Разгромные поражения Шовхала Чурчаева в поп-ММА – мечтал о UFC, но проиграл даже Сибирскому Конору

Дана Уайт точно не впечатлен.

Шовхал Чурчаев – звезда поп-ММА, в последние годы ставший лицом индустрии. У нее свои законы, поэтому главным лицом стал боец, который в 2023-м ни разу не победил, а дважды – снялся с поединка.

В последний месяц Чурчаев все-таки вернулся в бои. И дважды проиграл по правилам ММА: сначала – Залимхану Юсупову в Hype, затем – Анатолию Надратовскому в Hardcore.

Чурчаев обещал покорить UFC и получил визу в США. Сначала напал на Пауло Косту, потом – просил контракт у Даны Уайта

Чурчаев хайпанул из-за сорвавшегося в июле боя с Мохаммадом «Персидским Дагестанцем» Хейбати в Hardcore. Тогда он много говорил, нападал на Хейбати, но на бой не вышел, хотя был на арене и даже появился в клетке. В итоге Хейбати победил Аловсета Мамиева, а на Чурчаева обрушился хейт.

Тренеры позже сказали, что в Чурчаева вселился джинн, а сам боец – подписался, но сорвал поединок с Артемом Рофалем в «Нашем деле». Рофаль и Хейбати – сильные соперники по меркам поп-ММА, поэтому Чурчаева обвинили в хитрости и нежелании драться.

При этом в 2023-м Чурчаев обещал прорыв. Медийно это произошло, что положительно отразилось на гонорарах. Но спортивно – Чурчаев в глубоком кризисе. Он рассказывал, что перерос поп-ММА, подпишется с UFC и будет шуметь за океаном. Сейчас это кажется смешным.

Сперва Чурчаев придумал, что ему прислали контракт для участия в TUF, что оказалось неправдой. «Его, конечно же, не будет в TUF. Это чья-то больная фантазия», – сообщил журналист Игорь Лазорин.

Дальше – приключения на UFC 294 в Абу-Даби. Там Чурчаев напал в зале на средневеса Пауло Косту, у которого конфликт с чеченцем Хамзатом Чимаевым. Чурчаев хвастался в соцсетях, а Уайт был в шоке: «Никогда не видел, чтобы фанат нападал на бойца. Но мы успешно с этим справились».

В ноябре босс UFC познакомился с ним лично: Чурчаев приехал в США и нашел его. При встрече чеченец сильно стеснялся, но решился и попросил у Уайта контракт на ломаном английском. Уайт не обратил внимания – для него это было фото с фанатом.

Да, Шара Буллет прорвался в UFC, хайпанув в поп-ММА. Но это боец совершенно другого уровня, что видят матчмейкеры. UFC не подписывает даже Эдуарда Вартаняна, который выиграл Гран-при АСА. Подписание Чурчаева – чистая фантастика. Но он упрямо заверял, что покорит запад: «Меня будет слышно на весь мир, 100%. Дайте немного времени, скоро загремим!»

В США Чурчаев познакомился с легковесом UFC Арманом Царукяном. Тот так проникся, что даже нашел для Шовхала бой в региональной американской лиге: «Он одаренный парень. Не сказать, что уровня топ-15, но составил бы конкуренцию всем бойцам UFC. В этом году он должен подраться в локальном американском промоушене».

Чурчаев вернулся в ММА и проиграл Залимхану Юсупову – скандалисту, выгнанному из Hardcore. Начал неплохо, но отдал два раунда в партере

Чурчаев вернулся в Россию, где наконец-то подрался. Причем дважды за месяц: против Залимхана Юсупова в Hype и Анатолия Надратовского в Hardcore. Это были настоящие бои по правилам ММА – без сюрпризов ютуб-промоушенов: кикбоксинга, боксерских перчаток или ограничений в 30 секунд в партере.

Бой с Юсуповым – классическое противостояние борца и ударника. Юсупова дисквалифицировали в Hardcore за подозрение в употреблении запрещенных веществ (из-за него лига попала под проверку Генпрокуратуры). Но в Hype принимают любых скандалистов – там уже выступает Тимур Фартовый, которому грозила тюрьма за драки вне клетки Hardcore.

Юсупов – топовый борец по меркам поп-ММА, ставший почти легендой. Он нарушал режим, но даже без подготовки удивлял в клетке. На пресс-конференциях подкрадывался сзади и душил бойцов, за что его не любят. Но он делает это и на ринге: однажды задушил тяжа Петра Романкевича, который не видел в средневесе соперника.

Сила Юсупова в борьбе и характере – в клетке он превращается в зомби, который охотится за тейкдауном. Первый раунд Чурчаев бегал от Юсупова вдоль клетки, разбивая его ударами ног и коленями (это главное и почти единственное оружие).

Во втором раунде Чурчаев замедлился: Юсупов поджимал к сетке и переводил. Партер считается слабой стороной Чурчаева, хотя он заверяет об обратном. Юсупов легко заборол соперника, забрал два раунда, а с ними и бой – единогласным решением судей.

Чурчаев возмущался из-за решения, но он точно отдал минимум два раунда. А Юсупов в очередной раз удивил, потому что до боя считался андердогом.

Чурчаев проиграл Сибирскому Конору в Hardcore и разозлил Сульянова. Снова уступил в борьбе, а в концовке – избегал боя

Хейтеров Чурчаева поражение не устроило: бой длился всего три раунда по три минуты, а Юсупов не успел нанести урон. Утешением для них стал бой в Hardcore – против ударника Анатолия Надратовского.

В лиге бойца знают под прозвищем Сибирский Конор. Он копирует стиль экс-чемпиона UFC: ходит в ярких костюмах, веселит трэштоком и устраивает шоу на пресс-конференциях. Но дерется с переменным успехом: до боя шел с рекордом 5-3 в лиге и держался на 13-м месте рейтинга легковесов.

Чурчаеву дали удобного соперника – ударника, который ниже ростом и далек от чемпионских амбиций. Он слабее Хейбати или Рофаля, а в 2023-м досрочно проиграл Филиппу Косыреву, которого за год до этого нокаутировал Чурчаев. Надратовский получил бой как шоумен – его признали трэштокером года в Hardcore и пытаются раскручивать.

Но бой для Чурчаева вышел разгромным. Если в битве с Юсуповым правила были любительскими, то в Hardcore – привычные три пятиминутки, как в UFC.

Сценарий боя с Юсуповым повторился: в первом раунде Чурчаев бегал вдоль клетки, разбивая невысокого соперника ногами (разница в росте – 15 см). Надратовский не мог сблизиться, но в конце раунда было заметно, что Чурчаев устал.

Со второго раунда Надратовский стал разбивать Чурчаева, что неожиданнее – в партере. Там он хорошо менял позиции, бил локтями и не оставил судьям выбора – единогласная победа Сибирского Конора. Он уверенно забрал два раунда, а в концовке веселился в клетке.

Поражение назвали унизительным, в комментариях – парад злорадства. Чурчаев не получил видимый урон, хотя много пропускал по голове в партере. Пришлось даже показать большой палец рефери, чтобы он не остановил бой.

Моральное поражение – концовка, когда Чурчаев спасался тем, что садился на канвас и закрывал голову. При этом Надратовский не добивал – разводил руками и красовался перед зрителями, словно это кикбоксинг, а не ММА. Чурчаева каждый раз поднимал рефери, а угол кричал, чтобы он проявил характер и перестал падать.

После боя Анатолий Сульянов раскритиковал победителя за благородство – напомнив, что в ММА соперника надо добивать. На что Надратовский ответил: пацаны не бьют лежачих. Как Сибирский Конор будет строить карьеру в ММА с таким принципом – вопрос.

Что касается Чурчаева, он закрыл любые вопросы по поводу UFC и карьеры за океаном. Надратовский далеко не топ поп-ММА, но Чурчаев ему проиграл – показав уровень, с которым не потянет даже Хейбати. Чурчаев не войдет в топ-15 ни в АСА, ни в UFC – это другой мир.

При этом Чурчаеву не 18 лет, а 25. У него хорошие удары ног, в остальном – средний уровень, с которого не получится спрогрессировать за пару лет. Чурчаеву нужно тренироваться, чтобы быть топом хотя бы в поп-ММА – сейчас он не дотягивает даже до этого.

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Фото: instagram.com/shovkhal_churchaev