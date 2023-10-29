Почему Фьюри победил, если упал в нокдаун и ужасно боксировал? Считаем очки в каждом раунде

Нганну не хватило чуть-чуть.

Фрэнсис Нганну сотворил сенсацию в Саудовской Аравии и почти победил величайшего боксера-тяжеловеса современности Тайсона Фьюри. Перед оглашением результатов не было уверенности, кто забрал бой. Нганну уже показывали трибунам, а поникший Фьюри прятался среди команды.

Почему Фьюри отдали победу и насколько это справедливо?

Фьюри показал слабый бой и победил по очкам – помог опыт. Нганну удивил нокдауном, но был слишком пассивен в первой половине поединка

Когда мы смотрим бой, то часто судим его по общему впечатлению. Судьи – оценивают каждый раунд математически, подсчитывая удары и урон. Нганну шокировал мир, но по делу проиграл на карточках судей.

Почему нам показалось, что Нганну выиграл? Это эффект заниженных ожиданий, а Фьюри просто разочаровал. У Нганну было два мощных раунда: в третьем он оформил нокдаун, в восьмом – избивал поплывшего Фьюри. Остальные отрезки Нганну был пассивным, мало бил, чтобы не устать, а Фьюри набирал очки ударами-тычками.

Как это было?

1 раунд

Фьюри с первых секунд набросился на Нганну. Он обещал нокаут в дебютном раунде: хорошо двигался и встречал атаки соперника. Когда тот сближался, Фьюри уходил с ударной дистанции. Он попал хорошей двойкой и уверенно забрал раунд – за счет хорошего движения (11-6 по точным попаданиям).

Итог: победа Фьюри 10-9.

2 раунд

Фьюри снова хорош на ногах: уходил от ударов Нганну и протыкал джебом. Нганну прессинговал и зажимал Фьюри в угол, чтобы прицелить. Неплохо подловил левой, когда соперник уклонялся, а потом придержал за голову и насыпал апперкотов.

Фьюри слегка потерялся: не мог дотянуться до Нганну джебом, менял стойки и опасался левого размашистого чек-хука (он работал весь бой). Фьюри превосходил Нганну в движении, много клинчевал и забрал раунд.

Итог: победа Фьюри 10-9.

3 раунд

Нганну занял центр ринга и хорошо попал мощным левым хуком – Фьюри почувствовал. В этом раунде Нганну действовал заметно активнее, а за 40 секунд до конца уронил Фьюри в нокдаун. Нганну забрал раунд, потому что доминировал и до того, как уронил Фьюри (7-1 по точным попаданиям).

Итог: победа Нганну 10-8.

4 раунд

На первой минуте вдохновленный Нганну занял центр ринга и пустил тяжелую двойку. Он был более собран, быстрее реагировал на атаки Фьюри и вкладывался в удары. Но на второй минуте подустал, поэтому Фьюри перехватил инициативу.

До конца раунда он выглядел свежее, попадал, но не слишком опасно. Нганну хорошо начал раунд, но потом две минуты отдыхал, почти не нанося ударов. Поэтому победу заслужил Фьюри, хотя отрезок спорный.

Итог: победа Фьюри 10-9.

5 раунд

Нганну выбрасывал размашистые двойки, которые Фьюри видил и контрил на отходах. Он лучше двигался и чаще попадал, хотя побаивался Нганну. Не самый зрелищный, но уверенный раунд для Фьюри: теперь он использовал чек-хук, а в конце пробил мощную двойку (9-6 по точным попаданиям).

Итог: победа Фьюри 10-9.

6 раунд

Фьюри работал джебами, Нганну не дотягивался контратаками. Фьюри держался в центре ринга, чтобы Нганну не зажал его у канатов. Снова протыкал джебом и уходил с дистанции. Нганну поджал Фьюри к канатам, но тот ушел без урона.

Фьюри до конца раунда был быстрее и перестреливал Нганну (9-5 по точным попаданиям). Фьюри не наносил урона, но больше бил, а Нганну снова был пассивным.

Итог: победа Фьюри 10-9.

7 раунд

В отличие от предыдущих раундов, Нганну забрал центр ринга. Несколько раз хорошо попал, а Фьюри, похоже, устал и взял перерыв.

Нганну почувствовал это: бил в корпус и не давал выйти на удобную дистанцию. Как только перестал атаковать, Фьюри полетел вперед. Нганну дышал ртом, но до конца раунда не пропускал, забрав трехминутку.

Итог: победа Нганну 10-9.

8 раунд

Фьюри попытался вернуть центр ринга, но нарвался на сопротивление Нганну. Тот зажал Фьюри к канатам, где пару раз попал. Фьюри снова слетел с удобной дистанции, потерял ритм и жался к канатам.

Спустя полторы минуты Нганну стал расстреливать соперника в центре ринга. Удары летели один за другим, а Фьюри откровенно поплыл – не защищался и искал клинч. Нганну был близок, чтобы оформить второй нокдаун.

Итог: победа Нганну 10-9.

9 раунд

Фьюри пришел в себя: бросал удары и пытался уходить от контратак. Нганну снова метил левым чек-хуком – он заходил весь бой и сковывал Фьюри. Потом попробовал двойку, которая почти попала в цель.

Боксеры боролись за центр ринга и осторожничали, поэтому почти не били. Фьюри не мог нащупать дистанцию, но был лучше в движении: тыкал джебы и уходил от замедлившегося Нганну. Слабая пятиминутка от обоих боксеров, в которой Фьюри осторожно забрал раунд (8-2 по точным ударам).

Итог: победа Фьюри 10-9.

10 раунд

Казалось, боксеры зарубятся, чтобы вырвать близкий бой, но снова затишье. Фьюри выиграл раунд по точным ударам 6-4, хотя был преступно пассивным. Нганну почти не бил, но угрожал сильными ударами. А под конец изобразил подобие популярного в ММА удара Супермена.

Итог: победа Нганну 10-9.

Итоговый счет: 95-94 в пользу Фьюри. Такой же – у третьего судьи, который решил исход боя. Не все согласны, потому что бой получился близким – с минимальным количеством ударов. Фьюри повезло с победой. Но против Усика в такой форме Фьюри не заберет ни одного раунда.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield