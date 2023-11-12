Страшное поражение Павловича нокаутом – на глазах Трампа. Русский десантник не стал чемпионом UFC

Шок.

На UFC 295 в Нью-Йорке Сергей Павлович подрался с Томом Аспиналлом за временный титул UFC в тяжелом весе.

Джон Джонс травмирован, а в дивизионе – новый король. К сожалению, он не из России.

В октагоне встретились два феномена тяжелого веса. Аспиналл вышел на коротком уведомлении и признал, что боится

Бойцы подошли к титульнику с одинаковым рекордом 6-1 в UFC. Павлович побеждает в лиге только в первом раунде, Аспиналл – однажды зашел во второй. В титульнике им предстоял пятираундовый поединок, но мало кто верил, что он продлится всю дистанцию.

Павлович тренировался, чтобы подстраховать сорвавшийся бой Джонса и Миочича. Аспиналл вышел на коротком уведомлении – не в лучшей форме:

«Я уверен в себе. Не поехал бы на другой конец света и не подписал бы контракт, если бы не верил в себя. Хотел бы больше времени на подготовку, очевидно. Но одно знаю точно – я бы не выиграл этот бой, сидя на диване у себя в Англии.Так что я выйду в клетку. Я очень опасен, в тяжелом весе все может решить один удар. А я его не донесу, если буду сидеть на диване».

Перед турниром мир восхищался мощью Павловича: первый тренер рассказывал, что в 8 лет тот подтягивался больше 15 раз, фанаты сравнивали с пиковым Майком Тайсоном, а бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье с восторгом прикладывал ладони – у Павловича в два раза больше.

Казалось, Павлович нокаутирует касанием, при этом поражал скоростью рук. Аспиналл перед боем честно признал, что боится:

«Я напуган, Сергей – страшный парень. Но лучше всего я проявляю себя, когда напуган. У меня отличные отношения со страхом. Он наделяет меня суперсилой, так что чем сильнее я напуган, тем лучше дерусь. Медоеды атакуют, когда боятся. Они очень опасны. Это я, отныне называйте меня медоедом».

Аспиналл не уступает Павловичу в универсализме: он поразительно быстрый, техничный, обладает нокаутирующей мощью, а еще – отличным партером. Это не просто комплименты: Аспиналл – боец почти без слабых мест. Для Павловича это тяжелейший вызов в дивизионе, что признавали в его окружении.

Аспиналл с первых секунд превосходил Павловича в скорости. Жестко нокаутировал в первом раунде и заплакал

Павлович называли самым опасным нокаутером UFC со времен Нганну – шесть финишей в первом раунде. Поэтому Аспиналл обещал осторожный геймплан: отказаться от рубки и затянуть Павловича в поздние раунды.

Так он говорил до боя, но в клетке – никакой осторожности. С первой секунды Аспиналл занял центр клетки и пробил мощный лоу-кик, Павлович – прочувствовал, но прицеливался. До первого его удара казалось, что Аспиналл доминирует и превосходит соперника в скорости.

Первые же удары Павловича – в цель: Аспиналл пропустил и слегка пошатнулся. Поражало, насколько Аспиналл крупный и быстрый – огромная разница в скорости. Павлович быстр на руках, но в футворке не впечатляет. Аспиналл же перемещался по клетке так, словно он полутяжеловес.

В отличие от предыдущих соперников, Аспиналл не пытался выжить – он охотился за Павловичем. При атаках уклонялся назад, после чего продолжал прессинг. А в начале второй минуты сблизился и выпустил серию, которая свалила Павловича – победа ТКО.

Это не апсет, потому что котировки до боя были близкими. Аспиналла называли феноменом в скорости, Павловича – в мощи. Аспиналл завоевал временный титул, доказав, что он лучший боец дивизиона – на глазах Дональда Трампа, который был в зале.

Джон Джонс говорил, что не хочет драться с молодыми. Неудивительно, так как с Аспиналлом ему придется трудно. Намного труднее, чем с Ганом, у которого нет ни партера, ни нокаутирующего удара.

«Не могу даже передать, что творится у меня внутри, это были безумные 2,5 недели. Он большой страшный парень, я никогда прежде не был так напуган. Но знаете, я тоже бью сильно и верю в себя, я очень много работал эти годы.

И вот этот человек, рядом со мной, мой отец, тоже усердно работал все эти годы, больше всего. Посвящаю ему эту победу. Поначалу у меня были проблемы найти дистанцию, ему руки слишком длинные. Но мы добрались до цели, добрались», – сказал после победы Аспиналл.

Фото: Louis Grasse/Global Look Press; Gettyimages.ru/Sarah Stier