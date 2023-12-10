Конор и Ян устроили битву взглядов, Махачев пожал руку Поветкину. Вот это встреча в Дубае!
Смотрели на победы российских боксеров.
В Дубае прошел вечер бокса с участием российских боксеров под эгидой IBA, которую возглавляет Умар Кремлев. На ринг вышли Муслим Гаджимагомедов, Евгений Тищенко и Альберт Батыргазиев. Все победили.
В зале собралось много селебрити из бойцовского мира. Например, приехали российские ветераны: Александр Поветкин, Денис Лебедев и Константин Цзю.
Поветкин даже встретился с Исламом Махачевым, которому пожал руку. Ранее Поветкин говорил, что не знает Махачева и следит только за российскими спортсменами. Теперь назвал его хорошим бойцом.
Махачев – один из главных гостей вечера. Журналисты сразу спросили его о возможном бое с Арманом Царукяном. «Реванш? Если он пройдет еще один бой уверенно, то руководство UFC даст его. Почему нет?»
Но главная звезда – Конор Макгрегор. Как только Конор приехал на стадион, то сразу сказал о стердауне с Махачевым. Но этого не произошло.
Зато на ринге случилась другая необычная встреча: Макгрегор провел стердаун с Петром Яном, который тоже прилетел в Дубай. Макгрегор поприветствовал зрителей в зале, приобнял Яна и в шутку попытался провести ему удушающий прием.
Махачев с улыбкой наблюдал за этим из зала.
Конор внимательно следил за боями и подсказывал Муслиму Гаджимагомедову, который досрочно победил Артура Манна.
При этом бои объявлял легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер.
Еще на вечере бокса оказался певец Абдурозик. Он даже показал навыки в боксе. Ждем бой с Хасбиком?
Альберт Батыргазиев единогласным решением судей победил Ласаро Альвареса. Конор и Ян поднялись на ринг, чтобы поздравить победителя. Макгрегор вручил Батыргазиеву чемпионский пояс.
«Русские, вперед!» – от этой фразы наш бокс искрит уже больше месяца. Конфликт Емельяненко, Маваши и Кремлева
Фото: телеграм-каналы Игоря Лазорина, Василия Конова-младшего и «Матч!Боец»; IBA Boxing