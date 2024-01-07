Экс-соперник Усика ушел в ММА, оформив безумный нокаут – и сразу отлетел за допинг

Четыре года бана.

Кшиштоф Гловацки – 37-летний польский боксер и бывший чемпион мира, который выиграл больше 30 боев на профессиональном ринге и дрался с Александром Усиком.

Летом-2023 Гловацки громко ворвался в MMA, оформив один из самых необычных нокаутов. Но уже в январе получил длительную дисквалификацию за употребление допинга.

Гловацки боксировал с Усиком, но самый известный бой провел с Бриедисом – получил локтем в челюсть и упал в нокдаун после гонга

Гловацки увлекся боксом в подростковом возрасте, за время любительской карьеры проведя более 120 поединков. Вскоре после завершения обучения в школе он перешел в профессионалы – по его словам, причиной стало раннее отцовство и тяжелое финансовое положение. За семь лет выступлений Гловацки наколотил впечатляющую серию из 24 побед.

В 2015 году он впервые в карьере получил предложение подраться за пределами родной Польши и отправился в американский Ньюарк на бой с Марко Хуком. Нокаутировав немецкого боксера в 11-м раунде, Гловацки стал чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBO. Уже спустя восемь месяцев он успешно защитил пояс в поединке с 39-летним Стивом Каннингемом.

В сентябре-2016 Гловацки провел бой против Александра Усика – не только впервые в карьере проиграл, но и потерял чемпионский пояс. Гловацки вернул титул лишь спустя два года, победив россиянина Максима Власова единогласным решением судей. Следующий бой Гловацки состоялся в рамках Всемирной боксерской суперсерии – и завершился настоящим скандалом.

Во втором раунде поединка с Майрисом Бриедисом Гловацки, выходя из клинча, ударил соперника по затылку. Бриедис не сдержался и пробил локтем в челюсть – рефери, несмотря на протесты со стороны команды Гловацки, ограничился снятием балла.

Еще более спорный момент произошел в концовке раунда, когда участники боя не услышали прозвучавший гонг и продолжили обмен ударами, завершившийся для Гловацки тяжелым нокдауном. В начале следующей трехминутки он, не успев восстановиться, упал в нокаут.

После поражения Бриедису Гловацки провел еще три поединка, но победил всего раз – и в январе-2023 объявил о переходе в ММА.

Гловацки громко дебютировал в ММА, вырубив соперника из фулл-маунта – теперь его дисквалифицировали за допинг

Карьера Гловацки в смешанных единоборствах оказалась короткой, но очень яркой. Его дебют состоялся в июне 2023 года – в предварительном карде турнира KSW 83, который прошел на 50-тысячном Национальном стадионе в Варшаве, Гловацки встретился с Патриком Толкачевски. Для Толкачевски, как и для Гловацки, этот бой стал первым в ММА – до этого он дрался на турнирах по кулачным боям и выступал по правилам бокса.

К поединку Гловацки подходил как андердог – начало боя лишь подтвердило прогнозы. Он не справлялся с борьбой соперника и быстро оказался на настиле. Толкачевски занял доминирующую позицию и обрушил серию ударов на экс-боксера, но неожиданно пропустил левый боковой в челюсть и рухнул в глубокий нокаут. Поединок закончился спустя полторы минуты после начала.

Удар Гловацки принес ему первую победу в смешанных единоборствах и денежный бонус за лучший нокаут турнира, а видео решающего момента боя быстро разлетелось по соцсетям. Волна хайпа могла дать большой толчок карьере Гловацки в ММА, но в январе в его допинг-пробе обнаружили следы запрещенных препаратов.

Пробу взяли еще зимой прошлого года после поражения Гловацки в последнем для него боксерском поединке. Британское антидопинговое агентство (UKAD) отстранило бывшего чемпиона мира от любого профессионального спорта на четыре года – дисквалификация завершится лишь в апреле-2027, когда Гловацки будет почти 41 год.

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Фото: eastnews.ru /Wojciech KUBIK