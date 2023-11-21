Новый Конор живет с женой и ее бывшим мужем. Она старше на 14 лет и написала книгу, как выйти за спортсмена

«Братан, твоя девушка – суккуб».

Йен Гэрри – непобежденный ирландский боец. В ночь на 17 декабря он подерется с Висенте Луке на UFC 296, но подготовке к поединку может помещать травля бойца в соцсетях.

Что произошло и при чем тут его жена?

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Гэрри дебютировал в UFC в 2021 году и быстро стал одним из самых ярких проспектов промоушена. За два года он насобирал шесть побед, три из которых – досрочные. Гэрри называет себя новым Конором Макгрегором, постоянно цитирует соотечественника и обещает повторить его успех.

Гэрри копирует и вызывающее поведение Конора – издевается над соперниками во время поединков и активно использует трешток. Разница, что выходки молодого бойца вызывают у большинства фанатов не восторг, а ненависть – свежий скандал, связанный с женой Гэрри, только нарастил негатив.

Знакомство ММА-комьюнити с Лейлой Мачадо произошло еще год назад – тогда Гэрри рассказал странную историю, в которой фигурировали его жена и (неожиданно) Хамзат Чимаев:

«Мы зашли в лифт, нажали на кнопку, но тут двери открылись и вошли Чимаев и его мадам. Моя жена вылупилась на меня, мол, давай, дерись с ним. А я думаю: ребята из моей команды должны драться с ним завтра. Я не могу разрушить это к чертям. Когда мы вышли из лифта, моя жена посмотрела на меня и сказала: «Ты слабак».

Мачадо – английская телеведущая, известная по работе на футбольных турнирах. Они вместе с конца 2020 года. Мачадо на 14 лет старше Гэрри – в марте ей исполнилось 40. Самого бойца это не смущает, но из-за разницы в возрасте над ним смеются фанаты.

Количество негативных сообщений только увеличилось, когда Гэрри официально взял девичью фамилию жены – сделал это, чтобы их общий сын, родившийся в апреле, носил одну фамилию с ее ребенком от первого брака.

При этом первый муж Мачадо Ричард Каллен (поженились в 2014 году, но позже развелись) не исчез из ее жизни после расставания – с 2021 года он работает личным диетологом Гэрри, которого подсадил на веганство.

Каллен постоянно находится рядом с Гэрри во время подготовки к боям и, кажется, живет вместе с супругами в одном доме – на этом настаивает блогер THE MMA GURU, посвятивший теме отдельный ролик.

Наибольший резонанс в соцсетях вызвала информация, что в 2012-м Мачадо написала книгу под названием «Как стать женой спортсмена» (всего на 11 страниц). По сути это инструкция, чтобы привлечь к себе внимание молодого атлета:

«Вы когда-нибудь мечтали пойти по стопам Виктории Бекхэм, Шерил Коул или Колин Руни? В этой книге есть все, что вам нужно знать. Если вы хотите заполучить следующего Дэвида Бекхэма или пофлиртовать с Фернандо Торресом, это руководство для вас!»

«Братан, твоя девушка – суккуб». Пользователи соцсетей разнесли Гэрри – высказался даже Стрикленд

История не прошла мимо бойцов UFC. Ее прокомментировал и чемпион в среднем весе Шон Стрикленд. Он запустил ироничный хештег и опубликовал в соцсетях отдельный ролик, где призвал ММА-комьюнити спасти Йена Гэрри.

«Знаете, я никогда не обсуждаю девушек бойцов, но, черт возьми.... Мне почти жаль Йена. Братан, твоя девушка – суккуб. Прости, но такое однажды случается с каждым из нас. Тебя обманули. Надеюсь, у вас хороший брачный договор.

Я помню, как встретил тебя с этой девочкой в Нью-Йорке, и уже тогда подумал, что с ней что-то не так. Она странно себя вела. Теперь я знаю, что тебе 26 лет, а ей 40. Она написала книгу, как закадрить молодого парня. Ее бывший муж живет с вами. Беги, братан!»

В ответ Гэрри пригрозил Стрикленду судом: «Если ты продолжишь распространять эту ложь, то я обвиню тебя в преследовании и дискредитации личности. Тебе стоит удалить эти заявления. Шон, то, что ты делаешь – это распространение ненависти, лжи и домогательств. Я тебя предупредил».

Но есть и те, кто заступился за Гэрри – например, средневес UFC Крис Кертис. Он осудил травлю и призвал фанатов оставить семью в покое: «Вам всем нужно расслабиться. Да, его жизнь отличается от вашей, но это его выбор – и его все устраивает. Люди критикуют жену Гэрри, потому что она написала какую-то книгу 11 лет назад. Йен – взрослый человек. А те, кто считает иначе – дураки».

Правда, призыв не только не исправил ситуацию, но и привел к неприятным последствиям для самого Кертиса – из-за наплыва негативных комментариев он закрыл собственный профиль в социальных сетях.

На обвинения отреагировала и сама Мачадо: «Я написала книгу, как стать женой спортсмена? Да это и книгой назвать сложно. Это «руководство» состоит из 11 страниц, пронизанных сарказмом. Причем написано оно было в преддверии ЧМ по футболу – контекст тут очень важен. Это сатира на девушек спортсменов. Если вы все восприняли всерьез, то просто ничего не поняли.

Анализируя весь негатив и комментарии, которые я получаю… Кажется, мой главный изъян – возраст. Я становлюсь старше, каждый год отмечаю день рождения, и это чертовски отвратительно. Видимо, женщинам не позволено стареть».

Фото: Louis Grasse/Global Look Press; Instagram/iangarry