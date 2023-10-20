А что, если Волкановски победит Махачева?

Заход на тройное чемпионство?

21 октября в Абу-Даби на UFC 294 состоится реванш между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски, которые второй раз за год подерутся за титул в легком весе. В феврале Волкановски сделал почти все, чтобы шокировать мир, но судьи единогласно отдали победу действующему чемпиону.

Сейчас Волкановски принял бой на коротком уведомлении: когда в последний раз участник титульника определялся за 12 дней до турнира? То, что он делает в 2023-м, лишь укрепляет его наследие.

Волкановски стал самым доминирующим королем одного дивизиона со времен Джонса в полутяжах. Четвертый бой с Холлоуэем не кажется бессмысленным

Волкановски пришел в UFC в 2016 году с рекордом 13-1: он проигрывал только в 2013-м техническим нокаутом Кори Нельсону. Первое большое заявление в сильнейшей лиге мира – победа нокаутом над Чедом Мендесом. Затем был Альдо и победы над Холлоуэем, Ортегой и Корейским Зомби.

Третья победа над Холлоуэем, кажется, окончательно закрепила за Волкановски звание величайшего полулегковеса в истории UFC – еще никогда Макс не выглядел настолько беспомощным в октагоне.

Волкановски полностью зачистил дивизион. Считаем: 1) трижды побежденный Холлоуэй; 2) недавно вырубленный Яир Родригес; 3) Брайан Ортега с двумя поражениями подряд и простоем в полтора года; 4) Арнольд Аллен, который подерется с Мовсаром Евлоевым; 5) Илия Топурия – до недавнего времени потенциальный соперник Волкановски.

Все те, кто выше Топурии (а он выиграл все 14 боев в карьере), либо проигрывали Волкановски, либо не вошли на титульный путь. Такой расклад говорит о проблемах в дивизионе.

Второй заход на Махачева – еще один штрих к величию Волкановски. Кто еще из чемпионов соглашался на реванш за 12 дней до турнира?

Еще громче о проблемах в полулегком весе говорит первый заход Волкановски стать чемпионом в 70 кг. Он страховал первый бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры, сделал вес, а после победы Махачева устроил с ним битву взглядов прямо в октагоне. О грядущем супербое объявили примерно сразу.

Выступление Волкановски в феврале-2023 не должно замыливать взгляд: он шел абсолютным андердогом, а коэффициенты на его победу достигали четверки.

Понятно, что Волкановски дрался дома, а Махачев столкнулся с серьезными внешними проблемами (отсутствие Хабиба в углу, тяжелая весогонка и форсированное восстановление после взвешивания), но не самый габаритный боец даже для полулегкого веса просто не должен давать такой отпор доминирующему борцу, который четырьмя месяцами ранее уничтожил рекордсмена UFC по сабмишенам.

Взлет Конора Макгрегора ознаменовал эпоху очень умных звезд, которые много раз подумают, прежде чем соглашаться на рискованный бой. Самый яркий пример – новый чемпион легчайшего веса Шон О’Мэлли, который когда-то прямо говорил, что предпочитает драться с бойцами вне рейтинга и зарабатывать хорошие деньги, чем рисковать рекордом. А очень шумный Пэдди Пимблетт после спорной победы над Джаредом Гордоном вышел на Тони Фергюсона.

Поведение Волкановски – противоположность тренду. Поведение Волкановски в статусе чемпиона с почти безупречным рекордом – абсолютная противоположность тренду. Принять бой с Махачевым за 12 дней до турнира – маниакальная склонность бросать себе тяжелейшие вызовы. Так ведут себя те, кто хочет что-то доказать, но никак не состоявшиеся и титулованные бойцы современной эпохи.

Если Волкановски победит Махачева, Уайт обязан дать ему шанс стать тройным чемпионом

Победа Волкановски в Абу-Даби кажется маловероятной. Махачев готовился к бою в знакомом городе с привычными климатическими условиями, а Алекс, как сам сказал, еще несколько дней назад лежал на диване и выпивал.

Но давайте представим, что произойдет, если Волкановски победит (не благодаря дисквалификации или травме соперника). Кажется, что он вместе с UFC должен настаивать на титульнике в полусреднем весе. Звучит безумно, но в этом есть логика:

1. Волкановски пока явно превосходит полулегкий дивизион. Потенциальный титульник с Топурией (у которого самая большая победа была над Джошем Эмметтом) – большой аванс. В 66 кг можно вновь разыграть временный титул (например, Холлоуэй против того же Топурии), пока Волкановски достраивает величие.

2. Полусредний дивизион тоже не на пике. Тот факт, что очевидным соперником Эдвардса стал Колби Ковингтон, это подтверждает. Белал Мухаммад недавно шутил, что последний раз Ковингтон бил действующего бойца UFC очень давно. А два боя с праймовым Усманом он справедливо проиграл.

При этом Мухаммад заслужил титульник, но его нещадно критикуют за слабую медийку и стиль боев. Чимаев ушел в 84 кг, Бернс и Томпсон – на спаде, а Рахмонов вряд ли получит титульник за возможную победу над тем же Томпсоном.

3. UFC нуждается в безоговорочном лидере из-за возможного ухода Джона Джонса. В истории промоушена было лишь несколько бойцов, которые держали два титула одновременно: Конор Макгрегор – в полулегком и легком (ноль защит), Аманда Нуньес – в легчайшем и полулегком, Даниэль Кормье – в полутяжелом и тяжелом, Генри Сехудо – в наилегчайшем и легчайшем.

Еще ни разу в истории UFC не было бойца, который держал бы три пояса одновременно. Если Волкановски победит Махачева, у него будет лучший шанс замахнуться на это достижение: в молодости он выступал как раз в полусреднем весе.

Плюс (при условиях полноценного лагеря) у Волкановски есть все, чтобы посоперничать что с Эдвардсом (он умеет драться с высокими парнями), что с Ковингтоном – не самый большой полусредневес. Если все сложится, то Волкановски однозначно поднимется на один уровень с Джонсом, Хабибом и другими легендами.

Фото: Gettyimages.ru/Steve Marcus, Paul Kane, Carmen Mandato