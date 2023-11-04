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Хабиб призвал помиловать участников беспорядков в аэропорту Дагестана. Но не все бойцы согласны

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Большой скандал в Дагестане.

29 октября группа недовольных захватила часть аэропорта в Махачкале и устроила погромы в поисках евреев, предварительный ущерб оценивается в 285 миллионов рублей.

Глава республики Сергей Меликов осудил участников беспорядков, но за них вступились дагестанские бойцы ММА – от Мухаммада Мокаева до Хабиба Нурмагомедова.

Хабиб считает, что участников беспорядков нужно простить, Мокаев – критикует главу Дагестана, который обещает наказать главных нарушителей

Беспорядки начались, когда в Махачкале ожидался прилет рейса из Тель-Авива. Собравшаяся толпа останавливала и проверяла автомобили в поисках граждан Израиля.

После приземления самолета толпа прорвала кордоны, ворвалась в терминал и заблокировала автобус с пассажирами – многие возвращались с лечения в Израиле или летели транзитом в Москву. В аэропорту начались беспорядки: толпа заблокировала взлетную полосу (из-за чего переносились рейсы) и направилась к приземлившемуся самолету. Некоторые залезли на крыло и искали граждан Израиля в турбине.

Участники беспорядков разбирали брусчатку и бросали ее в полицейских. Часть правоохранителей получила телесные повреждения, трое оказались в больнице.

Многие дагестанцы в ММА заняли сторону участников беспорядков. Громче прочих выступил Мухаммад Мокаев, который в апреле просил UFC убрать в месте рождения упоминание России и оставить только Дагестан. Он возмутился словами главы республики, который назвал погромщиков трусами:

«В Дагестане трусов нет! У нас смелости вагон! Мой Дагестан! А стыдно мне за тех дагестанцев, при которых Меликов обозвал дагестанцев трусами и немужчинами! Тут я вспомнил фразу: «Мой Дагестан, что сделали с тобой предатели!»

Мокаев – гражданин Великобритании. Он не живет в Дагестане и дерется под британским флагом. Выступление против жестких массовых наказаний участников беспорядков поддержал и Хабиб. Он репостнул публикацию чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова, обратившегося к правительству региона.

«Пожалуйста, не надо ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать, чтобы якобы другие боялись. Здесь это так не работает. Пора уже понять и выйти на открытый диалог с народом. Покажите жест добра», – написал в социальных сетях Магомедов.

«Аллах прощающий и любит прощающих», – прокомментировал запись Нурмагомедов. Глава Дагестана отреагировал и уточнил, что перед законом ответят те участники беспорядков, из-за которых три сотрудника полиции попали в больницу. И те, кто распространял ложную информацию и участвовал в погромах.

Хабиб часто попадает в скандалы, но его традиционалистские взгляды поддерживают в республике

В Дагестане Хабиба обожают: истовый мусульманин, который защищает традиционные ценности. Нурмагомедов не просто звезда, а абсолютный авторитет – что превращает его слова в идеологическое оружие.

Хотя сам Хабиб не хочет быть образцом для подражания: «Для меня это тяжело. Я не хочу, чтобы меня приводили в пример как мусульманина. Меня это очень раздражает. В нашей вере уже есть с кого брать пример. Это человек, который ходил среди нас, при этом был таким же человеком, как и все остальные – пророк Мухаммед».

Популярность Хабиба – причина, почему его высказывания нельзя считать проходными. Нурмагомедов не первый раз громко говорит не про спорт:

• В сентябре 2018-го концерт Егора Крида в Махачкале был отменен после угроз в адрес артиста. До этого Хабиб раскритиковал рэп-концерты в Дагестане.

«Вы можете проводить гребаные концерты хоть каждый день, но мой принцип и то, что думаю, я всегда буду говорить. Отдельно хочу обратиться к мужчинам Дагестана: многое упущено, многое не вернуть, но за будущее нашей республики в ответе мы, а не всякие петушары», – заявил Нурмагомедов.

• В феврале 2019-го Хабиб призвал запретить в Дагестане спектакль «Охота на мужчин», который сыграли в Махачкале. Его возмутило, что в одной из сцен актриса появилась в нижнем белье и заигрывала с мужчиной (который разделся по пояс). Создатели заверяли, что это классическая итальянская пьеса, но в итоге извинились и больше не привозили спектакль в республику.

«Дагестан – наша земля, и тут организовывать подобного рода мероприятия никто не должен. Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, положение будет только ухудшаться», – написал Хабиб в соцсетях.

А в комментариях вспомнил имама Шамиля – лидера кавказских горцев, воевавших в середине XIX века против Российской империи. Хабиб отметил, что «потомки Имама Шамиля остались, просто самого Шамиля нет, вот в чем беда».

• В октябре 2020-го Хабиб назвал президента Франции Эммануэля Макрона тварью – из-за поддержки обезглавленного учителя Самюэля Пати, показавшего классу карикатуру на пророка Мухаммеда.

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более 1,5 млрд верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни и в следующей. Аллах скор в расчете, и вы это увидите», – написал Хабиб, приложив фото Макрона с отпечатком ботинка на лице.

Некоторые бойцы ММА из Дагестана осудили беспорядки. Высказался даже Хасбик

Например, высказался чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов: «Братья, проявите терпение, бардак к добру не приведет. Некоторые на эмоциях уже на соседей нападают. Напомните хоть один митинг, который принес бы что-то, кроме бардака. Не поддавайтесь на провокации, братья».

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев попросил смягчения (не амнистии) для провинившихся. При этом осудил беспорядки и призвал молиться:

«Желание показать единство с мусульманами всего мира не должно сопровождаться хаосом и беспорядками. Принесены неудобства своим же землякам, которые не смогли вовремя приземлиться или отправиться в путь. К сожалению, мы имеем сотни задержанных, многие получат реальные сроки.

Прошу вас, братья и сестры, ради вашего же блага не поддавайтесь на провокации. Не давайте использовать этот накал против вас самих. Усердствуйте в ночных молитвах, как к этому призывают все большие авторитетные ученые. Пусть Всевышний убережет наш народ от больших бед и поможет палестинцам обрести свободу и покой».

Магомед Исмаилов в соцсетях призвал проявить понимание к правонарушителям. Но до этого выложил в соцсетях видео, на котором еврей осуждает бомбардировки Палестины. Боец отметил, что нельзя ненавидеть всех евреев из-за политики Израиля: 

«Я рад, что живу бок о бок с христианами, у них есть сердце, сострадание, вера. Мое сердце хочет переполниться ненавистью ко всем евреям, но я ему не позволю. Я прошу у Аллаха кары не для всех, а для тех, кто причастен к происходящему геноциду – делом, словом и одобрением».

Блогер Хасбик (напомним, что у него контракт с UFC, а сам он приближен к командам бойцов – мы выпускали о нем большой текст) призывал не сдавать квартиры евреям – за это на него пожаловались в Генпрокуратуру. Но после погромов в аэропорту появился такой пост:

«Братья, нельзя заниматься анархией. Нельзя устраивать несанкционированные акции, призывать людей к беспорядкам, даже если мотивы у вас правильные. Шариат не дозволяет достигать маленькую пользу большим вредом. Здесь проблем и так хватает, и любое такое мероприятие может привести к совершенно непредсказуемым последствиям».

«Я из больших гор, у нас только два гендера». Хабиб заговорил: о рейтинге Путина, возвращении в UFC и тупости Конора

Фото: РИА Новости/Антон Денисов; Instagram/mokaev_muhammadn_murtazaliev_05khabib_nurmagomedov

3 комментария

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P&G again
не ’группа недовольных’, а толпа преступников, надо называть вещи своими именами
+6
0
+6
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Caracalla
Опозорились на весь мир и в кусты, настоящие "мужчины"!
+1
0
+1
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Дави На кнопы
Вот так вот просто понять и простить?
0
0
0
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