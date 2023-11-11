Наш боец сказал, что дерется за деньги, а не Россию – и закатил лучший бой UFC 295

Кровавая разборка в Нью-Йорке.

В ночь на 12 ноября в Нью-Йорке прошел номерной турнир UFC 295, где Сергей Павлович улетел в нокаут, а Алекс Перейра стал новым чемпионом в полутяжах.

В предварительном карде выступил российский боец Вячеслав Борщев, который подрался с азербайджанцем Назимом Садыховым.

Бой завершился вничью (двое судей из трех отдали 28-28), но стал лучшим за вечер. Ох, что за зрелище.

Борщев брал деньги в долг и закрывал их с гонораров и бонусов. Из принципа отказался сотрудничать с букмекерами

Борщев – базовый кикер, тренирующийся в американском зале Team Alpha Male, который принадлежит члену зала славы UFC Юрайе Фэйберу. Он провел четыре боя в UFC и шел на рекорде 2-2. Оба поражения были из-за слабой защиты от тейкдаунов и борьбы. Но в прошлом бою он эффектно нокаутировал Хайисаера Махешата во втором раунде, хотя в первой пятиминутке получил серьезную травму глаза из-за тычка.

Тогда были велики шансы, что бой остановят и признают несостоявшимся. Но Борщев продолжил драться и нокаутировал соперника. Тогда он получил не только бонус за победу и лучшее выступление, но и новый контракт на улучшенных условиях. Поединок с Махешате был последним по соглашению, поэтому остановка из-за вмешательства врача могла ударить по перспективам Борщева.

Сам он неоднократно заявлял, что дерется в октагоне не за пояса и престиж, а за деньги. Несмотря на статус бойца UFC, материальное положение Борщева было непростым. Он влезал в долги, чтобы подготовиться к бою и просто прокормить семью. При этом Борщев отказывался от сотрудничества с букмекерами.

«Чувствовал бы себя лицемерно, потому что принципиально никогда не делаю ставки. Даже если бы меня спонсировал алкоголь, я бы мог это пережить, хотя не пью. Но с букмекерами мне просто не нравится, не хочу себя с ними связывать. Никогда не любил казино, азартные игры и букмекеров. Мне кажется, все это зло», – признался Борщев.

После боев Борщев возвращал деньги с гонораров. В его случае бонусы за победу и лучшее выступление делали существенную разницу. А на этой неделе он отличился громкой цитатой.

«Как только я стал драться по профессионалам, то ни разу не выходил с флагом. Объясню почему. Когда я дрался за сборную России, для меня было большой гордостью выйти с флагом, потому что представлял Россию. Сейчас я дерусь за деньги, опять же – мне не кажется это уместным.

Я не дерусь за Россию, за православных. Я, может быть, представляю русских, но не дерусь за них, не хочу лицемерить. Я дерусь за деньги. Мне перестанут платить – перестану драться. Поэтому в этом плане я не вижу смысла», – заявил Борщев.

Борщев перебивал Садыкова в стойке, но чуть не проиграл во втором раунде. Его спас судья, который уже рано останавливал бой Сехудо и Круза

В первом раунде Садыхов занял центр октагона и дрался в закрытой стойке. Борщев отбивался с дальней дистанции, но соперник принимал удары в глухой защите и практически не получал урон. Хотя Борщев пару раз лишал его равновесия лоу-киками. Разница по попаданиями в первом отрезке была двукратной – 52-20 в пользу Борщева.

Во втором раунде сценарий боя был неизменным до его середины. Тогда бойцы зарубились на ближней дистанции, где Борщев пропустил левый хук, от которого поплыл. Далее Садыхов добавил хай-кик – Борщев улетел в тяжелый нокдаун.

Казалось, судья остановит бой. Их поединок судил Кит Питерсон, который известен очень ранней остановкой в бою между Генри Сехудо и Домиником Крузом [май-2020].

Садыхов локтем рассек Борщеву бровь. Но тот восстановился и даже выбрался из удержания, хотя до этого у него были большие проблемы с борьбой.

За три боя в UFC он допустил 22 тейкдауна, а сейчас отбился. Но восстановился не до конца и пятился назад. Садыхов пробил точный фронт-кик и провел тейкдаун – Борщев снова выбрался. Из-за серьезного урона и нокдауна двое судей выставили 10-8.

В третьей пятиминутке Борщев снова был лучше в стойке, обстреливая Садыхова по этажам. Но пропустил три из четырех тейкдаунов. При этом Садыхов ничего не сделал в позиции сверху, хотя отсутствие защиты от тейкдаунов у Борщева настораживала больше.

Во второй половине раунда Садыхов вымотался, а Борщев этим воспользовался, набив практически двукратное преимущество по ударам – 49-26. Но Садыхов украл концовку очередным тейкдаунам.

В итоге двое судей выставили ничью 28-28, отдав первый и третий раунд Борщеву. Еще один отдал ему победу – 29-28, но второй раунд оценил 10-9 в пользу Садыхову. Бойцы несильно расстроились ничьей и станцевали лезгинку.

Оба бойца устроили кровавую разборку, выбросив свыше 200 значимых ударов, и заслуженно получили бонус за лучший бой вечера. Возможно, их поединок попадет в список лучших в 2023 году.

Фото: instagram.com/slavaclaus; Gettyimages.ru/Sarah Stier