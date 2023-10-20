«Точная копия отца».

21 октября на UFC 294 в Абу-Даби Ислам Махачев проведет вторую защиту титула в легком весе: соперник – снова Алекс Волкановски.

В феврале они уже дрались за пояс, а за спиной Махачева тогда впервые не было Хабиба Нурмагомедова, который в конце 2022 года объявил, что больше не будет секундантом и отойдет от индустрии MMA.

Первый бой без Хабиба получился сложнейшим в карьере Махачева: проблемы с весогонкой и восстановлением, неожиданное сопротивление Волкановски и близкая победа по очкам. Но даже такой поединок не заставил Хабиба вернуться: он целый год не появлялся возле октагона UFC и клетки Bellator.

А какой Хабиб тренер и как влияет на карьеры бойцов после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова?

После смерти Абдулманапа Хабиб тренировал братьев и друзей: сохранил стиль отца и ориентируется на жесткую дисциплину

Абдулманап Нурмагомедов называл себя тренером-диктатором. При нем Умар и Усман Нурмагомедовы заходили в ММА, Хабиб стал королем легкого веса UFC, а Ислам Махачев вошел в топ-15 дивизиона.

После смерти Абдулманапа в июле-2020 Хабиб ничего не поменял в работе. В итоге Умар ворвался в топ-15 легчайшего дивизиона, а Усман и Ислам стали чемпионами в легком весе – в Bellator и UFC.

За это в 2022 году MMA Junkie признал Хабиба тренером года в смешанных единоборствах, а Хавьер Мендес (тренер зала AKA, работавший с ним) сказал: «Он идет по стопам отца. Мне кажется, Хабиб на пути к статусу величайшего тренера всех времен».

Умар Нурмагомедов говорил, что по упору на дисциплину и пахоту Хабиб уже превосходит отца: «Вы можете быть уверены, что Хабиб – точная копия отца. Дядя Манап нас так сильно уже не гонял, а Хабиб говорит: «Кто не дерется, делайте по две тренировки, не пропускайте ничего, каждая тренировка важна!» Мы тренируемся независимо от того, рядом Хабиб или нет. Но, когда Хабиб рядом, мы делаем 150%, а не 100».

В 2022 году с командой Хабиба поработал топ полусреднего веса Белал Мухаммад. Он назвал Нурмагомедова тираном и сравнил с Майклом Джорданом: «Эти парни тренируются по-другому. Это была тяжелая работа на абсолютно другом уровне.

Хабиб Нурмагомедов как тренер – настоящий тиран. Это напомнило мне, как товарищи по команде ненавидели Майкла Джордана. А он просто хотел выжать их на все 100%. Так же и Хабиб – он хочет вытащить все лучшее из тебя».

Но для Хабиба важнее пахоты – дисциплина. За нарушения он жестко наказывает и даже выгоняет из зала. В 2021 году Хабиб устроил выговор братьям в зале AKA: «Если кто-то устал – может идти домой. Если устали и хотите плакать – можете поплакать».

Уже в 2023 году, после формального ухода, Хабиб ругал бойцов команды за недисциплинированность и пропуск тренировок.

«Вчера Мовлиди [Хайбулаев] не пришел, а я ему сказал: «Ты должен быть в зале». Даже если он не готовится, разницы нет. Все должны быть в зале, в том числе и я, тренер. Устал-не устал. Ночью делаю-не делаю. Вот эти вещи, отделяться от команды – оставьте это. Он в зале должен быть, как минимум 3-4 схватки провести, отработку сделать, на груше поработать. Пошел домой – отдохнул.

Мы знаем, что такое бои, шесть дней до боя. Не думайте, что мы тут в жизни никогда не дрались. Вы поняли? Сами себе график не придумывайте. Я вам говорю, что надо четыре схватки провести – значит, надо четыре. Не надо мне говорить: «У меня же так, у меня же сяк». Я знаю, что вам нужно. Если Исламу нужно отдыхать, не значит, что 22 людям надо отдыхать. Понимаете, о чем я говорю?

Не нужно от команды отдаляться, придумывая себе планы. Еще и не советуясь со старшими. Вы сюда пришли, присоединились к команде. Здесь нет такого: «Мы так подумали». Надеюсь, вы поняли».

Про жесткую дисциплину говорил и Хавьер Мендес. Босс зала AKA признавался, что Хабиб иногда даже использовал телесные наказания: «У Хабиба жесткий стиль руководства. Он погоняет палкой. Так же, как это делал его отец. Он очень дисциплинирован, никаких сантиментов. Вот я особо голос не надрываю, а Хабиб может. Не нравится что-то? Убирайся. Слишком тяжело? На выход, тебе здесь не место».

Роль палок в жизни зала Нурмагомедова не самая последняя: один из тренеров там (не особо усердствуя) наказывал бойцов за неправильные прически.

Хабиб больше не секундирует Махачева, Усмана и Умара: «Но он никогда не говорил, что не будет тренировать»

В конце 2022 года Хабиб объявил, что отходит от смешанных единоборств. После боя с Джастином Гейджи он активизировался как тренер и секундант, а еще погрузился в промоутерство: зашел с Eagle FC в США и пытался развивать промоушен, привлекая известных бойцов (Сергей Харитонов, Кевин Ли и другие) и приглашая звезд ММА на роли комментаторов и экспертов (Камару Усман, Генри Сехудо и Чейл Соннен).

Как говорят люди из окружения Хабиба, причина ухода – семья, но за последний год, помимо заботы о родных, он регулярно перемещался по миру: ездил в Великобританию, Северную Америку и на Ближний Восток, где выступал с лекциями и давал большие интервью.

Но Хабиб не закончил тренировать, о чем постоянно говорил Хавьер Мендес: «Хабиб никогда не говорил, что не будет тренировать ребят. Он просто больше не будет секундантом, так как семья для него на первом месте. Если время позволит, Хабиб будет помогать ребятам. Он ни разу не сказал, что уходит навсегда, в отличие от участия в боях».

Кажется, что есть противоречие, но все объяснил Ислам Махачев – самый близкий к Хабибу боец: «У нас в команде 30-35 человек, и для него все одинаковые. Хабиб не делит нас на чемпионов и обычных бойцов из других организаций. Если он секундирует, то будет помогать всем: в Австралии, в Дубае».

Махачев рассказывал, что Хабиб превосходит Мендеса по влиянию на тактику и разбирает бои

Спустя год после ухода Хабиб ограничился представительскими функциями: меньше дает интервью, меньше мелькает на турнирах и не помогает бойцам непосредственно во время поединков.

Но изнурительные тренировки никуда не делись. «Лагерь проходит очень хорошо, с нами тренер Хабиб. Он гоняет нас каждый день. Форма отличная, я готов», – говорил Махачев перед вторым боем с Волкановски.

Еще Ислам признавался, что Хабиб больше влияет на тактику бойцов, чем Хавьер Мендес: «Он в этом плане больше разбирается. Не хочу принизить качества Хавьера, но человек, который занимался этим всю жизнь, знает лучше всех».

Разборы после боев тоже сохранились: Махачев рассказывал, что пересматривал бой с Волкановски в компании Хабиба, который указывал на ошибки. А главное доказательство тренерской активности Нурмагомедова – тщательная проработка тренировочного процесса.

«В подготовке он очень многое поменял. Например, последний год мы поменяли спарринги. Раньше у нас в понедельник, среду, пятницу были дни тяжелых спаррингов, теперь мы убрали один день. Хабиб сказал: «Я считаю, что не стоит себя изнашивать на спаррингах, надо два раза в неделю их делать. Остальное время можете поработать легко, аккуратно, легкие спарринги».

Теперь дни тяжелых спаррингов – только понедельник и пятница. Потому что зачастую спортсмен может себя загнать на этих спаррингах и закончить карьеру».

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov; instagram.com/islam_makhachev; instagram.com/akajav; East News/Giuseppe CACACE / AFP