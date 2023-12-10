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Конор и Ян устроили битву взглядов, Махачев пожал руку Поветкину. Вот это встреча в Дубае!

Муслим Гаджимагомедов
Конор Макгрегор Конор Макгрегор
Альберт Батыргазиев Альберт Батыргазиев
IBA
Брюс Баффер Брюс Баффер
бокс бокс
Денис Лебедев Денис Лебедев
Петр Ян Петр Ян
Константин Цзю Константин Цзю
Ислам Махачев Ислам Махачев
Александр Поветкин Александр Поветкин
Евгений Тищенко Евгений Тищенко
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Смотрели на победы российских боксеров.

В Дубае прошел вечер бокса с участием российских боксеров под эгидой IBA, которую возглавляет Умар Кремлев. На ринг вышли Муслим Гаджимагомедов, Евгений Тищенко и Альберт Батыргазиев. Все победили.

В зале собралось много селебрити из бойцовского мира. Например, приехали российские ветераны: Александр Поветкин, Денис Лебедев и Константин Цзю.

Поветкин даже встретился с Исламом Махачевым, которому пожал руку. Ранее Поветкин говорил, что не знает Махачева и следит только за российскими спортсменами. Теперь назвал его хорошим бойцом.

Махачев – один из главных гостей вечера. Журналисты сразу спросили его о возможном бое с Арманом Царукяном. «Реванш? Если он пройдет еще один бой уверенно, то руководство UFC даст его. Почему нет?»

Но главная звезда – Конор Макгрегор. Как только Конор приехал на стадион, то сразу сказал о стердауне с Махачевым. Но этого не произошло.

Зато на ринге случилась другая необычная встреча: Макгрегор провел стердаун с Петром Яном, который тоже прилетел в Дубай. Макгрегор поприветствовал зрителей в зале, приобнял Яна и в шутку попытался провести ему удушающий прием.

Махачев с улыбкой наблюдал за этим из зала.

Конор внимательно следил за боями и подсказывал Муслиму Гаджимагомедову, который досрочно победил Артура Манна.

При этом бои объявлял легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер.

Еще на вечере бокса оказался певец Абдурозик. Он даже показал навыки в боксе. Ждем бой с Хасбиком?

Альберт Батыргазиев единогласным решением судей победил Ласаро Альвареса. Конор и Ян поднялись на ринг, чтобы поздравить победителя. Макгрегор вручил Батыргазиеву чемпионский пояс.

«Русские, вперед!» – от этой фразы наш бокс искрит уже больше месяца. Конфликт Емельяненко, Маваши и Кремлева

Фото: телеграм-каналы Игоря Лазорина, Василия Конова-младшего и «Матч!Боец»IBA Boxing

3 комментария
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нормально организовали, и турнир в принципе интересный был
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Поветкин переобулся что ли)))
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