Чимаев – любимчик Кадырова: тренирует его сыновей и получил уже четыре Mercedes

Сыграл в Чечне шикарную свадьбу.

Хамзат Чимаев сейчас в Чечне, где не так давно отпраздновал свадьбу и тренирует сыновей Рамзана Кадырова. При этом еще в сентябре он переехал из Швеции и теперь представляет в UFC ОАЭ.

Как Чимаев познакомился с главой Чечни и на самом ли деле они дружат?

Чимаев получил от Кадырова четыре Mercedes. На день рождения сына Адама приезжали звезды UFC

Чимаев родился в Чечне, но в 2013-м переехал в Швецию как беженец. В июле 2020-го установил рекорд UFC: за 10 дней выиграл два боя. Третий поединок он тоже закончил досрочно – нокаутировал Джеральда Миршерта за 17 секунд. Чимаев моментально стал звездой – тогда же началась его дружба с Кадыровым.

В интервью Чимаев говорил, что живет скромно: ездит на общественном транспорте, ночует в гостинице возле зала, а больше всего в жизни любит маму. Кадыров пригласил Чимаева в Чечню, где в январе-2021 вручил ключи от нового Mercedes-Benz GLE.

Это норма для Кадырова – в 2017-м он подарил Mercedes Александру Емельяненко за победу над Вирджилом Цвиккером на турнире WFCA 44 Grozny Battle. Тогда Емельяненко представлял «Ахмат» и даже жил в резиденции Кадырова. В 2018-м он снова получил дорогой подарок – на день рождения. После ужина в грозненском ресторане Кадыров подарил Емельяненко новый золотой Mercedes-Benz S500.

Подарки от Кадырова получали не только десятки бойцов ММА, но и футболисты «Ахмата». Последние годы фокус Кадырова сместился на ММА – возможно, поэтому в республику приезжают многие звезды UFC.

В 2018-м Хабиб победил Макгрегора и получил от Кадырова Mercedes W222. После него машины вручали другим бойцам: в декабре-2021 – Магомеду Анкалаеву за семь подряд в UFC, в том же году – боксеру Артуру Бетербиеву.

Подарки идут из средств Общественного фонда имени Ахмата Кадырова – благотворительной организации. По данным «Коммерсанта», фондом руководят родственники Кадырова, а пополнялся он «добровольно-принудительно» с зарплат бюджетников.

В ноябре-2022 в Чечню на день рождения Адама Кадырова приехали звезды UFC: Камару Усман, Джастин Гейджи, Генри Сехудо. Их отвезли на экскурсию в Российский университет спецназа в Гудермесе и дали пострелять из пулеметов и гранатомета.

За такие визиты бойцы получили щедрые подарки, что подтвердил Чимаев в подкасте Full Send MMA: «Он [Кадыров] любит спорт, бои. Много бойцов у него было, Усман был. Он тоже там что-то получил, не знаю что. Тайсон был, Мейвезер, эти парни тоже заработали деньжат».

Кадыров спас карьеру Чимаева и помог вылечиться. Тот благодарен и сравнивает главу Чечни со шведским королем

Чимаев стал любимцем Кадырова – он считает его сильнее Хабиба. Из-за этого случился конфликт Чимаева и команды Хабиба – дошло до драки с Абубакаром Нурмагомедовым на турнире в Абу-Даби. Но Кадыров помирил бойцов, закончив конфликт.

Кадыров – важный человек для Чимаева, потому что спас его карьеру в UFC. После перенесенного в 2021-м коронавируса Чимаев не мог тренироваться и кашлял кровью, а врачи подозревали онкологию. На эмоциях Чимаев в марте-2021 объявил о завершении карьеры, после чего поступил звонок Кадырова.

«Я сказал ему, что от этой новости расстроился весь чеченский народ. Напомнил, что на его победу возлагает большие надежды вся наша молодежь, которую он вдохновляет. Да что говорить – миллионы болельщиков в России и мире!» – сказал Кадыров.

Кадыров призвал Чимаева «собраться с силами и не опускать руки». Он вывез его из Швеции в Чечню на частном самолете на «обследование и реабилитацию». Чимаев тяжело восстанавливался, перенес операцию на щитовидной железе, но вернулся в октагон, нокаутировав китайца Ли Цзинляна в октябре-2021.

Чимаев благодарен Кадырову – с сентября-2023 он представляет бойцовский клуб «Ахмат». Перед UFC 294 журналисты спросили Чимаева про дружбу с Кадыровым.

«Он президент моей республики. У Швеции же есть король, верно? Если бы король пригласил меня поужинать с ним, я бы пришел. Я уважаю короля. Так же я испытываю величайшее уважение к Рамзану Кадырову. Он зовет меня поужинать с ним, и я прихожу. Мне это нравится. Если я приеду в США и президент позовет меня на ужин, я приду», – заявил Чимаев.

Чимаева спросили про нарушения прав человека в Чечне. Боец ответил, что он спортсмен, а не политик, и прервал интервью. Для Чимаева Кадыров не только друг: «Он в спорте разбирается, все мои бои смотрит и как старший всегда советы хорошие дает. Мы их принимаем и идем дальше».

Чимаев женился в Чечне и тренируется с сыновьями Кадырова. Эли был его секундантом в Абу-Даби, Адам – задушил на спарринге

Чимаев проводил спарринги с Кадыровым – в одном из них поддался и проиграл удушающим приемом. А теперь тренирует его сыновей – Адама и Эли.

В 2022-м Чимаев помог 16-летнему Эли дебютировать в ММА – на профессиональном турнире АСА 150. Тогда Кадыров-младший победил техническим нокаутом в первом раунде.

«Он тяжело трудился, пахал вместе со мной каждый день – с утра до вечера. Работа дала плоды. Поедем домой и поздравим нашего президента», – прокомментировал бой Чимаев.

В том же году Чимаев отпраздновал в Чечне свадьбу. Она выглядела роскошно: кортеж из 20 машин премиум-класса, сопровождение вертолетов и экипажей ДПС – для этого в городе перекрыли центральные дороги. Кадыров с сыновьями Эли и Адамом стали гостями.

«Накануне я с большим удовольствием принял приглашение на свадебное мероприятие. Семейными узами связал себя дорогой брат, боец UFC Хамзат Чимаев. Здесь собрались не только родные и близкие Хамзата, но и многочисленные друзья. Все было прекрасно организовано в соответствии с национальными традициями», – рассказал Кадыров.

На UFC 294 в Абу-Даби Эли Кадыров секундировал Чимаева, 15-летний Адам – сидел в зале. Эли серьезно тренируется и проходил сборы с Чимаевым в Таиланде, чаще других появляясь на фото с бойцом.

После победы над Усманом Чимаев просил Кадырова дать ему оружие и отправить в Палестину. Но тот подарил очередной Mercedes – уже четвертый.

Чимаев тренируется в Чечне: Кадыров наградил медалью его мать, а Эли – жестко заступился перед главой АСА

После победы на UFC 294 Чимаев отправился в Чечню, где тренируется с сыновьями Кадырова. В соцсетях разлетелись кадры с тренировки: на ней Адам душил Чимаева, а Эли – чуть не отправил в нокдаун.

«Тренировки с Ахматом, Эли и Адамом всегда проходят в интенсивном ключе. Хамзат помогает ребятам оттачивать навыки боевого искусства, проводит мастер-классы и спарринги, следит за правильностью выполнения приемов в партере и ударной техникой в стойке. Молодежь получает максимальную пользу от таких физических нагрузок», – написал Кадыров.

Кадыров наградил медалью «Ненан Сий» мать Хамзата Чимаева – Аминат Геерханову. Медали получили 18 матерей погибших сотрудников правоохранительных органов Чеченской Республики. Награда «Ненан Сий» (Материнская Слава) вручается матерям, «воспитавшим достойных сыновей», чаще всего – сотрудников силовых структур.

Кадырову понравился бой Чимаева против Усмана – он назвал его «украшением турнира UFC». Но основатель чеченской лиги АСА Майрбек Хасиев выразил другое мнение: «Худшим был бой Чимаева». На это отреагировал Эли Кадыров: «Сказал человек, который мечтает сфоткаться с Чимаевым».

Хасиев вскоре опубликовал огромное опровержение. Там он объяснил, что Чимаев хорошо провел бой, а его цитату просто неправильно поняли: «Если кто-то думает, что у меня предвзятое отношение к Чимаеву, то вы глубоко ошибаетесь. Кстати, Хамзат – скромный и порядочный парень, каким и должен быть мусульманин. Он это не раз показывал и при личных встречах».

Фото: instagram.com/khamzat_chimaev; instagram.com/za_kadyrova_k209ra