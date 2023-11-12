Кхм, ну и что теперь делать Павловичу?

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На UFC 295 в Нью-Йорке Сергей Павлович проиграл Тому Аспиналлу нокаутом в бою за временный пояс чемпиона в тяжелом весе.

Это поражение бьет по титульным перспективам Павловича в промоушене.

Павлович может вернуться в титульную гонку. Но ему нужно провести как минимум два боя

Павлович проиграл Аспиналлу нокаутом за 1:09. Это быстрее, чем финиш Джона Джонса в бою с Сирилом Ганом (2:04). Ган почти ничего не показал в боях с Джонсом и Нганну, чтобы драться за пояс в третий раз. Вероятно, что Павловичу нескоро дадут тайтл-шот.

Ему нужен бой для восстановления репутации опасного нокаутера, чтобы оставаться заметным. Но при нынешних раскладах он не будет первой опцией запасного бойца в следующем поединке за пояс. Потому что есть Сирил Ган, стоящий выше Павловича в рейтинге, Стипе Миочич, обидчик Аспиналла Кертис Блейдс и идущие на победной серии Александр Волков и Жаилтон Алмейда.

Самый быстрый путь к титульнику – бой против Сирила Гана. Но тот вряд ли его примет, а второе поражение подряд надолго выбросит Павловича из титульных разборок. Поэтому ему нужен бой с перспективным тяжем, которого можно уверенно разобрать. Идеальный кандидат – Жаилтон Алмейда. Алмейде нужен трамплин для боя за пояс, а Павловичу – проспект, победа над которым вернет прежние позиции.

Алмейда гораздо меньше Павловича и вряд ли устоит. Если переведет в партер, Павлович легко поднимется благодаря разнице в габаритах. Алмейда не финишировал Деррика Льюиса, а Павлович – выходец из греко-римской борьбы, поэтому может задавить бывшего полутяжа.

Второй вариант – бой с Александром Волковым. Поражение любого из них окончательно отбросит из шорт-листа на титульник, а победа не даст гарантий. Даже если Волков победит Павловича, ему, скорее всего, придется подраться еще раз с Ганом или Блейдсом, чтобы заполучить тайтл-шот.

То же самое касается перспектив Павловича – ему вряд ли дадут бой за пояс после одной победы. Из-за чего их поединок не станет элиминатором, а риск не будет оправданным.

У Павловича небольшой медийный вес за океаном, поэтому требуется как минимум два боя для восстановления репутации. У Сирила Гана это получилось благодаря яркой победе над Таем Туивасой, но все сгорело за две минуты в тисках Джона Джонса. Декласс Сергея Спивака вернул его на первое место в рейтинге, но унизительный проигрыш до конца не перекрыт. Случай Павловича – аналогичный: нужно несколько ярких побед подряд, чтобы вернуться в первые ряды претендентов.

Сейчас тот случай, когда позиции Павловича и Волкова в борьбе за пояс равны, несмотря на разницу в рейтинге (Павлович – №2, Волков – №6). Проблема Волкова и Павловича, что они дрались почти со всеми топами тяжелого веса, кроме Джонса и Миочича. Павлович еще не выходил на Гана, но тот целится на бой за пояс. Поэтому Павловичу или Волкову нужен Алмейда или Спивак, чтобы не простаивать, а не поединок между собой.

Какие шансы у Павловича получить бой за пояс в случае ухода Джонса и Миочича?

Джон Джонс – линейный чемпион в тяжелом весе, который должен драться с Томом Аспиналлом. Есть два варианта. Первый – Джонс уходит из спорта, а Аспиналл становится полноправным чемпионом UFC. В таком случае первым выбором будет претендент №1 Сирил Ган, а вторым – экс-чемпион с двухлетним простоем Стипе Миочич.

Из-за того что Ган проиграл два титульника, выбор в пользу Миочича более вероятен. Но Миочич может тоже уйти из спорта вместе с Джонсом. Это лучший расклад для всего дивизиона – особенно для Павловича. Тогда ему нужно занимать следующее место после Гана, который в таком случае подерется с Аспиналлом.

Для этого Павловичу достаточно одной победы над Алмейдой, Спиваком или Волковым, так как он бил Блейдса и Туивасу. Но сейчас Павлович и Блейдс стоят на одной позиции, потому что проиграли последний бой. Блейдс в последний раз дрался в апреле-2023 и должен восстановиться после травмы к 2024 году, а Павлович побывал в нокауте в ноябре-2023.

Но Блейдс никогда не дрался даже за временный пояс. Поэтому его кандидатура прямо сейчас выглядит предпочтительнее. Чтобы быть выше Блейдса в списке кандидатов, Павловичу нужно побеждать проспектов и не простаивать. Простой может позволить только Миочич.

Второй вариант – Джонс остается. Но руководство UFC может реорганизовать бой с Миочичем, потому что эту афишу легко продать. Самый неблагоприятный расклад для Павловича, так как это застой по всем направлениям: Аспиналл будет ждать исхода боя Джонса и Миочича, а между ним и Павловичем будет как минимум Ган, рассчитывающий на еще один тайтл-шот.

Но Джонс выбыл на восемь месяцев и вернется в октагон не раньше июня. В марте в Лондоне проводится ежегодный турнир UFC. В 2023 году там состоялся третий бой между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом. Но Аспиналл дважды возглавлял турниры на родине. Поэтому может провести защиту временного пояса уже следующей весной. Глобально вариантов два – Сирил Ган, которого Аспиналл вызывал прошлым летом, и Кертис Блейдс.

Еще UFC ежегодно проводит турнир в Лондоне в конце июля. Как раз к этой дате можно свести Джонса и Аспиналла. Но Джонс вряд ли согласится драться за пределами США. И тут важный вопрос – захочет ли он выходить на Аспиналла, выигравшего временный пояс с двухнедельным кэмпом?

Если нет, тогда реализуется самый благоприятный вариант. Первый на очереди за пояс – Ган. Миочич с большой вероятностью уйдет из спорта, так как ему уже 41 год.

А если Джонс поверит в себя и согласится на бой с Аспиналлом, то тогда позиции Павловича зависят от пожеланий Миочича. Если Джонс победит Аспиналла, Миочич захочет еще раз подраться за пояс. И ему точно дадут такую возможность. Тогда наступит очередной застой.

В случае победы Джонса над Аспиналлом и последующим анонсом боя Джонс – Миочич Павлович в лучшем случае будет третьим выбором, так как Аспиналл подерется в элиминаторе с Ганом. Но этот сценарий маловероятен.

Чтобы вернуться в пул претендентов, Павловичу нужно как минимум две победы или, возможно, три над бойцами из топ-10. На это уйдет не менее года. Сейчас важно восстановиться после тяжелого поражения и снизить уровень сложности оппозиции, чтобы не повторить стратегических ошибок Петра Яна и снова возглавить список претендентов.

Фото: East News/Sarah Stier / Getty Images via AFP; Louis Grasse/Keystone Press Agency, Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Sarah Stier; instagram.com/stipemiocic