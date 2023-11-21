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Новый Конор живет с женой и ее бывшим мужем. Она старше на 14 лет и написала книгу, как выйти за спортсмена

MMA MMA
Шон Стрикленд Шон Стрикленд
UFC UFC
Йен Гэрри
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

«Братан, твоя девушка – суккуб».

Йен Гэрри – непобежденный ирландский боец. В ночь на 17 декабря он подерется с Висенте Луке на UFC 296, но подготовке к поединку может помещать травля бойца в соцсетях.

Что произошло и при чем тут его жена?

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Гэрри дебютировал в UFC в 2021 году и быстро стал одним из самых ярких проспектов промоушена. За два года он насобирал шесть побед, три из которых – досрочные. Гэрри называет себя новым Конором Макгрегором, постоянно цитирует соотечественника и обещает повторить его успех.

Гэрри копирует и вызывающее поведение Конора – издевается над соперниками во время поединков и активно использует трешток. Разница, что выходки молодого бойца вызывают у большинства фанатов не восторг, а ненависть – свежий скандал, связанный с женой Гэрри, только нарастил негатив.

Знакомство ММА-комьюнити с Лейлой Мачадо произошло еще год назад – тогда Гэрри рассказал странную историю, в которой фигурировали его жена и (неожиданно) Хамзат Чимаев:

«Мы зашли в лифт, нажали на кнопку, но тут двери открылись и вошли Чимаев и его мадам. Моя жена вылупилась на меня, мол, давай, дерись с ним. А я думаю: ребята из моей команды должны драться с ним завтра. Я не могу разрушить это к чертям. Когда мы вышли из лифта, моя жена посмотрела на меня и сказала: «Ты слабак».

Мачадо – английская телеведущая, известная по работе на футбольных турнирах. Они вместе с конца 2020 года. Мачадо на 14 лет старше Гэрри – в марте ей исполнилось 40. Самого бойца это не смущает, но из-за разницы в возрасте над ним смеются фанаты.

Количество негативных сообщений только увеличилось, когда Гэрри официально взял девичью фамилию жены – сделал это, чтобы их общий сын, родившийся в апреле, носил одну фамилию с ее ребенком от первого брака.

При этом первый муж Мачадо Ричард Каллен (поженились в 2014 году, но позже развелись) не исчез из ее жизни после расставания – с 2021 года он работает личным диетологом Гэрри, которого подсадил на веганство.

Каллен постоянно находится рядом с Гэрри во время подготовки к боям и, кажется, живет вместе с супругами в одном доме – на этом настаивает блогер THE MMA GURU, посвятивший теме отдельный ролик.

Наибольший резонанс в соцсетях вызвала информация, что в 2012-м Мачадо написала книгу под названием «Как стать женой спортсмена» (всего на 11 страниц). По сути это инструкция, чтобы привлечь к себе внимание молодого атлета:

«Вы когда-нибудь мечтали пойти по стопам Виктории Бекхэм, Шерил Коул или Колин Руни? В этой книге есть все, что вам нужно знать. Если вы хотите заполучить следующего Дэвида Бекхэма или пофлиртовать с Фернандо Торресом, это руководство для вас!»

«Братан, твоя девушка – суккуб». Пользователи соцсетей разнесли Гэрри – высказался даже Стрикленд

История не прошла мимо бойцов UFC. Ее прокомментировал и чемпион в среднем весе Шон Стрикленд. Он запустил ироничный хештег и опубликовал в соцсетях отдельный ролик, где призвал ММА-комьюнити спасти Йена Гэрри.

«Знаете, я никогда не обсуждаю девушек бойцов, но, черт возьми.... Мне почти жаль Йена. Братан, твоя девушка – суккуб. Прости, но такое однажды случается с каждым из нас. Тебя обманули. Надеюсь, у вас хороший брачный договор.

Я помню, как встретил тебя с этой девочкой в Нью-Йорке, и уже тогда подумал, что с ней что-то не так. Она странно себя вела. Теперь я знаю, что тебе 26 лет, а ей 40. Она написала книгу, как закадрить молодого парня. Ее бывший муж живет с вами. Беги, братан!»

В ответ Гэрри пригрозил Стрикленду судом: «Если ты продолжишь распространять эту ложь, то я обвиню тебя в преследовании и дискредитации личности. Тебе стоит удалить эти заявления. Шон, то, что ты делаешь – это распространение ненависти, лжи и домогательств. Я тебя предупредил».

Но есть и те, кто заступился за Гэрри – например, средневес UFC Крис Кертис. Он осудил травлю и призвал фанатов оставить семью в покое: «Вам всем нужно расслабиться. Да, его жизнь отличается от вашей, но это его выбор – и его все устраивает. Люди критикуют жену Гэрри, потому что она написала какую-то книгу 11 лет назад. Йен – взрослый человек. А те, кто считает иначе – дураки».

Правда, призыв не только не исправил ситуацию, но и привел к неприятным последствиям для самого Кертиса – из-за наплыва негативных комментариев он закрыл собственный профиль в социальных сетях.

На обвинения отреагировала и сама Мачадо: «Я написала книгу, как стать женой спортсмена? Да это и книгой назвать сложно. Это «руководство» состоит из 11 страниц, пронизанных сарказмом. Причем написано оно было в преддверии ЧМ по футболу – контекст тут очень важен. Это сатира на девушек спортсменов. Если вы все восприняли всерьез, то просто ничего не поняли.

Анализируя весь негатив и комментарии, которые я получаю… Кажется, мой главный изъян – возраст. Я становлюсь старше, каждый год отмечаю день рождения, и это чертовски отвратительно. Видимо, женщинам не позволено стареть».

«Клянусь, лучше буду одна, чем с еще одним таким абьюзером». Жена Бивола кипит из-за развода

Фото: Louis Grasse/Global Look Press; Instagram/iangarry

45 комментариев
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Ну ок, для 40 она действительно неплоха, но что потом Иэн? Через 10 ей полтос, а тебе и 40 не будет...Все таки слишком большая разница в возрасте это не гуд, по вполне объективным причинам.
+43
-6
+37
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Ответ заратустра-будрайтис
Там еще была классная история, что она страпаляла его чтоб он устроил драку в лифте с Чимаевым, а когда он этого не слелал месяц называла его сыкуном. Самое веселое, что он сам рассказал эту историю
Не поверишь, в тексте про это и написано
+28
0
+28
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Ответ заратустра-будрайтис
Там еще была классная история, что она страпаляла его чтоб он устроил драку в лифте с Чимаевым, а когда он этого не слелал месяц называла его сыкуном. Самое веселое, что он сам рассказал эту историю
Страпаляла - это страпоном?
+21
0
+21
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Ответ rude.
Ну ок, для 40 она действительно неплоха, но что потом Иэн? Через 10 ей полтос, а тебе и 40 не будет...Все таки слишком большая разница в возрасте это не гуд, по вполне объективным причинам.
У него с башкой что-то, безполезно доказывать
+26
-6
+20
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Это Биконор получается
+18
-3
+15
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Ответ rude.
Ну ок, для 40 она действительно неплоха, но что потом Иэн? Через 10 ей полтос, а тебе и 40 не будет...Все таки слишком большая разница в возрасте это не гуд, по вполне объективным причинам.
А бывший муж который стал его диетологом и живёт с ними в одном доме это менее отвратительный факт помимо возраста? Бельмондо, Градский, Табаков, Иствуд, Де Ниро, они все были женаты на дамах которые на 20-30 лет младше, и даже детей им рожали на пенсии, так что и обратный факт со скрипом принять можно. Но бывший муж и пособие для охотниц за головами, да и история с лифтом, это о многом говорит...
+18
-5
+13
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"взял девичью фамилию жены"
Ну хоть не фамилию её первого мужа)
+11
0
+11
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в 2023 11 страниц это уже книга... раньше это бы потянуло максимум на методичку)
+7
0
+7
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Там еще была классная история, что она страпаляла его чтоб он устроил драку в лифте с Чимаевым, а когда он этого не слелал месяц называла его сыкуном. Самое веселое, что он сам рассказал эту историю
+7
-1
+6
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Синдром Икарди. Вообще, сейчас непростое время для парней - многие девушки научились использовать себя как оружие. Ну а если ты популярный и богатый спортсмен, то тебе и подавно нужно следовать завету Быстрова "ищите девушку в библиотеке, а не в клубе или на сайте знакомств". Понятно, что в реальности это всё трудноосуществимо, но... как найти сейчас хорошую девушку хорошему парню это огромный вопрос.
+7
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Господи, да каждый имеет право жить с кем угодно, если это не нарушает уголовный кодекс. И осуждать человека за его выбор, вот прям фу. "Кто из вас без греха, первый брось на нее камень"
+7
-2
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Ответ kost68
в 2023 11 страниц это уже книга... раньше это бы потянуло максимум на методичку)
Там 7 страниц иллюстраций
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А все еще Федуна полоскали, с его Заремой.
Да у Федуна всё просто хорошо, в сравнении...
+5
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Конечно, встречаются дамы, которые на 10-15 лет старше тебя ( когда тебе 20-25 лет), и которым ты хочешь сделать "бум-бум". Но зачем жениться-то?! Очевидно же, что развод не минуем.
+3
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Его усыновили просто, а он не понял
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Ответ Tpy6kaMerlina
Синдром Икарди. Вообще, сейчас непростое время для парней - многие девушки научились использовать себя как оружие. Ну а если ты популярный и богатый спортсмен, то тебе и подавно нужно следовать завету Быстрова "ищите девушку в библиотеке, а не в клубе или на сайте знакомств". Понятно, что в реальности это всё трудноосуществимо, но... как найти сейчас хорошую девушку хорошему парню это огромный вопрос.
быть самому адекватным парнем, тогда желание строить семью с такими девушками отпадает автоматически
+2
0
+2
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Ответ rude.
Чувак носит черные носки на выпуск...И он еще в трешток пытается??
А почему нельзя носить черные носки?
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Новый Конор посрамил всех на ниве куколдизма
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Хм, а отечественные борцухи по сравнению с этими - вполне себе умные люди
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Ответ rude.
Чувак носит черные носки на выпуск...И он еще в трешток пытается??
Не понимаю, кто ставит минусы?
Такой же колхоз в черных носках на полноги?
+4
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Ответ lightrip
может быть, все-таки женщины развязывают войны, а не мужчины?
Женщины служат катализатором этих войн.
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Ответ Алексей Агеев
Не поверишь, в тексте про это и написано
про месяц не написано...
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может быть, все-таки женщины развязывают войны, а не мужчины?
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Что у него общего с Конором, кроме флага Ирландии? У этого чувака абсолютно нулевая харизма - не выйдет из него второго Конора.
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Ответ Tpy6kaMerlina
Звучит хорошо. Но очень часто хорошие парни ведутся на сомнительных девушек, а хорошие девушки тянутся к "плохим парням". Ну, на практике.
хорошим быть и не надо. надо быть адекватным.
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Куконорд
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Ответ Lifar Skladchikov
быть самому адекватным парнем, тогда желание строить семью с такими девушками отпадает автоматически
Звучит хорошо. Но очень часто хорошие парни ведутся на сомнительных девушек, а хорошие девушки тянутся к "плохим парням". Ну, на практике.
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Ответ АРХАТ
"взял девичью фамилию жены" Ну хоть не фамилию её первого мужа)
Это потом.
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Ответ Алексей Агеев
Не поверишь, в тексте про это и написано
Хорошо, что это ответ не на мой вопрос...
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Ответ GibsonFlyingV
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А почему бы не осудить публичных людей?)
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Ответ SEVEN_
Это Биконор получается
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Ответ rude.
Ну ок, для 40 она действительно неплоха, но что потом Иэн? Через 10 ей полтос, а тебе и 40 не будет...Все таки слишком большая разница в возрасте это не гуд, по вполне объективным причинам.
Скажи это Галкину)))
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Ответ Максим Прокофьев
А бывший муж который стал его диетологом и живёт с ними в одном доме это менее отвратительный факт помимо возраста? Бельмондо, Градский, Табаков, Иствуд, Де Ниро, они все были женаты на дамах которые на 20-30 лет младше, и даже детей им рожали на пенсии, так что и обратный факт со скрипом принять можно. Но бывший муж и пособие для охотниц за головами, да и история с лифтом, это о многом говорит...
"Бельмондо, Градский, Табаков, Иствуд, Де Ниро, они все были женаты на дамах которые на 20-30 лет младше"

Ну это весьма объяснимо кстати. Просто не все дамы доживают до их возраста)) Сколько тому же Иствуду, за 90 точно. Бельмондо тоже где-то так явно было.
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А ребенок то его?
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Шаляпин , Галкин . О чем разговор. Люди привыкли жить с мамой или бабушкой.
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Ответ rude.
Как раз женщины и носят длинные гольфы. Под юбку. А мужчины, если ноги открытые, должны носить короткие. Колхоз) Ну ничего, бывает, будешь знать теперь.
какие гольфы? обычные мужские носки, у меня только такие есть ) да, а кому мужчины должены-то?
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Ответ Alex1104
Не понимаю, кто ставит минусы? Такой же колхоз в черных носках на полноги?
А ты думал)
Еще и под сандали наверно носят пацаны ;)
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Ответ Alex1104
Не понимаю, кто ставит минусы? Такой же колхоз в черных носках на полноги?
это носкизм!
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Чувак носит черные носки на выпуск...И он еще в трешток пытается??
+6
-6
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