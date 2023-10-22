Чимаеву в углу помогали сыновья Кадырова. Перед боем они вместе отбивались от фанатов

Дружат.

В Абу-Даби состоялся турнир UFC 294, в соглавном событии которого Хамзат Чимаев победил Камару Усмана. В подготовке к поединку Чимаеву помогали сыновья Рамзана Кадырова Эли и Адам – они давно вместе отдыхают и тренируются.

«Смотрит все мои бои, дает хорошие советы». Чимаев гордится дружбой с Кадыровым – тот помог ему возобновить карьеру

Карьера Чимаева в UFC началась невероятно ярко – с двух досрочных побед за 10 дней. Дебют не только превратил новичка в настоящую звезду промоушена, но и дал новых друзей – одним из них стал Рамзан Кадыров.

По словам Чимаева, Кадыров написал ему первым – они быстро сблизились и уже после третьего поединка в UFC Хамзат получил официальное приглашение в Чечню. Кадыров подарил Чимаеву новый Mercedes, хотя раньше тот передвигался по Стокгольму на общественном транспорте.

Дружба между Чимаевым и Кадыровым вышла на новый уровень в марте-2021 – тогда Чимаев заболел ковидом и чуть не завершил карьеру. Кадыров предложил лечение в Чечне и переубедил уходить из спорта – осенью Хамзат вернулся в бои и задушил Ли Цзинляна: «В ходе нашего разговора Чимаев понял, насколько его карьера важна для каждого чеченца, и пообещал приложить все усилия, чтобы восстановиться в кратчайшие сроки».

В мае-2022 Чимаев сыграл в Грозном свадьбу – Кадыров был главным гостем. А в октябре прошлого года, когда на турнире UFC 280 произошла потасовка между Чимаевым и троюродным братом Хабиба Нурмагомедова Абубакаром, глава республики организовал встречу бойцов и помирил их.

Чимаев признается, что Кадыров для него не только друг, но и наставник: «Он в спорте разбирается, все мои бои смотрит и как старший всегда советы хорошие дает. Мы их принимаем и идем дальше».

Чимаев тренируется с сыновьями Кадырова, которые поддерживают его на турнирах

Дружба Чимаева с Кадыровым сблизила бойца и с его сыновьями. Эли и Адам увлекаются единоборствами и регулярно присутствуют на сборах – не только в Грозном. Чимаев часто делится совместными фотографиями из Пхукета и Абу-Даби.

В декабре Хамзат помог 16-летнему Эли дебютировать в ММА – готовил и присутствовал в углу Кадырова-младшего во время поединка на ACA 150. Тогда Эли победил техническим нокаутом в первом раунде. После боя Чимаев похвалил Кадырова за стойкость: «Он тяжело трудился, пахал вместе со мной каждый день – с утра до вечера. Работа дала плоды. Поедем домой и поздравим нашего президента».

В октябре Эли и Адам прилетели в ОАЭ, чтобы поддержать Чимаева на турнире UFC 294. Новость собрала внимание на фоне недавнего инцидента с участием Адама – в сентябре Рамзан Кадыров опубликовал видео избиения его сыном Никиты Журавеля, задержанного за сожжение Корана.

В Абу-Даби Кадыровы сопровождали Чимаева практически везде – помогали отбиться от толпы фанатов и присутствовали на церемонии взвешивания. А за несколько дней до турнира старший брат Чимаева рассказал, что один из сыновей Кадырова станет секундантом Хамзата – в день боя в его углу присутствовали оба.

«Поздравляю, брат мой», – прокомментировал победу Чимаева Эли Кадыров.

Фото: instagram.com/khamzat_chimaev; instagram.com/adam_benoevsky_k13