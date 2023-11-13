«За 24 часа на OnlyFans я заработала больше, чем за всю карьеру в UFC». Как Пейдж ВанЗант стала секс-символом ММА

Главная красотка десятилетия.

Пейдж ВанЗант прославилась в UFC, где стала секс-символом. Последнее время ей не нужно драться: она продает эксклюзивный контент, иногда выступает в рестлинге и признается, что зарабатывает миллионы.

Как ВанЗант к этому пришла?

ВанЗант – секс-символ ММА, но заработала состояние на эротическом контенте. До этого она участвовала в ТВ-шоу

Когда-то Пейдж ВанЗант была малоизвестной девушкой-бойцом, которая с переменным успехом дралась в UFC. ВанЗант не боролась за пояс, чередовав победы и поражения, а фанаты полюбили ее за внешность: ярлык секс-символа и большой рост популярности.

ВанЗант не добилась большого успеха в UFC, дралась на голых кулаках в Bare Knuckle FC, но нашла себя как «взрослая» модель. Она поняла, что фанатам ММА нравится ее внешность, поэтому создавала откровенный контент, который умело монетизировала.

В 2021-м ВанЗант запустила личный сайт, где за платную подписку продавала откровенные фото и видео. В 2022-м – перешла в OnlyFans, где собрала огромную аудиторию. За это время ВанЗант дважды подралась в BKFC, проиграв оба поединка. Но заработала состояние онлайн.

«Я усердно работаю над телом. Во мне есть чрезвычайно девчачья и женственная сторона. И теперь я могу делиться этим на фан-сайте, – говорила ВанЗант. – Мне кажется, это становится более приемлемым. Раньше на OnlyFans смотрели как на порнозвезд».

Когда ВанЗант дралась в ММА, она всегда хотела быть больше, чем боец. В 2016-м заняла второе место в 22-м сезоне шоу «Танцы со звездами», а в 2017-м выиграла эпизод популярного кулинарного шоу «Chopped». ВанЗант несколько раз появлялась в рестлинге – на All Elite Wrestling (AEW) в 2021-2022-м.

А однажды она продала открытку, на которой оставила поцелуй. ВанЗант устроила аукцион и заработала 11 тысяч фунтов стерлингов: «Спасибо всем, кто сделал ставку. Для меня это был действительно крутой опыт».

ВанЗант не устраивали заработки в UFC. Признается, что за день на OnlyFans получила больше, чем за всю карьеру

Став профессиональным бойцом в 2012-м, ВанЗант быстро попала в UFC. Там она подавала надежды, выиграв три боя подряд в первый год в промоушене. Но успех не был устойчивым – пошли поражения и критика зарплат в ММА:

«Я зарабатываю гораздо больше денег, сидя дома, публикуя фотографии в соцсетях, чем сражаясь. Когда я в прошлый раз вела переговоры о контракте, все говорили, что не могут платить мне больше, чем чемпионке».

ВанЗант признается, что заработала на странице в OnlyFans больше, чем на боях.

«Мне очень повезло, что моя карьера, даже за пределами UFC и боевых искусств, оказалась довольно успешной. Я много работала в других отраслях и пыталась стать более популярной личностью. Но да, OnlyFans – крупнейший источник моих доходов.

За всю бойцовскую карьеру я заработала меньше денег, чем за сутки на OnlyFans. И мне повезло, что я могу помогать семье. Мы с мужем делаем все возможное, чтобы собрать всех за одним столом. Так что это оправдывает создание эксклюзивного контента», – рассказала ВанЗант.

ВанЗант признает, что создание взрослого контента вызывает психологический дискомфорт. В школе она подверглась групповому изнасилованию, после чего одноклассники называли ее шлюхой. ВанЗант даже думала о суициде, поэтому с трудом приняла секс-работу, когда выросла:

«Я нервничала из-за стигмы, от нее трудно уйти. Но мне кажется, что если вы один из тех людей, которые родились бедными и выросли в бедности, а затем стали богатыми, то вы всегда чувствуете себя бедным. Всегда хочется продолжать усердно работать».

Фото: Gettyimages.ru/Alex Trautwig / Staff, Michael Loccisano / Staff, Sam Barnes /Web Summit; instagram.com/paigevanzant