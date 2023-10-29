Успех Нганну в боксе ≠ ошибка Даны Уайта. Уход из UFC помог всем

Ожидали такое?

28 октября в Эр-Рияде прошел боксерский дебют Фрэнсиса Нганну: он отправил в нокдаун Тайсона Фьюри и проиграл раздельным решением судей, которое восприняли неоднозначно.

Кто-то посчитал, что Нганну ограбили. Кто-то – что таким достойным выступлением против лучшего тяжеловеса мира он доказал неправоту Даны Уайта и UFC.

Но, кажется, выиграли все. И вот почему.

Уайт обвинял Нганну в упертости, а тот требовал от UFC больше денег и свободы

В последние годы сотрудничество Нганну и UFC было тяжелым. В 2018 году карьера экс-чемпиона оказалась в низкой точке после двух поражений подряд: в титульнике против Стипе Миочича и в следующем поединке с Дерриком Льюисом. Бой с Льюисом считается одним из худших в истории тяжелого веса UFC, а Дана Уайт после турнира UFC 226 обвинял Нганну в звездной болезни:

«Это было ужасно! Думаю, дело в том, что Нганну слишком быстро взлетел после победы над Оверимом. Все заговорили о нем, и Фрэнсис зазнался. Теперь вы видите результат».

Но после этого Нганну перезапустился: работал над выносливостью, подтянул борьбу и стал настоящей угрозой для Стипе Миочича, который тогда с небольшим перерывом владел поясом.

Чем выше взлетал Нганну, тем тяжелее складывались переговоры с Даной Уайтом. Президент UFC прямо говорил, что на решения повлияло окружение бойца: «Думаю, что Фрэнсиса ввели в заблуждение некоторые не очень умные люди. Ситуация не становится лучше, когда за тобой стоят люди, которые ни черта не понимают, о чем они говорят».

Ситуация стала критической в январе-2022: Нганну уверенно защитил титул в бою с Сирилом Ганом, после чего его контракт с UFC официально завершился. Чтобы провести следующую защиту (очевидно, против возвращающегося Джона Джонса), требовалась новая сделка. А Нганну хотел пересмотра условий.

«Я больше не буду драться за $500-600 тысяч. Это конец. Я согласился на бой с Ганом по личным причинам. Потому что хочу убедиться, что независимо от того, будет ли поединок честным, докажу, что я лучший и завершу это противостояние», – говорил Нганну.

Конфликт разжигал блогер Джейк Пол, поддерживавший Нганну в конфликте – тот оценил:

«Это то, что UFC делает лучше всего, – контролировать тебя. И когда они видят, что ты что-то задумал, то просто делают так, чтобы твои деньги закончились. Они знают, сколько ты зарабатываешь и тратишь.

В последние три года я отказывался переподписывать контракт. И что произошло? Меня заморозили. От 10 до 12 месяцев между каждым боем. Почему? Потому что я отказывался от контракта».

В январе-2023 Уайт, кажется, психанул. Или сдался в попытках уговорить Нганну. Внезапно объявил о лишении его пояса, расходе и титульнике между Сирилом Ганом и Джоном Джонсом.

«Мы предложили Нганну сделку, которая сделала бы его самым высокооплачиваемым тяжеловесом всех времен. Он отказался», – сказал Дана Уайт.

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Под конец выступлений в UFC Нганну перестал быть активным бойцом. В 2020-м он вырубил Жаирзиньо Розенстрайка и стал претендентом №1. Став чемпионом через год, Нганну провел в статусе чемпиона один бой за два года. Понятно, что последний год прошел фактически без контракта, но даже такая активность – довольно мало. Джон Джонс должен был подраться дважды за восемь месяцев, но ему помешала мышечная травма.

Если бы Нганну договорился, он бы продолжил тормозить дивизион. С кем ему драться? Только с Джоном Джонсом. Как бы бой ни закончился, UFC наверняка бы организовал реванш. Учитывая активность Нганну и недавние проблемы с коленом, вероятно, ждать пришлось бы долго. Даже сейчас Нганну, подписавшись с PFL, еще не получил первого соперника.

Может быть, мы и остались без самого зрелищного поединка тяжеловесов в истории ММА, но теперь можем получить новые интриги: Джонс и Миочич явно скоро завершат карьеру – скорее всего, после их боя в 2024 году (если он, конечно, состоится). А затем дивизион окажется во власти Сергея Павловича, Тома Аспиналла, Жаилтона Алмейды и Сирила Гана. И не забываем об Александре Волкове, который эффектно вернулся после ужасного проигрыша Аспиналлу.

Всем этим бойцам не больше 35 лет, так что у них есть еще несколько лет на высшем уровне в UFC. Если повезет, мы увидим поединки между всеми этими парнями. Разве это сильно хуже, чем один бой Джонса и Нганну? Вопрос дискуссионный.

Нганну хотел получать больше денег за меньшую работу. Теперь не рискует ничем, устраивая суперденежные бои в боксе

Нганну много лет последовательно говорил, что рассчитывает на крупные гонорары. Даже если он не готов сильно рисковать, бросать себе не самые опасные вызовы – право бойца. Нганну в следующем году исполнится 38 лет, у него не самое безупречное здоровье (с Ганом дрался фактически с порванным коленом).

Оставаться в UFC, драться с Джонсом, реваншиться с Ганом и проверять Аспиналла, Павловича и других – большой риск. В этом случае Нганну мог закопать статус самого устрашающего тяжеловеса в мире.

Боксируя с лучшими в мире, Нганну почти ничем не рискует. Спрос даже в случае проигрыша глухим нокаутом был бы минимальным. По факту – респекты, что здоровый и страшный убийца не побоялся уснуть в попытке проверить себя. И мы увидели не декласс, а одно из самых вдохновенных выступлений андердога в новейшей истории спорта.

Меньше всего хочется, чтобы Нганну достигал успехов, чтобы вести войну с UFC и лично с Даной Уайтом. Некогда ночевавший на парижских улицах боец пишет необычную спортивную историю. Теперь всерьез обсуждается, что его можно проверить в боях с Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером. И зачем Нганну вообще тяжелый дивизион PFL?

Фото: Gettyimages.ru/Katelyn Mulcahy / Freier Fotograf, Justin Setterfield / Staff; Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press