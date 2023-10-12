У Чимаева тоже сменился соперник – он подерется с Усманом, а не Костой. Турнир в Абу-Даби перевернулся

Но, кажется, по афишам стал даже лучше.

Всего за день главный кард UFC 294 кардинально изменился: сразу два бразильских бойца снялись с главного и соглавного поединков.

Чарльз Оливейра и Пауло Коста не выступят 21 октября в Абу-Даби. Теперь Ислам Махачев и Хамзат Чимаев подерутся с Алексом Волкановски и Камару Усманом.

Что произошло?

Оливейра глупо травмировался и слетел с реванша против Махачева. Главный бой спас Волкановски

Главный бой UFC 294 потерял претендента на титул в легком весе. За 10 дней до турнира Чарльз Оливейра получил глубокое рассечение над бровью во время спарринга и снялся с боя, даже не прилетев в Абу-Даби.

Ранее Оливейра уже не раз срывал весогонку перед боями, а теперь снялся из-за глупой травмы. Ему наложили девять швов: «Многие меня осуждают, но я не могу выйти на этот бой, будучи готовым на 80%. Это очень важный поединок, поэтому необходимо быть готовым на все 120%».

Оливейру заменил Алекс Волкановски, который уже дрался с Махачевым в феврале и проиграл единогласным решением судей, хоть и дал конкурентный бой. «Уважаю тебя за то, что принял вызов на коротком уведомлении. Но не используй это в качестве оправдания после поединка», – отреагировал Махачев.

При этом UFC заявлял, что страховать его бой с Оливейрой будет Матеуш Гамрот, который в сентябре техническим нокаутом победил Рафаэля Физиева. Теперь Гамрот станет страхующим в обновленном титульнике, хотя выйти против Махачева предлагали топам дивизиона Джастину Гейджи и Дастину Порье.

Коста снялся с боя против Чимаева из-за стафилококка и операции на руке. Чимаев получил Усмана

Пауло Коста не дрался больше года. Последний раз он выходил в октагон в августе-2022, единогласным решением победив Люка Рокхолда. Чимаев тоже не дрался год, долго договаривался по новому сопернику и ради боя с Костой поднялся в средний вес. У бойцов открытый конфликт, который выливается во взаимные оскорбления.

Коста уже заработал в UFC репутацию ненадежного бойца, который регулярно срывает поединки. 2023 год подтверждает: уже отменились бои против Роберта Уиттакера и Икрама Алискерова. С последним Коста планировал подраться на UFC 291 летом. Теперь он отказался от поединка с Хамзатом Чимаевым.

Накануне Коста заявил, что сделал операцию из-за стафилококка в локте: «Насколько ты силен? Никогда не узнаешь, пока не пройдешь испытание огнем жизни. Я сделал операцию три недели назад, которая принесла мне 10 новых швов. Но я знаю, насколько крут, и продолжаю совершенствоваться и преодолевать себя.

Меня это не останавливает, я продолжаю заниматься делами, спаррингами и всем остальным. Бог дал мне исключительные условия и окружил меня великими людьми. Я благословлен».

При этом после этого Коста сказал, что готов выйти против Чимаева: «Я не отказываюсь от боя. Дайте мне подраться с этим чертовым Чен Ченом!» Но в этот же день заявил, что врачи сняли его с боя в Абу-Даби. Чимаев сразу отреагировал твитом с эмодзи петуха, кричащей головы и самолета.

Вместо Косты против Чимаева выйдет экс-чемпион среднего веса Камару Усман. В двух последних боях Усман проиграл Леону Эдвардсу, сначала потеряв, а потом не вернув чемпионский пояс. После новостей о возможном отказе Косты от поединка боец Гилберт Бернс опубликовал видео, на котором тренируется Усман.

Против Чимаева хотели выйти Роман Долидзе и Роман Копылов, но в итоге UFC выбрал Усмана. По словам президента промоушена Даны Уайта, победитель боя получит титульник против чемпиона Шона Стрикленда.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Goodlett, Jordan Jones, Alex Goodlett, James Gilbert