Усман спускается по лестнице спиной и не может ходить по асфальту. У него убитые колени

Чимаев называет стариком.

Камару Усман в марте-2019 забрал пояс в полусреднем весе, победив Тайрона Вудли. Больше трех лет, до августа-2022, он считался королем дивизиона и одним из лучших бойцов UFC. За это время он пять раз защитил титул и превзошел Хабиба по победной серии в UFC.

Почему Усман пошел на спад?

Усман всю карьеру в UFC страдает от травм. Он «убил» колени в колледже, а сейчас живет с постоянной болью

В 2022-м Усман побеждал Леона Эдвардса, но на последней минуте упал в нокаут. После этого пошел вниз: проиграл Эдвардсу в реванше и растерял ауру великого чемпиона. Все вспомнили, что Усману уже 36 лет, а теперь он переходит в средний вес – чтобы подраться с Хамзатом Чимаевым.

Всю карьеру в UFC Усмана преследуют проблемы с коленями. После победы над Вудли на UFC 235 Усман, только ставший чемпионом, рассказал о травме. Оказалось, незадолго до боя он сломал ногу, а больные колени мешают его карьере: он перенес пять операций и три года не бегал из-за болей. «Я раньше оперировал колено, думал, будет нечто подобное. Но это совершенно другое дерьмо», – рассказывал Усман.

С годами все становилось только хуже. Комментатор UFC Джо Роган рассказал, что из-за коленей Усману больно ходить по асфальту, поэтому при возможности он выбирает траву. Звучит безумно: чемпион UFC уничтожил колени до состояния старика, но годами побеждал. По отзывам других бойцов, помогали обезболивающие и безумная сила воли.

Многие фанаты замечали, что у Усмана тонкие ноги – заметно менее мускулистые, чем торс. Многие связали это с мышечной дистрофией, которая возможна при хронических болезнях ногах. Об этом говорил Джо Роган:

«У Камару убитые колени, они совсем не в порядке. Он постоянно испытывает боль и дерется тоже с ней. У него настолько больные колени, что он спускается по лестнице задом наперед. Если вы посмотрите на мускулатуру ног и торса, то заметите радикальную разницу».

Перед третьим поединком против Леона Эдвардса на UFC 286 снова говорили про колени Усмана. На тренировке его заметили с бандажом, а на взвешивании поразил вид – колено все было в синяках и ссадинах. «Он выглядит так, будто его бабушка сшила ему колени», – написал один из пользователей.

Усман преуменьшал серьезность проблемы. Он сказал, что травмировал колени уже в студенческие годы, когда занимался борьбой:

«У меня болит колено уже 10 лет, я перенес несколько операций на мениске, и это только из-за борьбы. Я был так жесток к телу, ведь хотел стать чемпионом, хотел добиться всего.

Я был готов пожертвовать чем угодно, но с тех пор как перешел в ММА, у меня сильнее болит колено. Но это не остановило меня, я по-прежнему надираю чувакам задницы».

Усман изменил стиль боя и стал ударником. Нганну поразился, когда увидел его до боя – похож на старика

Тяжеловесы Фрэнсис Нганну и Уолт Харрис удивлялись, насколько плохо Усман выглядит за пределами октагона. Нганну рассказал, что Усман за несколько дней превращался из «хромой рухляди» с больными коленями в машину:

«Когда врачи рассказали, что у меня проблема с коленом, я занервничал и позвонил Камару. Он рассказал про ситуацию. Когда он дрался, кажется, с Ковингтоном или Вудли, я видел его в Вегасе. Это была просто хромая рухлядь.

Шла неделя боя, а он ходил сгорбленный. Ему везде кололи кортизол, я был в шоке: «Этот парень реально собирается драться в субботу?» Я так переживал за него, но он вышел и выглядел нереально круто!

Я не мог поверить: «И это тот парень, которого я видел в среду?! Который еле ходил?» А в бою он был настолько хорошо. Вся эта ситуация научила меня, что когда бой приходит, твои инстинкты затмевают все».

Нганну отметил, что еще у Усмана больные бедра. А сам Камару, что последние годы страдал от проблем с сухожилием руки. Когда-то Усман считался тейкдаун-машиной, но с годами изменил стиль. Многие считают, что захотел быть зрелищнее – его годами обвиняли в скучных боях.

Есть и другое мнение: Усману все тяжелее бороться из-за больных коленей, поэтому в третьем бое с Эдвардсом он был пассивным и почти не лез в партер. Хотя во втором поединке у него хорошо получалось, а в первом – он уничтожил Леона на земле.

Такое состояние Усмана – возраст, накопившиеся травмы и отсутствие полноценного лагеря – делают Чимаева явным фаворитом. Он уже в апреле-2022 называл Усмана стариком: «Усман почти на пенсии. У него не работают колени, болит спина, он перенес операции на всех частях тела. Для меня Усман слишком медленный, слишком старый».

Усмана почти невозможно перевести (статистика по пропущенным тейкдаунам в UFC 59-1), но форма вызывает беспокойство. Средний вес не родной для Усмана в UFC, поэтому он может сильно замедлиться. Да, он дрался в средневесах, когда был молодым, а между боями весит 90+ кг. Усман всегда считался крупным для полусредневеса, что помогало, например, с Ковингтоном – бойцом, который не любит гонять вес.

Но переход возрастного бойца в более тяжелый вес почти всегда – провал. Он означает, что организм не справляется с весогонкой. Есть исключения, но обычно такие бойцы проигрывают и уходят на пенсию. Усман хотел закончить уже после трилогии с Эдвардсом, но, похоже, рискнул замахнуться на титул – возможно, последний раз.

Что мы имеем в итоге? Волкановски был в отпуске и выпивал, когда получил предложение подраться с Махачевым (нет, он не был в зале, как надеялись многие). А хронически больной 36-летний Усман без лагеря подерется в среднем весе на 10-дневном уведомлении. Но даже в таком состоянии они, вероятно, будут конкурентнее Оливейры и Косты. Турнир спасен, и фанаты получили громкую афишу – это главное.

Фото: instagram.com/usman84kg; East News/AP Photo/John Locher; Gettyimages.ru/Alex Goodlett