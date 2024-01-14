Анкалаев потребовал титульник UFC – брутально вырубив бразильца-чудака, который работает с тренером Конора

Без шансов для Уокера.

На первом турнире UFC 2024-го состоялся реванш Магомеда Анкалаева и Джонни Уокера . Первый бой закончился обидной остановкой – из-за запрещенного удара Анкалаева. В реванше Анкалаев доказал, что готов снова биться за пояс в полутяжелом весе.

Анкалаев мог стать чемпионом UFC, но упустил шанс. Реванш с Уокером – попытка напомнить о себе и вернуться в гонку

Анкалаев – самый невезучий топ в UFC. Такую череду фейлов трудно найти у других бойцов (к счастью, не было хотя бы тяжелых травм):

• 2018-й – дебют в UFC и поражение Полу Крейгу на последней (!) секунде боя. Анкалаев разгромно вел по очкам, но упустил победу под финальный гонг.

• 2020-й – бессмысленный реванш с Куцелабой, который в первом бою имитировал стоячий нокдаун, чтобы обмануть Анкалаева. В итоге – обманул рефери, который остановил бой. В реванше Анкалаев нокаутировал Куцелабу в первом раунде.

• 2022-й – титульник с Блаховичем, когда у Анкалаева украли пояс судьи, насчитавшие ничью. Результат парадоксальный, а ничью вывел Сал Д’Амато – судья, годами критикуемый фанатами (он отметился и в поединке Яна со Стерлингом).

• 2023-й – абсурдный бой с Уокером, которого Анкалаев разбивал полраунда, но случайно нанес запрещенный удар коленом. Уокер не продолжил бой, чем привел в ярость обычно спокойного Магомеда.

Анкалаев в UFC больше пяти лет, и у него есть все, чтобы быть чемпионом в полутяжелом весе. Он может перестрелять по очкам или нокаутировать, работать как первым номером, так и контрпанчером. Он умеет бороться, но почти не использует партер, что удивляет. Анкалаева считают скучным, а борьба добавила бы дагестанского колорита (зарубежные фанаты UFC полюбили его после Хабиба).

Что мешает Анкалаеву стать чемпионом? Не хватает яркого образа (это раздражает Дану Уайта) и, что намного хуже, везения. Иногда кажется, что судьба против чемпионства Анкалаева. Реванш с Уокером – попытка доказать обратное.

Первый бой показал, что Анкалаев, которого критикуют за скучные победы решением, переписывает образ. Он с первых минут бросился на Уокера, но потерял хладнокровие и выпустил запрещенное колено в голову. Кейс Яна против Стерлинга не повторился (шел только первый раунд), поэтому в рекорде Анкалаева ноу-контест.

Уокер реанимирует карьеру у тренера Конора, меняя бойцовский стиль. Перед реваншем с Анкалаевым бразилец заговорил по-русски

В реванше Анкалаев был разгромным фаворитом – первый бой показал разницу в классе. Казалось, Уокер почувствовал это и расхотел драться еще до остановки: невпопад отвечал врачу, долго восстанавливался, а после отмены боя – пришел в себя и бросался на соперника.

На стердауне перед реваншем Анкалаев приветствовал Уокера забавным: «Ну что, пацан, попался?» Уокер парировал заученным по-русски: «Я лев. Удачи!» Уокер близок к России: тренировался в Москве (его брат остался и женился на россиянке) и даже подумывал о гражданстве. Но сейчас Уокер у Джона Каваны – тренера Макгрегора, который ломает стиль бразильского гиганта.

Уокер в 2018-м влетел в UFC ураганом: коллекционировал нокауты, влюбил нестандартной пластикой, харизмой и чудачествами. Но сломался, попав на серьезных соперников – Кори Андерсона и Никиту Крылова. Кавана реанимировал Уокера, но тот напоминает Франкенштейна: природный нокаутер, из которого пересобирают бойца-тактика.

Было больно смотреть, как Уокер буксовал в бою с Тиаго Сантосом – втором после перехода к Каване. Бразильское дерби попало в коллекцию провальных боев коллекции «Нганну – Льюис». Но дальше Уокер втянулся: стал осторожным, научился реагировать на соперника, а не сметать его на первых минутах. Итог – три победы подряд над середняками дивизиона и встреча с Анкалаевым.

Кавана не вылепит из Уокера бойца уровня Анкалаева за пару лет: они ровесники, но в технике – пропасть. Это было очевидно по первому бою, ожидалось и в реванше. Анкалаева принято хвалить, хотя даже у него есть слабости. Но в современном полутяжелом весе, обедневшем после ухода Джона Джонса, он самый классный универсал. Дивизион уже несколько лет шатает, а Анкалаев – надежда на стабильность в мире хаоса, полного ветеранов и чудаковатых ударников.

Уокер показал безбашенный стиль в реванше, но проиграл нокаутом. После победы Анкалаев потребовал титульник и напомнил о серии

В реванше Анкалаеву был нужен яркий финиш – он пассивен медийно, поэтому нужно выделяться нокаутами. За поясом Алекса Перейры очередь: Анкалаев хоть и третий в рейтинге, но в тени более ярких полутяжеловесов. Победа над Уокером была путевкой – если не к титульнику, то к претендентскому бою.

На первой минуте Уокер пропустил хлесткий удар и схватился за лицо – он любит притворяться, чтобы обмануть соперника (так было и в первом бою). Анкалаев не купился, поэтому Уокер пошел вперед – в безумном стиле используя длинные рычаги и антропометрию.

Уокер работал уверенно: бил с дистанции ногами, забирал центр клетки финтами, менял стойки. Движением и креативностью он запутал Анкалаева, который осторожничал: бросал хлесткие и короткие удары, как только соперник сближался.

Под конец раунда Анкалаев мощно попал в пах и получил строгое предупреждение от рефери. Уокер больше минуты восстанавливался, но продолжил бой. И под конец раунда перешел на капоэйру, танцуя перед слегка опешившим Анкалаевым.

В реванше Кавана решил использовать нестандартность Уокера, а не закрепощать его – как случилось, например, с Сантосом. Уокеру разрешили все: от бесконечных бэкфистов до ударов вопросом и даже акс-кика (пяткой ноги сверху вниз). Казалось, Анкалаев отдал первый раунд, сконцентрировавшись на лоу-киках – для замедления соперника.

Со второго раунда Анкалаев забрал центр октагона и продолжил разбивать ноги Уокера. Появилось покраснение – вскоре он замедлился. Анкалаев продавливал Уокера к клетке, где тот растерялся, ведь не может работать в своем стиле без пространства.

Таков был план Каваны: разбивать с дистанции ногами, много двигаться и путать Анкалаева. Ведь на ближней дистанции нужен бокс и более короткие рычаги – это проблема для Уокера. Но Анкалаев сломал стратегию, замедлив долговязого соперника и лишив его пространства.

На третьей минуте раунда Уокер сблизился и поплатился: Анкалаев рукой поймал его и, придержав, зарядил правую – прямо в челюсть. Уокер рухнул на канвас, где Анкалаев пробил контрольный – уже по потерянному сопернику.

Анкалаев оформил яркий нокаут, которых ему не хватало в UFC. Он точно заслужил бонус, а после победы потребовал титульник:

«Я готовился очень долго, просил реванш сразу, так как был готов. Но это не самое главное, самое главное – я хочу биться за пояс, я давно заслуживаю, у меня 10 побед подряд. Все, кто выходят против меня, пытаются найти ключ, но это не каждому удается. Когда я выхожу в клетку, начинаю охотиться, и у них не получается ничего. У меня к Джонни нет ничего личного, это наша работа, мы этот вопрос закрыли».

Что дальше для Анкалаева? Он разобрал геймплан Уокера, показал яркий нокаут и напомнил Уайту о победной серии. Вероятен претендентский бой – с экс-чемпионом Джамалом Хиллом, первым номером рейтинга. Но Анкалаев требует титульник с Перейрой на UFC 300 в апреле и обещает нокаутировать чемпиона:

«Я мог сразу повалить Уокера и закончить бой в партере, но хочу биться в стойке, показывать зрелище. Мое послание Перейре – не стоит тратить время на борьбу, я могу нокаутировать его. Его нокаутировали в весе намного меньше, в 93 кг ему будет очень тяжело. Скоро он почувствует это».

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Фото: Gettyimages.ru /Chris Unger