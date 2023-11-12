Украинский Хабиб проиграл впервые в карьере! Амосова нокаутировал гигант с Ямайки

Отдал пояс Bellator.

В ночь на 18 ноября чемпион-полусредневес Bellator Ярослав Амосов провел вторую защиту титула. Он встретился с Джейсоном Джексоном – обязательным претендентом из Ямайки. Все закончилось нокаутом в третьем раунде и падением гигантской серии.

Амосова называли украинским Хабибом. Он шел без поражений в Bellator и считался большим фаворитом перед боем с Джексоном

30-летний Амосов стал чемпионом Bellator в 2021-м, победив Дугласа Лиму. За идеальный рекорд 27-0 его прозвали украинским Хабибом. Сходство было не только в рекорде – Амосов считался одним из лучших борцов Bellator.

Амосов шел с рекордом 27-0 (8-0 в лиге), считаясь доминатором в полусреднем весе. Первую защиту провел в феврале-2023, победив борца Логана Сторли. Многих удивила уверенная защита, потому что Амосов больше года не дрался. Амосов опасен в партере, но прогрессирует в стойке, где и разбил Сторли.

Новый соперник Джейсон Джексон – универсал, который шел на серии из шести побед. В июле он победил Дугласа Лиму, который сильно сдал за последние годы.

Амосов проиграл техническим нокаутом: борьба не сработала – в стойке без шансов. Хотя до боя называл себя лучшим в мире

Перед боем Амосов считался уверенным фаворитом. Но Джексон – крепкий претендент: последний раз проигрывал в 2019-м, досрочно – в 2017-м. Он говорил, что хорошо изучил Амосова, в чем помог Сторли:

«Логан Сторли рассказал мне о всех его слабых сторонах. Но я и без этого долгое время изучал Амосова как бойца, потому что всегда хотел с ним сразиться. Чтобы быть лучшим – нужно побеждать лучших».

Бой показал, что Джексон не просто так был уверен в себе. Первый раунд сразу вышел тревожным для Амосова: Джексон забрал центр клетки, прессинговал и агрессивно зажимал чемпиона к сетке. Амосов пытался перейти в борьбу, но все тейкдауны – неудачно. При этом Джексон в одном из эпизодов забрал спину, но не развил позицию.

В разменах Амосов пару раз попал, но много сил тратил на движение у сетки. Он не застаивался – чтобы не стать мишенью для более габаритного Джексона, который прессинговал и выцеливал в голову. Самое тревожное – у Амосова не проходили тейкдауны: претендент легко защищался и контратаковал.

В следующих раундах Джексон продолжил прессинг. Он нависал над Амосовым, заставлял пятиться к сетке, где выбрасывал редкие и простые комбинации на руках. Джексона интересовала только голова: он почти не разбивал чемпиона по этажам, из-за чего казался прямолинейным.

Но Амосов не нащупал ритм в контратаках – проводил неудачные тейкдауны, которые даже не маскировал. Во втором раунде чемпион замедлился и пропустил пару тяжелых ударов. Под конец всячески пытался свалить Джексона у сетки, но получилось лишь на последних секундах.

В третьем раунде Джексон стал разбивать Амосова – попал мощным апперкотом и коленом. Амосов выглядел медленным и заметно менее мощным, чем претендент. А на третьей минуте упал в нокдаун, где Джексон его добил.

Амосов пробивал двойку и раскрылся, когда последовала корявая многоударная контратака Джексона. Теперь в Bellator новый чемпион, а Амосов больше не Хабиб. Джексон не самый техничный боец, но удивил мощью – казалось, они с Амосовым из разных весовых.

Фото: Evan Treacy/Global Look Press; x.com/BellatorMMA