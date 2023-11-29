Первые чемпионы UFC – что с ними сейчас? Один даже завещал мозг ученым

Стряхнули пыль с ветеранов.

Сейчас в UFC сразу восемь мужских дивизионов, которые появлялись и закреплялись в разное время.

А кто становился первым чемпионом в каждом из дивизионов и чем ветераны занимаются сейчас?

Деметриус Джонсон

Первый чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории определялся в отдельном турнире – в его финале Деметриус Джонсон победил Джозефа Бенавидеса, став в 2012 году первым обладателем титула.

Джонсон продержал пояс целых 2142 дня, оформив рекордную серию из 11 защит титула. Среди соперников – Джон Додсон, Али Багаутинов и Генри Сехудо, в реванше с которым потерял пояс. Бой прошел в 2018 году – спустя шесть лет после завоевания Джонсоном титула.

В том же году между UFC и ONE состоялся громкий обмен, в рамках которого в американскую организацию перешел Бен Аскрен, а Джонсон отправился в Сингапур. За шесть месяцев в новом промоушене он провел три поединка, став победителем Гран-при.

Благодаря победе в турнире Джонсон вышел на титульный бой, где впервые в карьере проиграл нокаутом, уступив Адриано Мораесу. Уже через год он взял реванш, а в мае победил Мораеса в третьем очном поединке.

Сейчас Джонсону 37 лет. Несмотря на размышления о завершении карьеры, он остается действующим чемпионом ONE в наилегчайшем весе.

Доминик Круз

В 2010 году руководство UFC объявило о приобретении американского ММА-промоушена WEC, благодаря чему лига пополнилась рядом бойцов – одним из них стал Доминик Круз. До перехода Круз владел поясом WEC и сразу же после завершения сделки автоматически стал чемпионом UFC.

Первую защиту титула он провел в июле-2011, единогласным решением судей победив Юрайю Фэйбера. Спустя всего 2,5 месяца Круз снова вышел в октагон, выиграв у Деметриуса Джонсона.

Впечатляющему забегу помешали травмы – он выбыл на три года и после 1117 дней владения поясом вакантировал титул. В 2016-м Круз вернул чемпионский пояс, но в том же году лишился его в поединке с Коди Гарбрандтом.

Сейчас Крузу 39 лет. Он все еще находится на контракте в UFC. Выступления он совмещает с работой комментатора и аналитика. Последний раз он дрался в августе-2022, когда досрочно проиграл Марлону Вере – на момент остановки боя Круз вел на карточках всех трех судей.

Жозе Альдо

Как и Круз, Альдо получил чемпионский пояс сразу же после перехода из WEC. Первую защиту титула он провел в апреле-2011, после которой последовала беспроигрышная серия из шести поединков – в число соперников входили Фрэнки Эдгар, Чед Мендес и Корейский Зомби. Альдо владел титулом 1848 дней, но лишился его в поединке с Конором Макгрегором – проиграл нокаутом уже на 13-й секунде.

В ноябре-2016 Альдо стал двукратным чемпионом дивизиона, но уже в следующем поединке утратил пояс, досрочно уступив Максу Холлоуэю. В 2022-м он покинул UFC, но не завершил спортивную карьеру – перешел в бокс, где провел два профессиональных поединка.

Выступления на ринге Альдо совмещает с сотрудничеством с производителем мотоциклов Shineray – недавно он стал амбассадором компании. В сентябре ему исполнилось 37 лет – за несколько месяцев до этого Альдо попал в зал Славы UFC.

Йенс Пулвер

Пулвер дебютировал в UFC в сентябре-1999 и спустя всего два года стал чемпионом промоушена, победив в титульном поединке японца Каору Уно. После этого последовали две титульные защиты, важнейшая из которых – против легенды Би Джей Пенна.

Пулвер не раскрыл потенциал полностью – из-за контрактных разногласий он лишился чемпионского пояса и покинул UFC. Спустя пять лет вернулся, но не закрепился – в 2013-м Пулвер завершил профессиональную карьеру.

В декабре Пулверу исполнится 49 лет. Он работает тренером, а в свободное время ведет игровые трансляции на твиче (на канале больше 36 тысяч подписчиков). В июле-2023 он вошел в зал Славы UFC.

Пэт Милетич

Милетич завоевал пояс в октябре-1998, победив Майки Барнетта в соглавном событии UFC Brazil – первого турнира в истории промоушена, прошедшего на территории страны. Он оставался чемпионом 931 дня, за это время успев провести четыре защиты: в мае-2001 Милетич лишился пояса в поединке с Карлосом Ньютоном и вскоре покинул промоушен, став тренером.

Он завершил активную карьеру в 2008-м, но вернулся в октагон в октябре-2023 – чтобы разрешить конфликт с экс-бойцом UFC Майком Джексоном, обвинившем Милетича в участии в штурме Капитолия. Пэт два раунда доминировал, но из-за усталости не вышел на заключительную пятиминутку и отказался от продолжения боя.

Милетичу 55 лет. Он запустил бренд одежды, ведет подкаст MMA Mobsters и занимается активизмом – помогает вышедшим в отставку военнослужащим, выступает против генномодифицированной пищи и поддерживает антипрививочное движение.

Дэйв Менн

Пожалуй, Менн – наименее известный боец из всего списка. Он успешно дебютировал в UFC в 2000-м, но после этого на целый год покинул промоушен – дрался в Японии и Кувейте, где выиграл крупный турнир.

Первый поединок после возвращения в UFC стал для Менна титульным. В сентябре-2001 он уверенно победил Гила Кастильо, но продержал чемпионский пояс совсем недолго, лишившись его через три месяца.

За неудачей последовало еще одно поражение, после которого UFC расторг с ним контракт. Спустя пять лет он еще раз заходил в UFC, но так и не закрепился – в 2012-м окончательно завершил профессиональную карьеру.

Сейчас ему 49 лет. Он не дает интервью, но иногда делится фотографиями из путешествий по Азии – известно, что Менн преподает боевые искусства в Таиланде и Вьетнаме.

Фрэнк Шемрок

Шемрок стал чемпионом UFC в декабре-1997. Первую защиту титула он провел против россиянина Игоря Зиновьева, для которого та встреча закончилась жуткой травмой, сломавшей карьеру.

За этим последовали еще три титульных боя, в которых Шемрок победил досрочно – он продержал пояс 703 дня и вакантировал его, сославшись на недостаточный уровень конкуренции в промоушене. Шемрок покинул UFC в 1999-м, завершив карьеру через 10 лет – за это время он завоевал чемпионские пояса в WEC и Strikeforce.

Сейчас Шемроку 50 лет. Он занимается бизнесом, выступает с мотивационными речами и управляет благотворительным фондом. В апреле Шемрок заявил, что пожертвует свой мозг науке – после смерти его передадут сотрудникам фонда Concussion Legacy, занимающегося изучением последствий травм головы.

Марк Коулман

Коулман завоевал пояс в феврале-1997, досрочно победив Дэна Северна на UFC 12 – турнире, на котором впервые в истории промоушена появились весовые категории. Коулман продержал титул 170 дней, лишившись его при первой же защите – после трех поражений подряд он покинул UFC и перешел в японский PRIDE, где стал чемпионом Гран-при и дважды дрался с Федором Емельяненко.

В 2010 году Коулман завершил профессиональную карьеру, но не нашел себя вне боев и впал в сильную алкогольную и наркотическую зависимость. Его здоровье стремительно ухудшалось. В ноябре-2020 Коулмана госпитализировали с сердечным приступом и провели операцию по стентированию сосудов.

В декабре ему исполнится 59 лет. Коулман успешно прошел реабилитацию и увлекся «диетой хищника», последователи которой питаются исключительно красным мясом. В мае Коулман анонсировал возвращение в спорт и подписал контракт с промоушеном Celebrity Boxing, планируя провести в 2024 году выставочный поединок.

Фото: East News/AP Photo/Jon Super, AP Photo/Jeff Chiu, AP Photo/The Canadian Press, Neil Davidson; Gettyimages.ru/ Jamie Squire, Suhaimi Abdullah, Ethan Miller; instagram.com/epicurelius