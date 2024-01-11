Новый соперник Махачева рекламировал презервативы, работал шахтером и выносил Хабиба на руках из ванны

15 фактов про Джастина Гейджи.

Джастин Гейджи – следующий претендент на титул Ислама Махачева в легком весе UFC. Гейджи уже дрался за пояс (против Хабиба Нурмагомедова и Чарльза Оливейры), но оба раза проиграл. В 2023-м он победил Рафаэля Физиева и Дастина Порье, получив третий титульный шанс.

Мы собрали 15 фактов про Гейджи – любимца фанатов UFC, который в июне украсит рекорд Махачева.

Гейджи родился в мультикультурной семье: мать – мексиканка, отец – немец. Его бабушка даже не говорит по-английски

Гейджи родился в небогатой многодетной семье из Аризоны: мать – мексиканка, которая работала на почте; отец – шахтер с немецкими корнями. Дед Гейджи по отцу занимался боксом во время службы в армии США. Немцы по этой линии получили гражданство в 1912-м, когда Аризона вошла в состав США. Мексиканцы по матери сдавали экзамен на гражданство. Бабушка Гейджи до сих пор не говорит по-английски, но Гейджи уже не похож на мексиканца.

У Гейджи две младшие сестры и брат-близнец – он выделяется лишним весом. Чтобы прокормить четверых детей, Каролина и Джон тяжело работали и во всем себе отказывали. Гейджи восхищается родителями – они пожертвовали собой ради будущего детей:

«У меня хорошая семья. Отец с мамой ходили в одну школу. По отцу мы шахтеры в трех поколениях, все работали на рудниках Южной Аризоны. Думаю, физическая сила, плотные кости мне достались от отца. От матери – желание соперничать. Она вечно занятой человек».

«Меня тошнит от матов». Гейджи занимался борьбой с четырех лет, но теперь ее ненавидит

Гейджи попал в секцию борьбы в четыре года и продолжил тренировки в средней школе Саффорда. Он выпустился с рекордом 191-9, поступив в университет Северного Колорадо по спортивной программе NCAA Division I.

Начал скромно: рекорд 18-9 на первом курсе и 14-4 – на втором. Но в 2010-м Гейджи стал седьмым в первом дивизионе NCAA и получил статус All-American. Он был первым борцом Северного Колорадо, которому это удалось. За достижения Гейджи внесли в университетский зал славы, хотя он не отличался успехами в учебе.

В ММА Гейджи не любит бороться: мало отрабатывает грэпплинг на тренировках, в боях – дерется в стойке. Он считает, что борьба сильно изматывает, а от работы на матах его тошнит:

«В 2011 году, закончив бороться в Филадельфии, я вышел из арены и сказал себе: «На хер борьбу, я больше не хочу этим заниматься. Мне не хочется проходить в ноги, не хочется работать на матах. Я занимался этим 18 лет и никогда не брал дни для отдыха. Мне хочется стать ударником».

Гейджи мотивировал брат-близнец, с которым он постоянно дрался. Маркус работает на медных рудниках, но появляется в углу брата

У Гейджи есть брат-близнец Маркус, который редко появляется на публике. Братья в детстве играли в футбол и бейсбол, много дрались, ломали дома мебель. Родители отдали их на борьбу, где Джастин был заметно сильнее. Конкуренция с братом воспитала в нем дух соперничества – он трудился, чтобы быть лучшим.

Маркус не стал спортсменом и работает на медных рудниках, как и отец. Там он неплохо заработал: в 22 года купил дом и завел семью, у него три дочери. Гейджи хорошо общается с братом – Маркус даже появляется в углу. Он гордится Джастином и его достижениями, удивляясь хладнокровию:

«Что я ненавижу больше всего, так это то, что я нервничаю, а он нет. Перед выходом все его тренеры нервничают, а он валяет дурака, веселится, бьет нас кулаками. Чувак, тебе положено нервничать – ты вот-вот ввяжешься в драку. Он никогда этого не делает. Честно говоря, я никогда не видел, чтобы он нервничал перед дракой. Он всегда был самым спокойным в компании».

Гейджи работал на медных рудниках после школы – без выходных. Он не стал шахтером, потому что его отец так потерял слух

Когда Гейджи исполнилось 18, он устроился на лето в шахту Моренчи – работать на медных рудниках. Там ему не понравилось: «Я пахал семь дней в неделю по 12 часов. Я делал это три месяца подряд и взял один больничный, потому что мне нужно было выспаться. Я работал 96 часов в неделю». Когда Гейджи поступил в университет, шахтеры сказали: «Ты не добьешься успеха и приедешь сюда».

Для Гейджи это стало мотивацией: он старательно учился и тренировался, чтобы добиться успеха – в профессии или спорте. Он не понимает, как отец проработал на рудниках почти 40 лет:

«Я работал одно лето. Мне этого хватило, чтобы понять – лучше получать по лицу, чем работать там. Это очень тяжело и опасно. Мой отец работал на шахте 37 лет, за это время 17 его коллег погибло. И отец сейчас ни хрена не слышит из-за этой работы. Эта шахтерская жизнь не для меня, спасибо».

У Гейджи было очень плохое зрение – близорукость и дальнозоркость одновременно. Он всегда носил очки и стал мемом из-за внешности ботаника

Раньше Гейджи постоянно носил очки для зрения и стал мемом. Тролли брали фото мускулистого бодибилдера и подписывали: «Как выглядит опасный человек по мнению большинства». И фото Гейджи в зрячих очках – с текстом: «Как выглядит по-настоящему опасный человек».

У Гейджи было очень плохое зрение, из-за чего он мог не стать бойцом: «Я был слепым. У меня было ужасное зрение: 20/60 на одном глазу и 20/200 на другом. У меня была дальнозоркость в одном, близорукость – в другом».

Фанаты шутили, что Гейджи рубится, потому что не видит соперников. Но в 2016-м Гейджи перенес фоторефракционную кератэктомию для коррекции зрения – прямо перед подписанием в UFC. После этого он появлялся в очках, но заметно реже.

Другая проблема Гейджи – дыхание. Он травмировал нос на тренировке в юности и почти не чувствовал запахов. В 2022-м Гейджи сделал операцию на носу – теперь восхищается качеством жизни:

«Я 13 лет прожил без носа и лишился двух моих органов чувств, зрения и обоняния. Теперь мне вернулось и то, и другое. Я даже не знаю, что лучше. Возможность видеть – нечто особенное. Как и возможность чувствовать запах готовящейся еды, нормально спать и просто жить, как и должен человек. Иметь два варианта доступа к кислороду – то, чем я по-настоящему наслаждаюсь сейчас.

Когда я последний раз до операции чувствовал запах еды? Когда учился в колледже, занимался борьбой, был разгар сезона, я гонял вес. Но тогда я питался в Макдоналдсе. Не скучаю по этому времени и не помню его особо. Сейчас я ем качественную еду и наслаждаюсь ей по полной».

Гейджи называли Гомером Симпсоном в ММА – из-за глупого стиля рубаки. Но теперь он другой

Когда Гейджи начинал в ММА, его сравнивали с Гомером Симпсоном – из-за обилия пропущенных ударов. Герой мультфильма никогда не падал в нокаут, поэтому принимал все удары в голову, пока соперник не уставал. Гейджи тоже много пропускал: забывал про защиту, рубился, но додавливал уставшего соперника.

После двух поражений подряд (Порье и Альваресу в 2017-18-м) Гейджи изменил стиль. Это заметили не сразу, ведь Гейджи оформил три финиша в первом раунде подряд. Но потом был пятираундовый бой с Тони Фергюсоном, где Гейджи переиграл соперника и вынудил рефери вмешаться. Теперь Гейджи использует репутацию рубаки, чтобы обманывать: Физиев и Чендлер вышли на войну с Гейджи, но были переиграны по очкам.

Гейджи пропускает меньше силовых ударов, но по-прежнему показывает зрелище. Он стал более терпеливым и расчетливым, ждет, когда соперник допустит ошибку. Это привело к победной серии в 2023-м – на тренировках Гейджи отрабатывает мелкие технические детали, а не рубится в спаррингах.

Гейджи – идеальный спарринг-партнер: помогал Хабибу гонять вес, купил еду нищему Дариушу

В 2020-м Хабиб перед UFC 254 рассказал, что уважает Гейджи из-за прошлого. Тот помогал ему гонять вес в 2016-м – перед боем против Даррелла Хорчера, когда Хабиб не был суперзвездой:

«Я возвращался после двухлетнего перерыва, трех операций подряд. У меня был непростой период, тогда травмировался Тони Фергюсон и мне за девять дней дали бой с Хорчером. Тогда Гейджи помогал мне гонять вес.

У меня была очень тяжелая и изнурительная весогонка, последний килограмм я согнал в горячей ванной. Джастин мне помогал, выносил из ванной, потому что у нас не хватало людей. Одновременно выступал я, Ислам Махачев и Омари Ахмедов, все в один день. А когда изнурительная сгонка, то нужно, чтобы всегда пару человек были рядом».

Другой эпизод – с легковесом Бенеилом Дариушем в 2018-м. Тот готовился к бою против Тиаго Мойзеса, когда Гейджи позвал его к себе в зал. У Дариуша были проблемы с деньгами – Гейджи сходил в магазин и купил им с женой пакет продуктов.

В спарринге по грэпплингу он 10 минут позволял Дариушу доминировать, чтобы повысить его уверенность. «Я чувствовал, что он гораздо сильнее этого уровня, что притворяется. Но так он хотел поднять мою уверенность перед боем с Мойзесом», – вспоминал Дариуш.

Гейджи тренируется у Тревора Уитмана – одного из гиков ММА, который не раз признавался тренера года. С Уитманом работают Камару Усман и Роуз Намаюнас. Когда Гейджи тренируется, он не выкладывается в спаррингах, хотя и поражает партнеров силой удара.

«Честно говоря, если вы посмотрите на его спарринги, то будете разочарованы. Он проигрывает большинство раундов, не выглядит киллером. Он постоянно работает над чем-то с Тревором, прогоняет что-то в спаррингах, мелкие нюансы. Поэтому ты никогда не знаешь, чего ждать от него на спарринге. А когда он дерется в боях, то это вообще другой человек», – рассказывал легковес UFC Дрю Добер.

Гейджи – интроверт: почти не выходит из дома и празднует дни рождения в одиночестве

Гейджи – скромный парень: он не ценит роскошь, ведет закрытую жизнь и не любит вечеринки. Он часто сидит дома, где играет в видеоигры (любимая – Call of Duty) и много спит.

«Вы бы не хотели жить, как я. Я живу скучно, – признавался Гейджи. – Я полностью изолирован, живу один. Иногда даже кричу, когда один дома: «Привет! Привет!», просто чтобы проверить – не пропал ли у меня голос.

Я не отвечаю на сообщения в соцсетях, не пишу их сам. Я не ем вредную еду, посвятил единоборствам 29 из 33 лет жизни. Мне бы хотелось иметь жену и детей, но пока этого не случилось. Пока я не встретил девушку, которая бы внесла в жизнь стабильность, а не хаос».

Гейджи ложится спать около полуночи, но каждую ночь отдыхает не меньше девяти часов. Считает, что это необходимо для здоровья: «Это очень важно для моего мозга – много спать. Ведь я зарабатываю тем, что получаю по голове. После тренировок я возвращаюсь домой и ничего не делаю. Слежу за тем, чтобы поесть сразу после тренировки, не упустить время».

У Гейджи нет своей семьи: он рекламировал презервативы и не планирует жить дольше 75 лет

Гейджи 35, но у него нет жены или детей: «Я один, на расслабоне». Дни рождения он часто встречал с родителями или ходил на аттракционы с племянниками. По словам Гейджи, он пять лет встречался с девушкой, но расстался, ведь она не хотела детей.

Экс-боец UFC Люк Каудильо говорил, что Гейджи зарабатывает большие деньги на рекламе. Например, презервативы Trojan – они регулярно мелькали в соцсетях Гейджи. Каудильо поражался, что презервативы рекламирует парень, у которого «даже девушек нет».

Сейчас Гейджи встречается с телеведущей и моделью Софией Романо. Ее фото появились в соцсетях бойца в 2022-м, но пока пара не оформила отношения. Интересно, что Гейджи мечтает о детях, но не торопится – хотя не планирует жить дольше 75 лет:

«Я считаю, у водителей работа еще опаснее. Вождение – самая опасная вещь. В любом случае, я не собираюсь жить вечно. 65-72 лет – и я на выход. Максимум – 75. Точно не больше».

Гейджи не умеет чинить ничего в доме – спасают друзья. Он занимается садом, где отдыхает после тренировок

Гейджи ведет жизнь типичного американца, но его не назовешь реднеком. Он ненавидит физический труд: не только сбежал с шахты, но даже не может ничего починить в доме.

«Нет, я не умею это делать. Но у меня есть друзья, которые всегда помогут, – признается Гейджи. – Единственная работа по дому, которую я делаю – ухаживаю за садом. И, как оказалось, я неплохой садовник.

Я купил новый дом и высадил там 10 саженцев. Из них не прижился только один. Мне сказали, что это результат лучше среднего. После тренировок я люблю сидеть в саду и смотреть на пчел и бабочек. Здорово, когда они весь день летают рядом».

Гейджи говорит, что не боится насекомых, единственный страх – самолеты. Но так было не всегда: «Когда-то я боялся пчел и ос. Одно время я работал маляром, красил дома. И там в одном месте меня всегда атаковали осы. Не понимаю, что они за создания, всегда специально к тебе пристают. Но с пчелами у меня все нормально. Это мой сад – чувствую, что они мои друзья».

Гейджи обожал английского бульдога, с которым поднялся из нищеты. Он обеспечил ему королевский уход перед смертью

Как и у многих бойцов, у Гейджи был любимый пес – американский бульдог, который прожил с ним почти 12 лет и умер в декабре-2021. Он был с Гейджи, когда тот еще был бедным и неизвестным.

Гейджи рад, что его пес после долгих скитаний по съемным квартирам перед смертью прожил три года в красивом доме: «Я завел его, когда учился в колледже. Он спал со мной на земле, по разным съемным квартирам, у нас не было еды. Но последние три года он наслаждался жизнью в доме. Питался, как король. Так что он пожил. Он подарил мне прекрасные годы, 11,5 лет мы прожили вместе».

За 18 дней до титульника Гейджи сбила машина. Он скрыл это, чтобы подраться с Оливейрой

На UFC 274 Гейджи второй раз дрался за титул UFC, но снова проиграл – Чарльзу Оливейру. После боя он признался, что до турнира попал в аварию, когда ехал на велосипеде:

«Я тупая задница. За 18 дней до боя я ехал на велосипеде на заправку и попал в жесткую аварию. Меня вынесло с дороги, дорожная пыль была по всей спине. Теперь я вышел в клетку и получил весь этот урон... Вот почему я так много отдыхаю. То, через что мы проходим, это безумие».

Гейджи после аварии на несколько секунд потерял зрение. Но даже не думал сняться с боя: «Я не делал ничего глупого. По дороге у меня сломалась педаль. Я провел 12 недель в лагере и был готов к войне. После аварии я пошел домой и вел себя так, будто ничего не произошло».

Гейджи пережил смерть лучшего друга в школе. После этого решил стать соцработником, чтобы помогать проблемной молодежи

В старших классах школы лучший друг Гейджи покончил с собой. Несколько раз его удавалось спасти: Гейджи не дал ему выпрыгнуть на ходу из машины и нашел посреди пустыни. Он уговаривал друга вернуться домой, но тот отвечал: «У тебя есть родители, иди к ним».

Однажды Гейджи договорился, что утром они поедут на рыбалку. Но ночью друг покончил с собой. Это ударило по психике Гейджи: «Я был последним, кто его видел. Такие события готовят вас к тяготам жизни. Нельзя давать им разрушить тебя. Это похоже на лавину, ведь вы не можете остановить поток негатива».

После суицида друга Гейджи решил стать социальным работником, чтобы помогать проблемной молодежи. Он получил степень бакалавра в области гуманитарных и социальных наук в University of Northern Colorado:

«Думаю, я всегда обладал этим навыком. Я получил диплом в университете и хотел работать в области социальных услуг. Мне нравилась социальная работа. Социальная работа – умение слушать. Ты не говоришь, не советуешь, а слушаешь».

«Водителю раздавило грудную клетку». Гейджи увидел смерть перед турниром UFC – теперь слушает регги, чтобы быть позитивным

Сейчас Гейджи окружает себя позитивными людьми и мыслями. У него соответствующий музыкальный вкус: «Я слушаю регги, потому что эти парни никогда не хвастаются, не говорят о ком-то. Они никогда не говорят о деньгах. Они просто поют о позитивном настрое и любви к Богу. Это очень простая жизнь».

Когда Гейджи уже был бойцом UFC, он стал свидетелем трагедии. В августе 2018-го, менее чем за две недели до боя с Джеймсом Виком, он увидел автокатастрофу. Гейджи пытался помочь пострадавшему, но тот умер на его глазах:

«Водителю грузовика раздавило грудную клетку – он умер от удара. Я вытащил его и пытался помочь, сделал искусственное дыхание. Он умер, а мне потом пришлось давать кучу интервью и драться с Джеймсом Виком. Это было тяжело».

Гейджи дрался в UFС, чтобы его мать ушла на пенсию. Она больше 30 лет работала на почте

На бой с Хабибом в Абу-Даби в 2020-м Гейджи привез родителей – их первый международный перелет. Перед боем Гейджи радовался, что получит большой гонорар, а мать наконец-то уйдет с работы.

«Мои родители никогда не были за границей и не летали бизнес-классом. Отец ушел на пенсию в прошлом году, а мать сделает это, когда услышит гонг, возвещающий о поединке. Я заставлю ее. Каждый цент, заработанный ими, вкладывался в меня. Когда другие дети шли в магазин за подарками, мы шли в зал. Нет ничего лучше, чем отплатить им».

Мать Гейджи больше 30 лет проработала на почте: «Она в процессе оформлении пенсии. Ждет, пока почта США предложит ей пакет досрочного выхода на пенсию, который включает некоторые льготы. Ей придется подождать до марта-апреля [2021 год], а потом она точно выйдет на пенсию».

Отец Гейджи поддерживает сына во время боев – после победы нокаутом над Порье он рыдал. «Мой отец заплакал. Я горжусь этим. Последний раз он плакал, наверное, когда я родился».

Так с кем подерется Махачев? Второй пояс UFC – мимо?

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Фото: Gettyimages /Christian Petersen, Mike Stobe, Josh Hedges/Zuffa LLC; instagram.com/justin_gaethje