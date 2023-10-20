«Физически слабый, но самый послушный». Каким был юный Махачев – даже боялся смотреть в глаза старшим

Любимый ученик Абдулманапа.

21 октября в Абу-Даби Ислам Махачев подерется на UFC 294 против Алекса Волкановски. Это его вторая защита пояса в легком весе.

Каким было детство чемпиона, который уже вошел в историю и может превзойти Хабиба?

Махачев дрался на улицах Махачкалы и разгружал с отцом помидоры. Он подружился с Хабибом, но стал его противоположностью

Махачев – уроженец Махачкалы. Хотя в Дагестане молодежь занимается вольной борьбой, в семь лет он попал в тхэквондо. Тренировался у первого в истории четырехкратного чемпионата Европы Сейфулы Магомедова.

Магомедов тренировал его на улице: заставлял драться во дворе и удивлялся, что тот никогда не отказывался – бился даже на асфальте. По словам Магомедова, это традиция в Дагестане: старшие заставляют младших драться, подбирая им сверстника. Махачев не забыл детского тренера и подключил его к нескольким сборам в UFC.

«Один из самых титулованных тхэквондистов, Сейфула Магомедов, жил прямо надо мной. Я на третьем этаже, а он на четвертом. Я смотрел, как он приезжал с соревнований, как его во дворе встречали. Вместе с ним ходили на тренировки. С этого все и началось».

Несмотря на близость с тренером, Махачев быстро ушел из тхэквондо. Он выбрал ушу-саньда – секция располагалась в здании школы, где учился Хабиб. В том же дворе жила вся семья Нурмагомедовых. «Я на тхэквондо долго не задержался. Потом как-то перестал ходить… Рядом с моей школой был турецкий колледж, и в этом колледже была секция ушу-саньда. Я начал туда ходить. Задержался примерно на четыре года», – вспоминал Махачев.

Так он познакомился с главными друзьями в жизни: Хабибом и Абубакаром Нурмагомедовыми и Шамилев Завуровым. Они вместе тренировались, а в свободное время играли в футбол. Махачев учился в одном классе с Абубакаром, который был на несколько лет старше. Из-за неуспеваемости брат Хабиба оставался на второй год и буллил всех – кроме Ислама.

Школьником Махачев переехал с семьей в село Новый Хушет, где его дразнили «городским». Это проблема в Дагестане – Хабиб вспоминал, как бил местных, когда переехал в Махачкалу из села: «Я плохо знал русский язык, не понимал шуток и подколов городских пацанов. А когда чего-то не понимаешь, то лучший способ выяснить, в чем дело, – стукнуть городского по башке. Что я с завидной периодичностью и делал».

Махачев столкнулся с обратной ситуацией: он родился в Махачкале, поэтому парни в селе считали его слабым. Пришлось защищать себя и много драться: «Может быть, я проиграл парочку уличных драк, но у меня очень много опыта в таких боях. Но все те парни, с кем я дрался на улице, стали моими хорошими друзьями. Стойка или борьба в драках на улице? Я всегда боролся».

Мама Махачева – домохозяйка, отец держит парники с помидорами. С юности Ислам таскал ящики с овощами. Тогда он понял, что труд грузчика – очень сложный. Но работа отвлекала от улицы: Махачев не стал хулиганом, старательно учился и был самым спокойным в компании. «Мой отец трудился больше меня, чтобы я стал чемпионом», – написал Махачев в соцсетях, опубликовав детское фото с папой.

Махачев и Хабиб стали лучшими друзьями, но они разные: Ислам не любит конфликты и дрался на улицах, чтобы защититься. В жизни он улыбчивый и скромный, не любит трэшток и веселит всех в зале. Американцы из AKA вспоминали, что Ислам – главный шутник, а Хабиб – воспитанный (он пожимает руки всем в зале), но бывает жестким. Так было и в юности: Хабиб жил по законам улиц и провоцировал конфликты, за что его ругал отец, Ислам – более спокойный.

«Они с детства дружили, практически каждый день были вместе. На фоне всех ребят Ислам был очень добродушным, порядочным и воспитанным. Этим он брал всех. Его невозможно было не уважать или плохо к нему относиться. Он был вежливым человеком, который всегда уважал старших. Я даже не знаю, как у него могут быть хейтеры.

Хабиб и Ислам дружили тогда и будут дружить всю жизнь. У них именно братская дружба. По характеру они разные. Хабиб сам говорил, что у него в жизни было много разборок. Про Ислама я такого сказать не могу. Махачев – тихий, спокойной и добрый. Хабиб же мог наказать, по шее дать тому, кто провинился. Ислам – другой», – вспоминал тренер Магомед Магомедов.

Махачев был любимым учеником Абдулманапа, но не впечатлял физикой. Тренер приезжал за него на разборки и следил за оценками в университете

Когда 16-летний Махачев узнал, что отец Хабиба, Абдулманап Нурмагомедов, открыл собственный зал, то начал тренироваться у него. На первых занятиях он не спарринговал с Хабибом, который превосходил по силе, уже был спортсменом и профессионально готовился к соревнованиям. Махачев же в юности уступал в физике.

«Ислам был физически слабый, но очень послушный, с дисциплиной, просто красавчик. Человек стеснялся, когда разговаривает. Не все ученики так делают, это очень важно. Я помню, как Махачев опускал голову перед Абдулманапом, с большим уважением.

Не как сейчас смотрят прямо в глаза тренеру. Подход вообще другой был. На сегодняшний день он ни на грамм не изменился. А это мало, кто сможет: выигрывать титулы и быть таким простым», – рассказывал тренер Universal Fighters Расул Магомедалиев, который оставался за старшего при Абдулманапе.

Когда Махачев окончил школу, поступил в Дагестанский государственный университет на факультет физкультуры и спорта. Он со школы старательно учился, но совмещать учебу и тренировки было трудно:

«Я вставал в шесть утра, бегал в поле, затем ел и выезжал на учебу к девяти. В 15:10 заканчивались пары, а в 17:00 начиналась тренировка. Я с пар ездил на тренировки, по дороге перекусывал булкой, пил водичку. С 17:00 до 19:00 тренировался, а затем ехал на вокзал, чтобы успеть на последнюю маршрутку.

Если не успевал, то пересадками добирался в Хушет к 10 часам вечера почти через весь город. У меня тогда было сильное желание тренироваться, и я держал такой режим три года».

Попав в зал Абдулманапа, Махачев стал относиться к ММА серьезно. Он с детства смотрел UFC (любил Танка Эбботта и Кена Шемрока) и мечтал поехать в США, чтобы выиграть пояс. В зале Абдулманапа это стало возможным: тренер воспитывал чемпионов и считал Ислама талантом.

Самым одаренным в зале называли Рустама Хабилова, главным пахарем – Хабиба. Но Абдулманап разглядел в Махачеве потенциал. «Ислам был любимым учеником моего отца. Он был для него как сын. Отец всегда говорил, что Ислам станет чемпионом», – вспоминал Хабиб.

Для Махачева Абдулманап был не просто тренером. Он следил за его успеваемостью в университете (как и у всех в зале), помогал с личными проблемами и решал конфликты на улице. Махачев мог позвонить тренеру – тот шел на разборку, где решал вопрос без кулаков. Абдулманап верил, что Ислам станет чемпионом – это передалось ученику:

«Когда я был молодым, Абдулманап постоянно говорил мне: «Ты станешь чемпионом». Но в то время я думал, что это будет слишком трудной задачей. Но тренер говорил, чтобы я усердно тренировался – тогда стану чемпионом».

Фото: Gettyimages.ru/Paul Kane; instagram.com/islam_makhachev