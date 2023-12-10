«Каждую ночь я боялся, что умру». Боец UFC выкуривал две пачки сигарет в день, но сбросил 60 кг и построил тело мечты

История Халила Раунтри.

На UFC Fight Night Халил Раунтри подрался с Энтони Смитом и победил эпичным нокаутом в третьем раунде – теперь может ворваться в топ-10 полутяжелого веса.

Раунтри не считается большим бойцом, но его история доказывает, что все возможно.

Раунтри потерял отца из-за грабежа и впал в депрессию. Стал изгоем в школе, объедался фастфудом и набрал 140 кг

Раунтри вырос в неполной семье – отца убили, когда Халилу было два года. Родерик работал тур-менеджером Boyz II Men, успешной R&B-группы 90-х. Раунтри почти не помнит отца – только момент, когда они были в Лос-Анджелесе и тот подбрасывал его в воздух.

Мать одна воспитывала детей, а о насильственной гибели отца рассказала Халилу в 13 лет. Сначала он воспринял это спокойно, но с годами боль нарастала. Мальчик слышал истории об отце, из которых понял: тот был хорошим человеком и погиб из-за спланированного грабежа.

Раунтри стал замкнутным и стремительно толстел – в школе его гнобили. Дошло до депрессии и самоуничтожения: в 19 лет Раунтри выкуривал по две пачки сигарет в день, объедался фастфудом и весил 140 кг.

Он пил по два литра Dr. Pepper в день и боялся, что умрет во сне. Но самое страшное – Раунтри не имел цели в жизни. Зарабатывал, продавая на концертах мерч метал-групп: Impending Doom, The Acacia Strain и August Burns Red. «Я не преследовал мечту, а помогал другим идти к своей», – сказал он позже. Раунтри не видел светлого будущего и опустил руки:

«Люди поступали в колледжи, устраивались на работу, а я жил в однокомнатной квартире с мамой, братом, племянницей и сестрой, изо всех сил пытаясь заработать $750 на аренду жилья каждый месяц. Я понятия не имел, кем хочу быть в жизни.

Мне было 19 лет, 140 кг, две пачки сигарет в день, каждый день – газировка. Если у кого-то были таблетки, я говорил: «О, я приму немного». Даже не зная, что это. Я потерял надежду, мне было плевать на все: «Мне все равно, проснусь ли я сегодня. Я напьюсь и надеюсь, что завтра не настанет».

Все изменилось, когда Раунтри узнал про ММА. В школе он не занимался спортом, хотя немного играл в бейсбол. Но брат полюбил UFC и показал бои ему. Раунтри понравились «агрессия и гнев», которые были у бойцов ММА. Он понял: это место, где можно выплеснуть все, что накопилось.

Раунтри посмотрел TUF – любимым стал эпизод, в котором Куинтон Джексон выломал дверь. «Да, это то, чем я хочу заниматься!» – подумал Раунтри. И пошел в MMA.

Раунтри тренировался в зале легенды MMA Вандерлея Силвы. Он похудел на 45 кг почти за год и попал в UFC из-за случая на TUF

Братья Раунтри пришли в Wand Fight Team – хотели драться, как Вандерлей Силва. На первой же тренировке по муай-тай Раунтри влюбился в единоборства. Тренер отметил у него врожденный талант – несмотря на лишний вес.

Раунтри было тяжело: он никогда не занимался спортом, а жир делал нагрузки невыносимыми. Но мотивировал брат, который показывал старые фото Халила и подводил его к зеркалу, сверяя результат. Спустя три месяца перемены заметили в школе. Буллинг прекратился.

Раунтри сбросил 45 кг за 11 месяцев и изменился до неузнаваемости. Он прогрессировал каждый день – отказывался от сигарет, газировки, начал бегать. Даже разошелся с друзьями, которые тянули его на дно:

«Для меня это была полная смена образа жизни. Чтобы похудеть за такое короткое время, я отделился от друзей, сменил номер телефона, ММА стали моей жизнью. Не просто хобби, чтобы похудеть. Я понял, что это совершенно новый образ жизни, новое тело и все остальное. Если хотите изменить жизнь, ММА определенно могут стать выходом.

Моя зависимость заключалась в комфорте, еде и огромном количестве алкоголя. Начался совершенно другой образ жизни. Пришлось изолировать себя от людей, которых я знал, потому что они тоже жили той жизнью. Это был личный выбор. Я не говорю, что все должны так делать. Но для того чтобы изменить жизнь, мне пришлось изолировать себя и стать новым человеком».

Раунтри прославился после 23 сезона The Ultimate Fighter – он проиграл в финале, но все равно попал в UFC. Это была удача для Раунтри, потому что он проиграл еще в отборах, но прошел из-за травмы соперника.

На TUF он рассказал, как ММА помогли ему победить буллинг. Сказал, что теперь у него есть все, чтобы победить любого хулигана в мире: «В детстве из-за моих музыкальных предпочтений, того, как одевался, из-за лишнего веса и всего этого, я сталкивался с большим количеством издевательств. В детстве я не был конфликтным или агрессивным парнем, поэтому меня травили, пока не научился драться».

В UFC Раунтри попал в 2017-м и сразу проиграл удушающим Тайсону Педро. Были и другие поражения – Иону Куцелабе, Джонни Уокеру и другим. Сейчас Раунтри идет на серии из пяти побед подряд – его лучшая серия в карьере в UFC. Победа над Смитом может впервые вывести его в топ-10 дивизиона.

«Это все еще борьба. Я обеспечиваю маму, сестру, которая учится в колледже. Процесс, через который я прошел с семьей, все еще продолжается, поэтому я должен быть благодарен за все, с чем сталкиваюсь. И верить, что способен на большее».

Фото: instagram.com/khalilrountree; ufc.com; Gettyimages.ru/Jeff Bottari/Zuffa LLC; East News/Icon Sportswire via AP Images