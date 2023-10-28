Мы зря смеялись над боксом Нганну?

Разбираем уровень экс-чемпиона UFC.

В ночь на 29 октября в Эр-Рияде прошел боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну. Фьюри победил раздельным решением судей, хотя в третьем раунде упал в нокдаун.

После боя Нганну заявил, что готов провести реванш. Но насколько он реально хорош? И повторит ли сценарий во время второго боя?

Геймплан Нганну оказался очень эффективным. Он блокировал атаки Фьюри и отправил в нокдаун заготовкой

Тайсон Фьюри – универсал, который неудобен для любого соперника: он может работать как первым, так и вторым номером, изящно уворачиваясь у канатов. Против Нганну мы этого не увидели. Причина ужасного перформанса не вес, потому что он с теми же 125 кг выходил на третий бой против Деонтея Уайлдера, а плохая подготовка и, возможно, недооценка соперника.

Но не стоит принижать Нганну. Его план на поединок был эффективным – выжидание атак Фьюри, чтобы нанести ответный удар. Благодаря тому что Фьюри застаивался, ответные удары Нганну были особо опасными. Хотя казалось, что после трилогии с Уайлдером жестче точно не будет.

Нганну изначально выбрал работу активным вторым номером. Но когда Фьюри прижимался к канатам, то Нганну выбрасывал двойку в корпус. Тот самый левый хук, от которого Фьюри улетел в нокдаун, – заготовка. Нганну неоднократно выбрасывал его, но успешно пробил только в третьем раунде. В пятом раунде Фьюри уже уворачивался от этих ударов.

Еще Нганну закрывался в глухой защите. Благодаря этому решению дистанция сокращалась, а Нганну сбивал атаки Фьюри и пробивал ответные удары. Но это сделало его заложником геймплана: он не всегда успевал отскочить назад, из-за чего застаивался и пропускал атаки от Фьюри.

Почему не стоит переоценивать перформанс Нганну?

У Нганну было много недостатков, которые не позволили ему выиграть бой. Во-первых, отсутствие (почти) футворка. В лучшем случае он отходил назад, когда Фьюри атаковал, а в худшем – застаивался и пропускал удары. Во-вторых, Нганну плохо чувствовал дистанцию. У него далеко не всегда проходили удары со средней дистанции, а на дальней он безуспешно бегал за головой Фьюри.

Нганну явно не хватило выносливости. Он выдохся к восьмому раунду – и это успех. Но бойцы часто клинчевали, а поединок прошел в низком темпе, что помогло Нганну достойно пройти всю дистанцию.

Согласно данным портала Compubox, на двоих они выбросили около 450 ударов. Фьюри попал 71 раз, Нганну – 59. Для сравнения: в первой встрече Фьюри с Уайлдером было свыше 750 выброшенных ударов. В том сумасшедшем бою Фьюри набил 84 попадания, а Уайлдер – 71. А в заключительной части трилогии за неполные 11 раундов они снова перевалили за 700 ударов. На этот раз Фьюри донес 150 попаданий, а изнеможденный Уайлдер – 72. Это больше, чем у Нганну.

Еще сравнения. В бою против Отто Валлина Фьюри пропустил 127 ударов, но сам попал 179 раз. А за вторую половину выбросил 128 точных ударов, потому что проиграл начало встречи. Темп боя с Нганну был монотонным, поэтому бойцы выбили такие скромные цифры.

Так какой реальный уровень Нганну в боксе?

Нганну точно поборется с середняками уровня Дерека Чисоры и Джо Джойса. Они ужасно защищаются и плохо работают сериями. Это идеальные соперники для Нганну, который доказал, что у него один из самых тяжелых ударов в тяжелом весе. Поэтому у него будут шансы практически против любого, кроме, пожалуй, Александра Усика.

Еще один идеальный соперник для Нганну – Арсланбек Махмудов. Махмудов – очень жестко бьющий панчер, который часто опускает руки. В этом плане Нганну – более дисциплинированный боец. Поэтому он может наказать Махмудова за излишнюю размашистость.

У Нганну очень скромный бойцовский арсенал, который базируется на мощном ударе, глухой защите и ответных ударах на средней и ближней дистанциях. Больше ничего. Технически это очень сырой боксер, который вряд ли прибавит в 37 лет.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield