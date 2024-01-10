Так с кем подерется Махачев? Второй пояс UFC – мимо?

Планирует два боя в 2024-м.

В октябре-2022 Ислам Махачев во второй раз победил Алекса Волкановски и защитил пояс UFC в легком весе, а в конце года заявил, что готов вернуться в октагон в марте или после Рамадана (длится с 10 марта по 9 апреля).

Что известно по будущему Махачева?

Махачев говорит, что летом подерется с Гейджи, а осенью – с победителем боя между Царукяном и Оливейрой

После победы над Волкановски Ислам Махачев разгонял тему с потенциальным титульником в полусреднем весе против Леона Эдвардса и заходом на двойное чемпионство UFC – кажется, это главный шаг, чтобы закрепить величие и окончательно избавиться от шлейфа Хабиба.

Случится ли это в 2024-м – вопрос. Сам Махачев объявил о планах на год: «8 июня подерусь с Гейджи, в ноябре на Madison Square Garden – с победителем боя между Чарльзом Оливейрой и Арманом Царукяном. Февраль-2025 – готов сразиться с кем угодно. Иншаллах».

Ранее Джастин Гейджи (с которым у Махачева один менеджер – Али Абдель-Азиз) победил Дастина Порье и завоевал пояс BMF («самого опасного ублюдка»). Будет ли разыгрываться этот титул или Махачев просто проведет защиту – неизвестно. «Жду звонка. Буду готов, когда скажет Дана Уайт. Посмотрим, Махачев, кто кому первым снесет голову. Оливейра получил шанс, но не пришел на реванш», – говорил Гейджи в декабре.

При этом планы Махачева пока не подтверждал UFC и не комментировал Гейджи. Ранее президент Дана Уайт говорил, что чемпион летом подерется с победителем претендентского боя в легком весе между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой – их поединок пройдет на UFC 300 14 апреля.

Махачев готов вернуться в октагон раньше. Али Абдель-Азиз говорил: «Ислам должен был выступить 9 марта на UFC 299, но промоушен отдал главное событие Шону О’Мэлли. Нам сказали, что Шон будет хедлайнером этого турнира, и предложили февраль, но для нас это слишком рано. Что есть, то есть. Ислам дождется Рамадана. Если нам позвонят и сообщат, что О’Мэлли снялся с боя, то Махачев, возможно, подерется в марте».

Другой менеджер Махачева Ризван Магомедов говорил, что бой в полусреднем весе против Леона Эдвардса в 2024 году возможен: «Если это не пройдет весной, то состоится на неделе боев [осенью]».

Теоретически бой с Эдвардсом возможен весной на UFC 299, если, например, сорвется титульник между Шоном О’Мэлли и Марлоном Верой. Сам Эдвардс дрался в декабре-2023, когда победил Колби Ковингтона и защитил пояс, и будет готов к 10 марта.

И что получается?

• Махачев точно не выступит на UFC 300, который пройдет после Рамадана. Мартовский вариант с UFC 299 – только при жестком форс-мажоре.

• Следующий бой Махачев проведет точно не в полусреднем весе = возможное двойное чемпионство откладывается минимум до осени.

Вероятные цепочки при удачных обстоятельствах:

а) летний бой с Гейджи – осенний бой против Царукяна или Оливейры – подъем в полусредний вес;

б) летний бой с Гейджи – подъем в полусредний вес и осенний бой в Абу-Даби против Эдвардса, пока победитель пары Царукян – Оливейра ждут титульного шанса или дерутся за временный пояс;

в) летний бой с Царукяном или Оливейрой – подъем в полусредний вес и осенний бой против Эдвардса.

Так с кем драться Махачеву?

У Махачева только один путь к абсолютному величию – второй пояс UFC

Фото: Gettyimages.ru /Chris Gardner, Sean M. Haffey, Jeff Bottari, Jordan Jones