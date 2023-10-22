Почему Яна дисквалифицировали за удар коленом, а бой Анкалаева аннулировали?

Кажется, нужно менять правила.

Бой между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером на UFC 294 завершился скандалом. Анкалаев нанес запрещенный удар коленом, когда Уокер касался канваса тремя опорными точками.

После этого в октагоне появился врач, который снял пострадавшего с боя, а поединок признали несостоявшимся, хотя Уокер показывал, что готов продолжать. Это привело к потасовке, которую потушил президент UFC Дана Уайт – он назвал врача некомпетентным и призвал не беспокоиться.

Ситуация вызвала бурления в комьюнити. Например, так высказался Конор Макгрегор: «Этот бой признали несостоявшимся? Уокера ударили прямо в челюсть, причем нелегально. Он не смог продолжить бой. Это дисквалификация».

Причем в других похожих случаях победа присуждалась пострадавшему, а боец, нанесший запрещенный удар коленом, получал дисквалификацию. Так в чем дело?

За удар коленом против Стерлинга Петра Яна дисквалифицировали и лишили пояса, но правила трактуют этот эпизод по-другому, чем в ситуации Анкалаева

Самый известный инцидент – с участием Петра Яна. В 2021 году он нанес запрещенный удар в первом бою против Алджамейна Стерлинга, где уверенно выигрывал. В реванше Стерлинг сковал ударку Яна, подставляясь под позицию с тремя опорными точками, чтобы тот не ударил его с ближней дистанции. Это одна из причин, почему Ян во втором бою выглядел хуже.

Ян ударил Стерлинга в четвертом раунде и проиграл. Анкалаев пробил Уокера в первой пятиминутке, а его бой признали несостоявшимся. Почему эти эпизоды оценили по-разному?

Основная причина – в каком раунде случился инцидент и был ли умысел причинить вред со стороны нарушившего правила бойца. В августе-2021 известный рефери Марк Годдард объяснил, как судьи принимают решения, когда наносится запрещенный удар коленом.

«Это очень сложный эпизод [в первом бою между Яном и Стерлингом]. И решения в таких случаях принимаются судьей. У него был выбор, но в данном случае он решил дисквалифицировать Яна, потому что увидел умысел в данном эпизоде.

Но существуют определенные правила. В трехраундовом бою, если такой эпизод случился в первом или втором раунде и рефери рассматривает его как несчастный случай, поединок признается несостоявшимся. Если это случается в третьей пятиминутке, тогда рефери переходит к судейским запискам.

В пятираундовом бою рефери признает бой несостоявшимся, если несчастный случай произошел с первого по третий раунд. А если это приходится на четвертый или пятый, то не все так однозначно: рефери может прибегнуть к судейским карточкам или к дисквалификации, что он и сделал в случае с Яном, потому что увидел умысел. Это субъективное решение», – рассказал Годдард.

То есть в случае с Яном судья увидел явный умысел, из-за чего его дисквалифицировал. В бою Анкалаев – Уокер было два варианта. Первый – продолжить поединок, если пострадавший боец готов. Второй – признать поединок несостоявшимся. На итог повлияло плохое взаимодействие всех сторон – бойца, врача и рефери. После эпизода с ударом врач спрашивал Уокера, где тот находится. Но непонятно, был ли вопрос: «Готов продолжить бой?»

А как же Валентина Шевченко? Она пропустила такой же удар от Алексы Грассо, но судья никак не отреагировал

Противовес эпизодам по Яну и Анкалаеву – случаи, когда судья после таких ударов разрешает продолжить бой. Самый известный – в сентябре-2023 в реванше между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко. Тогда Грассо нанесла удар коленом в четвертом раунде, когда Шевченко опиралась на канвас тремя точками. Но рефери Херб Дин никак не отреагировал.

Потому что Шевченко стояла на выпрямленных ногах и касалась канваса только одной рукой, а Грассо тянула соперницу наверх. Да, она выполнила требование трех опорных точек, но не была «заземлена». В 2016 году в своде правил Unified Rules of MMA члены ассоциации боксерских комиссий (АВС) добавили термин «заземленный соперник».

Согласно ему, кроме опоры на обе стопы, нужно положить на настил обе руки, чтобы обезопасить себя от ударов с колена. Так сделали, чтобы бойцы не злоупотребляли правилами и не замедляли бой легкими касаниями канваса даже несколькими пальцами. Но свод правил от АВС не инструкция к выполнению, а всего лишь рекомендация.

Исполнительный директор комиссии Невады Боб Беннетт говорил: «Мы не согласны с предложенным определением «лежащего», в котором на настиле одновременно должны быть и две стопы, и две руки. Пришли к мнению, что одной руки достаточно, но она должна быть опорной».

Если пересмотреть эпизод, то можно увидеть, что Шевченко не перенесла вес на руку и опиралась только на стопы. Поэтому Херб Дин принял правильное решение.

В ONE FC такой удар коленом разрешен. От него пострадал Деметриус Джонсон, который не призывает к запрету, как Стерлинг

В российских промоушенах такие удары тоже запрещены. Но в азиатских лигах можно добивать лежащего соперника коленями. Например, в сингапурской ONE Championship и японской RIZIN. Хотя в RIZIN до сих пор разрешены соккер-кики и удар локтем «12 на 6», из-за которого проигрывал Джон Джонс.

Ютуб-канале лиги ONE даже публиковал подборку финишей из ударов коленом по лежащим бойцам. Самый известный случай – первый бой между Деметриусом Джонсоном и Адриано Мораесом, состоявшийся спустя месяц после скандала с участием Петра Яна. Тогда Мораес нокаутировал лежащего Джонсона, пробив коленом на добивании.

Джонсона защищал Алджамейн Стерлинг: «Именно поэтому удары коленом по лежащему противнику считаются жестокими и нелегальными в UFC! Если бы это было в США, то удар коленом был бы запрещен, а Джонсон мог бы подняться более безопасным и надежным способом. Надеюсь, с ним все в порядке. Вот поэтому я не согласен с этими правилами».

Хотя сам Джонсон считает добивания коленями оправданными, о чем сразу сказал после первого боя Ян – Стерлинг: «Дело в том, что нельзя затягивать бой, сидя на коленях. Удары коленом по лежащему противнику должны быть разрешены!»

Средневес UFC Стивен Томпсон поддерживает этот запрет: «Правила UFC, безусловно, лучше. Я не дрался в PRIDE, но видел бесчисленное количество боев, в которых наносились серьезные травмы из-за ударов ногами по лежащему противнику. Потерявший сознание боец не может эффективно защищаться. Удары ногами или руками, безусловно, приводят не только к нокауту, но и к тяжелой травме мозга.

Удары ногами примерно в два раза более разрушительны, чем руками, и я могу это подтвердить. Локти, конечно, неприятны, но ни в какое сравнение не идут с ударом коленом – они более безопасны. Боец – артист, но он не должен делать это ценой здоровья. UFC понимает ситуацию и становится лучше. В боях я всегда следую правилам. Безопасность превыше всего».

Фото: East News/AP Photo/Kamran Jebreili; CHRIS UNGER/ZUFFA LLC; Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press; onefc.com