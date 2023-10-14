Чимаев не считает Хабиба лучшим. Кумиры – Карелин и Федор, чьи бои он смотрел в новогоднюю ночь

Любит Тайсона, но не пошел к нему в подкаст.

Хамзат Чимаев – звезда UFC, который выступал за Швецию, а на ближайшем турнире выйдет под флагом ОАЭ. Сам он говорит, что представляет и Россию, потому что говорит по-русски и до 19 лет жил в Чечне.

Чимаев фанател от Карелина и мечтал увидеть его бой с Тайсоном. Другой кумир – Федор Емельяненко, поединки которого смотрели всей семьей

До эмиграции Чимаев рос в Чечне, с пяти лет занимался вольной борьбой, много дрался на улице и смотрел ММА по телевизору. Его главным кумиром был греко-римский борец Александр Карелин – Чимаев мечтал увидеть его бой с Майком Тайсоном. «Думаю, Карелин бы победил, такой шкаф. Он когда-то дрался по правилам ММА, разбросал там китайца. Я большой фанат Карелина», – рассказывал Чимаев.

Другой кумир из борьбы – дагестанский вольник Бувайсар Сайтиев. Чимаев отметил критерий: они с Карелиным добились того, чего не смог никто. Цифры подтверждают: борцы по три раза выиграли Олимпиаду и 15 раз на двоих – чемпионаты мира (Карелин – 9, Сайтиев – 6).

Чимаев выделяет борцов, потому изначально не готовился выступать в ММА. Когда он переехал в Швецию, шесть раз выиграл чемпионат страны по вольной борьбе. Он много дрался на улицах в Чечне, но после переезда в Швецию не было поводов (хотя конфликты случались). Когда друг предложил Чимаеву пойти на тренировку по ММА, тот подумал: «Да ну, там по голове бьют. Ерунда какая-то».

Мотивацией стали деньги: в борьбе давали медали, но маленькие призовые, а в ММА был пример Александра Густафссона – бойца из Швеции, который стал звездой UFC и хорошо заработал. Чимаев тренировался с Густафссоном и высоко его оценивает, потому что он конкурировал с Джонсом – лучшим, по мнению Хамзата, бойцом в истории.

Чимаев не хотел драться в ММА, но следил за боями – кумиром называет Федора Емельяненко. Когда тот победил Тимоти Джонсона на Bellator 269, Чимаев прокомментировал: «Нокаут видел, сам бой не смотрел. Поединок был поздно ночью, а у меня, кажется, был тренировочный лагерь. Но ролик я видел. Мощно он его. Федор для меня как Карелин. Великий боец. Уважуха таким великим спортсменам».

В юности Чимаев смотрел бои Федора по телевизору. Для него это теплые воспоминания:

«Я за Федором смотрел. Он легендарный боец, в то время никто его не побеждал. Помню, смотрел с отцом, как в новогоднюю ночь Федор дрался с японцем, олимпийским чемпионом по дзюдо. Я ждал этого боя и смотрел.

Друзья выходили на улицу, чтобы встретиться друг с другом, отдохнуть, а я остался дома с отцом смотреть на Федора. Федор мне очень нравился и сейчас нравится. Хороший парень, достойный мужик и порядочный».

Чимаев хотел побить Конора и посоветовал Шлеменко меньше пить. Боксера Хейни – обвинил в расизме из-за за слов в адрес Ломаченко

Кажется, что Чимаев обо всех отзывается хорошо, но это не так. Другая звезда российских ММА, Александр Шлеменко, которого ученик Корешков считает круче Федора, попал под давление Чимаева.

Он отреагировал на то, что Шлеменко назвал средний вес UFC болотом, из которого он бы мог его вытащить зрелищными боями. Чимаева это рассмешило, и он посоветовал Шлеменко много не пить, почему-то назвав Колей.

Досталось и Конору, которого Чимаев хотел побить – в 2018-м полетел за этим в Ирландию. Затем отношение не смягчилось: «Если увижу его на «Бойцовском острове», точно что-то будет. UFC нужно его прятать».

В боксе кумир Чимаева – Майк Тайсон. Он обожал его бои в юности, но сейчас относится неоднозначно. И не пошел в его подкаст, как и Хабиб:

«Мне говорили, что Майк Тайсон хочет меня позвать, но я не пошел. Не было большого желания. Как спортсмен и боец он очень мне нравится, но то, что с ним много чего случилось – это уже не нравится. То насилие, то таблетки, то марихуана, то мусульманин, то не мусульманин. Но все равно я его уважаю. Он много чего прошел, из-за этого человек сломался и много чего плохого сделал».

В стоп-листе Чимаева непобежденный чемпион мира по боксу Дэвин Хейни. Он отписался от него в соцсетях из-за расизма. Чимаев провел много времени в Европе, поэтому в его окружении люди разной национальности. Его задели слова Хейни про Ломаченко:

«Я отписался от него после одного из его видео. Хейни слишком высокомерный. Он сказал, что никогда не проиграет белому парню. Это расизм. Если бы я сказал, что никогда не проиграю черному парню, весь мир сказал бы, что я не люблю темнокожих людей. Мы все одинаковые. Какая разница?»

Хабиб тоже не авторитет для Чимаева. В знаменитой трансляции с Кадыровым он сказал, что «порвал» бы экс-чемпиона. И добавил, что спокойно подрался бы с ним в UFC, как и с любым другим мусульманином. Например, Камару Усманом, которого Чимаев давно вызывал – и наконец-то встретится в октагоне.

«Хабиб тоже дрался с земляками. Тогда религия позволяла или не позволяла? Я не понимаю. Это спорт, а не убийство. Я не собираюсь кого-то убивать. Не думаю, что Хабиб собрался убивать кого-то в спорте. Тут совсем другое. Это спорт.

Я – мусульманин. Не надо разделять людей на нации – казахи, узбеки, таджики, чеченцы, дагестанцы, ингуши. Спорт есть спорт. Религию, политику не вмешивайте», – считает Чимаев.

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller, James Gilbert, Michael Campanella; РИА Новости/Вадим Жернов