрикленд стал чемпионом в сентябре-2023, сенсационно победив Исраэля Адесанью. В Стрикленда никто не верил: букмекеры видели разгромным андердогом, а Адесанья называл деревенщиной. После поражения экс-чемпион признал, что недооценил претендента.

Над Стриклендом посмеивались: чудаковатая стойка с кулаками, опущенными к груди, ограниченный стиль, построенный на джебе и давлении, в 2022-м – нокаут в первом раунде от Алекса Перейры. Но Стрикленд раздавил Адесанью – мог нокаутировать, но в итоге уверенно победил по очкам.

Многие считают Шона случайным чемпионом, но это не так: он создал уникальный и крайне эффективный стиль, а его навыки недооценивают. У Стрикленда отличное кардио, чувство дистанции, эффективный джеб (главное оружие), хорошая защита от тейкдаунов. Тренировки тоже необычные: Стрикленд обожает спарринги, из-за чего крайне чувствителен в бою и редко пропускает.

В чем-то дю Плесси похож на Стрикленда – у него крайне странный стиль. Он напоминает новичка в ММА: нелепо двигается, размашисто бьет, ломает темп, может пропустить и даже оказаться под соперником в партере. Дю Плесси пришел в бои из регби: удары и приемы в детстве изучал по журналам, с 14 лет – в кикбоксинге.

Дю Плесси дерется не академично – сильные удары летят под непредсказуемыми углами. В борьбе напоминает медведя из-за невероятной силы: вместо техничного тейкдауна может обхватить соперника и грубо швырнуть на канвас. Все это выглядит странно, но у дю Плесси 6-0 в UFC – его стиль работал.

Признание дю Плесси – после победы над Робертом Уиттакером, когда ему предсказывали разгром. Но Дю Плесси все в том же странном стиле снес Уиттакера, нокаутировав во втором раунде. Претендент компенсирует недостаток школы нокаутирующей силой (у него только одна победа решением в карьере).

Перед титульником на UFC 297 он закатил трэшток: язвил про домашнее насилие, с которым Стрикленд столкнулся в детстве, чемпион – грозился убить его и сесть в тюрьму. Перед турниром бойцы уладили конфликт: обнимались, встретившись в гостинице, и шутили на пресс-конференции.

Стрикленд известен праворадикальными взглядами, но в Канаде раскрылся: разнес журналиста, поддерживающего транс-сообщество, раскритиковал премьер-министра Джастина Трюдо и современную политику толерантности. Высказывания Стрикленда поддержало англоязычное ММА-сообщество – в комментариях восторг.

Многим казалось, что Стрикленд заигрался, потому что слишком много говорил о политике и играл на камеры, забыв про бой. На стердаун вышел в футболке «Make Canada Great Again» и странно отводил глаза и нервничал. Дю Плесси, наоборот, был максимально сконцентрирован и называл себя альфа-самцом.

«Когда я попал в топ-10 – сразу сказал, что никуда не денусь. До этого у меня не было ни с кем конфликтов. Как только я стал приближаться к первому месту, топы начали замечать: в городе появился новый альфа-самец», – сказал дю Плесси перед боем.

Титульник разочаровал низким уровнем: Стрикленд разбивал дю Плесси джебом, но закончил в крови и потерял пояс

Перед боем многие признавали, что Стрикленд – более классный боец, но ставили на дю Плесси. Считали медийность проблемой Стрикленда: он много говорил, надевал футболки с говорящими слоганами («Женщина в каждую кухню, оружие – в каждую руку»), обсуждал личную жизнь бойцов. Дю Плесси излучал такую уверенность, что Стрикленд выглядел нервным и не мог смотреть в глаза на стердауне.

Но титульник был войной самобытных стилей, а не психологии, с которой у обоих порядок. Они любят драться первым номером, с первых минут заняв центр октагона: Стрикленд выкидывал фирменные джебы, Дю Плесси изредка взрывался. Под конец раунда полез в борьбу: перевел Стрикленда, но чемпион сразу поднялся, забрав первый раунд.

Стрикленд прошивал дю Плесси джебом, уходил от размашистых ударов и превосходил в тайминге. Дю Плесси выглядел скованным: принимал удары в защиту, откровенно выцеливал. Во втором раунде дю Плесси пару раз сильно попал и пошел в борьбу – снова безуспешно. Возможно, забрал раунд, но гематома закрывала глаз – джеб Стрикленда работал.

Дю Плесси промахивался, но становился активнее – бросал хай-кики и серии с оверхендом. Во втором и третьем раунде дю Плесси занял центр октагона и много бил в защиту. С гематомой и кровью на лице, он дышал ртом, но шел вперед, а Стрикленд контратаковал, забрав, как казалось, третий раунд.

В четвертом раунде у Стрикленда открылось рассечение: кровь заливала глаз, поэтому чемпион начал пропускать. Снова не увидел тейкдауны, но сразу поднялся – контроль у дю Плесси не получался. Четвертый раунд стал главным успехом для дю Плесси, который воодушевился и пытался переломить бой.

Перед пятым раундом Стрикленда мотивировал тренер – отрезок, вероятно, был решающим. Стрикленд справился с рассечением, перестреляв дю Плесси, который растерял уверенность. В концовке окровавленный Стрикленд зарубился, и оба победно вскинули руки.

Казалось, Стрикленд победил 3-2 по раундам (такой же счет у Даны Уайта), но судьи отдали пояс дю Плесси раздельным решением: 48-47 47-48, 48-47. Это не судейский беспредел – многие журналисты на mmadecisions.com тоже увидели такой счет.

Первый титульник года UFC расстроил – не только низкой зрелищностью (не спасла даже кровь), но и беззубым содержанием. Это была дуэль не универсалов, а бойцов с максимально ограниченным стилем, где выиграл тот, кто шел вперед.

Стрикленд не способен показать что-то, кроме фехтования джебом, дю Плесси – медведь в ММА, который силен, но слишком слаб технически. У дю Плесси ограниченный арсенал, но он активен: бросает даже удары, в которых не силен (например, чудовищно медленные бэкфисты).

Став чемпионом, дю Плесси вызвал Адесанью, с которым давно конфликтует (не могут решить, кто настоящий африканец). Средний вес подарил нам боевики Адесаньи и Перейры, теперь это болото середняков, которые передают по кругу пояс. Возвращение Адесаньи или титульник Чимаева – дивизион нужно реанимировать.

Пока же Дю Плесси – чемпион UFC с рекордом 7-0, но средний боец. Его уровень мы объясняем самобытным стилем, чтобы успокоить себя. И нам с этим жить.

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Фото: Nathan Denette/Keystone Press Agency, Cole Burston/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Mark Evans