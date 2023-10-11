Бой Махачева с Волкановски за 10 дней до турнира – рокировка ради хайпа

Абсурд от UFC.

Чарльз Оливейра слетел с боя с Исламом Махачевым из-за рассечения на тренировке. Он без шансов проиграл первый поединок, поэтому интриги в реванше было немного.

Вместо Оливейры за 10 дней до турнира выскочил Алекс Волкановски – чемпион полулегкого веса, который в феврале дал Махачеву тяжелейший бой в карьере.

Почему реванш Махачева и Волкановски на UFC 294 – разочарование?

Травма Оливейры не шокирует. У него мало шансов в реванше с Махачевым, поэтому афиша выглядела скучно

Реванш Оливейры и Махачева неинтересный – первый бой подтвердил, что Ислам сильнее во всем: ударке, борьбе, психологии и мощи (а еще выносливости, но этого мы не успели увидеть). Трудно представить, за счет чего Оливейра планировал побеждать в реванше – только лаки-панч или сабмишены, которые видит такой классный грэпплер, как Махачев.

Оливейра не соперник Махачеву: некоторые верили в него перед реваншем, но это психология – возрождение интриги, чтобы разбудить интерес к бою. Перед титульниками Хабиба мы переоценивали его соперников: Гейджи называли топовым борцом, Порье – элитным джитсером с черным поясом, а Конора – феноменом, который может освоить борьбу за пару месяцев. Но коэффициенты букмекеров показывали: в титульниках Хабиба почти не было интриги.

Для Оливейры стиль Махачева – кошмар. Контроль в партере неудобен для джитсеров: Махачев бетонной плитой накрывает соперника, лишая пространства для маневра. В стойке тоже проблема: Махачев менее разнообразный, но более быстрый и обученный в ударке (что многие недооценивали до боя). Не стоит забывать, что Махачев уронил Оливейру в нокдаун, а уже после – задушил.

После близкого боя Махачева с Волкановски их реванш казался более интересным, чем с Оливейрой. Но Волкановски вернулся в свою весовую, уничтожил Яира Родригеса и подписался на бой с мощным проспектом Илией Топурией.

Реванш с Волкановски – спорное решение UFC. Он летом перенес операцию и не прошел полноценный лагерь к бою

Мы получили реванш Волкановски с Махачевым, но не все рады. Алекс – второй номер рейтинга P4P, Ислам – третий. Это главный бой UFC, уникальная схватка соперников, которые входят в тройку рейтинга. В других весовых такого противостояния нет: бой Махачева и Волкановски нужно анонсировать и прогревать заранее.

В отличие от Оливейры, реванш с Волкановски интриговал. Махачев был в плохой форме из-за акклиматизации в Австралии, но факт остается: он получил отпор, несмотря на статус доминатора. Многие не верили в Волкановски, но он поднялся в чужую весовую и, несмотря на разницу в габаритах, отправил Махачева в нокдаун.

Сейчас реванш Волкановски и Махачева – спорный. Фанаты хотят узнать, кто из бойцов реально сильнее. Для этого нужны равные условия: полноценный лагерь, системная весогонка, отсутствие травм. Мы не можем бесконечно смотреть их реванши: у Волкановски бой с Топурией, у Махачева – претенденты-легковесы и ожидаемый переход в полусредний.

Волкановски подерется с Махачевым всего через 10 дней. Он не пройдет полноценный лагерь, будет экстренно сгонять вес. Самое печальное, что Волкановски в июле перенес операцию на локте (хоть и плановую) и только через шесть недель получил разрешение на тренировки от врачей. При этом вернулся в зал раньше – в этом весь Волкановски.

«Я уже могу немного работать. Пока не наношу удары локтем, но буду. Я остаюсь в форме, тренируюсь и делаю все, что необходимо. Хочу вернуться до конца года. Я хочу реванш с Исламом, но он выступит в октябре и я хотел бы подраться перед этим. Не хочется ждать до начала следующего года. Если и ждать, то Ислама, но я бы этого не хотел. Так что, Илия, продолжай говорить. Мне это нравится», – говорил Волкановски в августе.

Вероятно, Волкановски будет не в лучшей форме – 10 дней недостаточно, чтобы достичь пика. Но для него реванш с Махачевым – приоритет: Волкановски хочет стать двойным чемпионом и войти в историю. В июле он сообщил о плановой операции и все равно просил дать Махачева в октябре. Он напомнил, что на первый их поединок тоже вышел после травмы (сломал палец против Холлоуэя) и чуть не победил:

«В прошлый раз я сломал руку в июле и был готов драться в октябре. Сейчас то же самое. Тогда я вышел на бой, хотя тогда травма была хуже, чем сейчас. Но я не хочу, чтобы повреждения меня сдерживали. Хочу иметь возможность задушить оппонента или держаться в стойке. Надо подлечиться. Но я профессионал – я снова буду в зале через два дня после операции».

Форма Волкановски перед историческим реваншем все равно беспокоит. Добавьте сюда акклиматизацию – проблема для многих бойцов в Абу-Даби. Разница во времени между Австралией и ОАЭ – шесть часов. Некоторые бойцы приезжают в Абу-Даби за две-три недели, чтобы привыкнуть. Выйти на бой с Махачевым после травмы, без лагеря и с джетлагом – очень рискованно.

UFC не выбрал страхующего, хотя Оливейра часто проваливает взвешивания. Гамрот был готов, но промоушен не рискнул, чтобы спасти турнир

Таким ли мы хотели видеть реванш лучших бойцов UFC после Джона Джонса? Вряд ли. UFC спасает турнир и бросает громкую афишу. Махачев это понимает и просит Волкановски не оправдываться в случае поражения.

Победа Махачева сейчас не впечатлит, а оставит вопросы. «Махачев выиграл, но Волкановски был не в форме» – рубец, который уничтожит даже самую яркую его победу.

Тот факт, что UFC заранее не подготовил страхующего – ошибка. Оливейра несколько раз проваливал весогонки: в мае-2022 он лишился пояса, провалив взвешивание перед боем с Гейджи. При этом до этого UFC был осторожнее: Волкановски подстраховывал Оливейру против Махачева, а Оливейра – Волкановски.

До этого сообщалось, что на замену готовится Матеуш Гамрот – шестой номер рейтинга, победивший Физиева в конце сентября. Логичное решение: Гамрот провел меньше двух раундов и мог просто поддерживать форму. Но промоушен выбрал Волкановски, чтобы спасти турнир.

Это правильное бизнес-решение, но спорное с позиции спорта. Представим расклад: Волкановски проигрывает из-за плохой формы, возвращается в свою весовую и вскоре заканчивает карьеру. Мы не увидим трилогию (хотя в UFC их обожают), а в истории останутся 2:0 в пользу Махачева. И мы никогда не получим ответ, кто же из бойцов сильнее в идеальной форме.

Первый бой: акклиматизация Махачева и эксперимент Волкановски с набором веса. Второй бой: травма Волкановски и отсутствие лагеря. Конечно, не проблема устроить и третий бой. Но зачем разбрасываться попытками, учитывая возраст Волкановски?

Гамрот – отличный грэпплер, который справился с борьбой Бенеила Дариуша и Армана Царукяна, он мог бы потягаться с Махачевым (хотя шансов мало). Гамрот идет на серии 6-1 и мечтает о титульнике.

Но спорить трудно: его бой с Махачевым – медийный провал. Бизнес > спорт, поэтому UFC срочно, за 10 дней, упакует нам главный бой современности.

Фото: Gettyimages.ru/Paul Kane;Tomaz Jr/Keystone Press Agency, Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press